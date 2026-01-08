Maia Sandu, la deschiderea Președinției cipriote a Consiliului UE: R. Moldova a înregistrat progrese semnificative

Lidera de la Chișinău a afirmat că Republica Moldova a înregistrat în 2025 progrese semnificative în parcursul european, afirmație făcută la Nicosia, unde a participat la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene.

Deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene a avut loc în cadrul unui eveniment desfășurat la Nicosia, reunind mai mulți oficiali, inclusiv președintele Consiliului European, António Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

În marja evenimentului, lidera de la Chișinău a avut mai multe întrevederi, inclusiv cu omologul său de la Kiev, cei doi discutând despre ,,securitatea regională, eforturile pentru o pace durabilă pe continent, cooperarea bilaterală și procesul de integrare europeană a celor două țări”.

,,Extinderea UE înseamnă mai multă securitate și stabilitate pentru Europa. Moldova este pregătită să contribuie la proiectul european de pace”, a afirmat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

De asemenea, lidera de la Chișinău a avut discuții cu Ursula von der Leyen, Antonio Costa și cu președintele Ciprului, Nikos Christodoulides.

,,Moldova muncește serios și este pregătită să facă următorii pași în procesul de aderare la UE”, a adăugat președinta Maia Sandu.

Totodată, în discuțiile cu liderii europeni, șefa statului vecin a reiterat ,,angajamentul ferm al Republicii Moldova de a continua reformele asumate și a subliniat că țara noastră rămâne un partener credibil, care a demonstrat reziliența și alegerea europeană, și este pregătită pentru următoarele etape ale procesului de aderare la Uniunea Europeană.

În 2025, Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în parcursul european: a demarat discuțiile tehnice cu Comisia Europeană pe trei din cele șase grupuri de capitole de negocieri pentru aderare, a accelerat reformele în domeniul justiției și al administrației publice, a consolidat capacitățile instituționale, a continuat alinierea legislației naționale la aquis-ul european și a încheiat procesul de screening. De asemenea, cooperarea cu instituțiile europene s-a intensificat, iar sprijinul UE s-a reflectat în investiții, proiecte de dezvoltare și măsuri de sporire a rezilienței economice și energetice. Totodată, a început implementarea Planului de Creștere pentru Moldova”, au informat reprezentanții Administrației Prezidențiale de la Chișinău.

La cârma Consiliului Uniunii Europene

Cipru a preluat joi, 1 ianuarie, președinția Consiliului Uniunii Europene, care se rotește la fiecare șase luni între cele 27 de state membre ale blocului european. Urmând președinției Danemarcei, până la sfârșitul lunii iunie, reprezentanții ciprioți vor conduce reuniuni ministeriale și vor media în disputele dintre statele membre UE.

Se așteaptă ca principalele teme ale UE în prima jumătate a anului 2026 să fie reformele privind stimularea competitivității, continuarea sprijinului pentru Ucraina și pași suplimentari pentru combaterea migrației nereglementate.

Convenirea următorului buget pe termen lung al Uniunii este de așteptat să reprezinte o provocare, alături de alte proiecte legislative în desfășurare. Noile propuneri ale Comisiei Europene, care nu urmăresc eliminarea completă a motoarelor cu combustie internă până în 2035, urmează, de asemenea, să fie discutate în cadrul președinției cipriote a Consiliului UE.

Cipru, care a adoptat motto-ul „O Uniune autonomă. Deschisă către lume” în perioada în care va asigura președinția Consiliului UE, are o populație de aproximativ un milion de locuitori.

Națiunea de pe această insulă din Marea Mediterană este împărțită în două: ciprioții greci conduc partea de sud, în timp ce ciprioții turci conduc partea de nord. Republica Turcă a Ciprului de Nord este recunoscută doar de Turcia.