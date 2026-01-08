search
Peste 6.000 de minute de întârzieri pe o rută feroviară: muncitorii au tăiat din greșeală cablurile de semnalizare

0
0
Publicat:

CFR Călători a transmis că circulația feroviară pe secţia Periş - Buftea (linia M500), un număr de 43 trenuri operate de CFR Călători au înregistrat întârzieri totale de 6.525 de minute. Potrivit companiei, problemele au apărut după ce muncitorii au tăiat din greșeală cablurile de semnalizare.

Muncitorii au tăiat din greșeală cablurile de semnalizare/FOTO: Arhivă
Muncitorii au tăiat din greșeală cablurile de semnalizare/FOTO: Arhivă

„Ca urmare a unor probleme tehnice apărute în data de 7 ianuarie 2026 la instalaţia de dirijare a traficului, aferentă infrastructurii feroviare publice administrate de CFR SA, pe secţia Periş - Buftea (linia M500), un număr de 43 trenuri operate de CFR Călători au înregistrat întârzieri cuprinse între 50 şi 240 de minute, totalul cumulat al minutelor de întârziere fiind de 6.525.

Circulaţia trenurilor s-a realizat şi se realizează în baza măsurilor operative dispuse de administratorul infrastructurii feroviare - CFR SA”, se precizează în comunicat.

De asemenea, compania a mai transmis că circulaţia feroviară pe secţia Periş - Buftea s-a desfăşurat miercuri seara la cale liberă pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, pe secţia de circulaţie Periş - Buftea, după ce, la kilometrul feroviar 22+110, s-a produs un incident tehnic în zona lucrărilor desfăşurate de o societate terţă.

În cursul executării lucrărilor, o societate comercială a secţionat accidental cablurile de semnalizare. Ca urmare a acestui incident, circulaţia feroviară pe secţia Periş - Buftea se desfăşoară la cale liberă. Trenurile de călători pot înregistra întârzieri faţă de graficul normal de circulaţie”, potrivit unui comunicat al administratorului de infrastructură feroviară.

În urma intervenţiilor CFR SA, circulaţia trenurilor pe direcţia Buftea - Periş, firul 1, a fost reluată în condiţii normale începând cu ora 21:10, iar pe firul 2 la ora 22:10.

