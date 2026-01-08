Video Atac armat la o biserică mormonă din Salt Lake City, în timpul unei ceremonii de înmormântare. Două persoane au murit, alte șase au fost rănite

Două persoane au murit, iar alte șase au fost rănite în urma unor focuri de armă trase în fața unei biserici mormone din Salt Lake City, Statele Unite. Incidentul a avut loc în parcarea lăcașului de cult. În momentul atacului, zeci de persoane participau la o ceremonie de înmormântare. Potrivit poliției, toate victimele sunt adulți.

Șeful Poliției din Salt Lake City, Brian Redd, a declarat că autoritățile nu cred că atacul a fost motivat de ură religioasă, relatează Associated Press, citată de News.ro.

„Nu credem că acesta a fost un atac ţintit împotriva unei religii sau ceva de genul acesta”, a precizat oficialul. Totodată, poliția consideră că împușcăturile nu au fost întâmplătoare, însă până în prezent nu a fost reținut niciun suspect.

Un martor, Brennan McIntire, a povestit că el și soția sa au auzit focurile de armă din apartamentul lor situat în apropierea parcării.

„De îndată ce am ajuns acolo, am văzut pe cineva întins pe jos. Oamenii îl îngrijeau, plângeau și se certau”, a declarat acesta.

La fața locului au intervenit aproximativ 100 de vehicule ale forțelor de ordine, iar elicoptere au survolat zona pentru a sprijini operațiunea.

Ancheta este în desfășurare, autoritățile încercând să stabilească circumstanțele exacte ale incidentului.