search
Joi, 8 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump aprobă sancțiunile împotriva Rusiei, punând presiune pe Putin. Senatul american se pregătește pentru un vot rapid

0
0
Publicat:

După luni de blocaj, cel mai amplu pachet de sancțiuni americane împotriva Rusiei din ultimul deceniu revine în prim-plan. Semnalul a venit, discret, de la Casa Albă: Donald Trump și-a dat acordul pentru reluarea proiectului, pe fondul nemulțumirii tot mai vizibile față de tactica de tergiversare a Moscovei și în timp ce Senatul analizează posibilitatea unui vot accelerat.

Senatul american/FOTO:AFP
Senatul american/FOTO:AFP

Nu a fost un anunț public și nici o postare zgomotoasă pe rețelele sociale. A fost mai degrabă un „da” spus în șoaptă, dar suficient pentru a pune în mișcare mecanismele Capitoliului. Potrivit senatorului republican Lindsey Graham, unul dintre inițiatori, președintele Trump a dat undă verde unui proiect de lege bipartizan care ar putea deveni cea mai agresivă ofensivă economică împotriva regimului lui Vladimir Putin.

Chiar și așa, într-un Washington în care semafoarele politice se pot schimba peste noapte, liderii Senatului evită să garanteze un vot chiar săptămâna viitoare.

Surse din Congres vorbesc despre o acumulare de frustrări la Casa Albă: lipsa de progrese reale în discuțiile de pace, intensificarea măsurilor împotriva așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei și convingerea tot mai răspândită în rândul republicanilor apropiați de Trump că Putin „joacă la timp”.

„Nu a fost un gest simbolic”, spune un consilier republican din Senat, sub protecția anonimatului. „Președintele nu a spus doar că este de acord. A dat undă verde – iar la Washington diferența contează.”

De la proiect abandonat la armă de presiune

Legea, intitulată Sanctioning Russia Act of 2025, este inițiată de Lindsey Graham și democratul Richard Blumenthal. Textul prevede sancțiuni primare severe împotriva Rusiei și sancțiuni secundare drastice – inclusiv tarife de până la 500% – pentru state terțe precum China sau India, care continuă să cumpere energie și uraniu rusesc la preț redus.

Cu toate că are 85 de co-sponsori, proiectul a fost ținut luni întregi „la congelator”. Liderii Senatului au evitat deliberat să-l aducă la vot, de teamă să nu submineze eforturile diplomatice sau să-i ofere lui Trump puteri extinse în materie de tarife, lucru care a stârnit îngrijorări în rândul democraților.

Schimbarea a venit treptat, spun consilierii, pe fondul continuării victimelor civile și al unor episoade considerate de administrația Trump drept manipulări grosolane ale Kremlinului. Un moment-cheie ar fi fost o recentă afirmație rusă, rapid demontată, privind un presupus atac ucrainean asupra unei reședințe a lui Putin.

„Președintele nu-l mai crede pe Putin”, rezumă un consilier republican. „Iar Congresul a fost informat să acționeze în consecință.”

În același timp, proiectul îi oferă lui Trump o pârghie importantă: sancțiuni dure, dar cu posibilitatea de a le suspenda selectiv, ca instrument de negociere.

Presiune economică și sprijin militar, în paralel

Relansarea sancțiunilor este dublată de o mișcare mai puțin vizibilă a Departamentului de Stat. Miercuri, administrația a notificat Senatul cu privire la o licență de peste 14 milioane de dolari pentru reexportul de echipamente și date militare americane către Ucraina.

Mesajul pare clar: o strategie „strânge șurubul și înarmează”. Economia Rusiei este supusă unei presiuni crescute, în timp ce Kievul primește sprijin militar suplimentar, chiar dacă gradual.

Dacă proiectul de lege va fi adoptat și promulgat, efectele ar putea fi resimțite rapid, în decurs de o lună, spun experții în securitate.

Vot sigur, dar nu fără riscuri

În eventualitatea unui vot în plen, proiectul ar avea șanse mari să treacă cu o majoritate confortabilă, suficientă chiar pentru a depăși un eventual veto. Cu toate acestea, scepticismul persistă.

„Legea funcționează doar dacă completează strategia președintelui, nu dacă intră în competiție cu ea”, avertizează un consilier cu rang înalt. „Semnalul este verde, deocamdată. Dar la Washington am învățat să nu excludem o revenire bruscă la roșu.”

După luni în care Congresul a așteptat indicații clare de la Casa Albă în privința Rusiei, ambiguitatea pare să se fi risipit. Rămâne de văzut dacă inerția bine-cunoscută a Senatului va îngropa din nou inițiativa sau dacă sancțiunile vor deveni, în sfârșit, realitate.

Așa cum remarca un consilier democrat, prudența rămâne regula de aur: în Washingtonul lui Trump, niciun acord nu este sigur până când cerneala nu s-a uscat – și până când nu se opresc mesajele de pe rețelele sociale.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care poliția rusă a întrerupt un concert punk la Moscova și i-a bătut pe spectatori
digi24.ro
image
De ce Katy Perry îl consideră pe Justin Trudeau „irezistibil de atrăgător”. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Revoltă în SUA, după ce o femeie a fost UCISĂ de agenții ICE! Cine era Renee Good
gandul.ro
image
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
mediafax.ro
image
Asta e echipa care îl ia pe Adrian Șut! Merge să facă vizita medicală. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sebastian Bodu, șocat: Impozitul pentru mașina mea hibridă a crescut cu 2.443%!
libertatea.ro
image
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”
digisport.ro
image
România devine noul ”El Dorado al Estului”: Puternicele companii din regiune au pus ochii pe țara noastră și investesc serios
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză
antena3.ro
image
Coduri portocaliu şi galben de viscol în mai bine de jumătate de ţară, inclusiv Bucureşti. Minime de -15°C
observatornews.ro
image
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
cancan.ro
image
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
prosport.ro
image
Ce faci dacă te-a inundat vecinul: cine plăteşte în caz de stricăciuni, conform legii
playtech.ro
image
Adrian Șut pleacă de la FCSB: are ofertă din Emirate! Câți bani ia Gigi Becali și cât încasează jucătorul. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A plecat din România și a vrut să dea lovitura vieții, dar ce a urmat e total neașteptat
digisport.ro
image
O expertă în spațiul ex-sovietic explică ce nu spun autoritățile: De ce România finanțează Ucraina în criză economică
stiripesurse.ro
image
Tânăra din Buzău care și-a pierdut iubitul în urma unui incident rutier face declarații tulburătoare! Acuzațiile pe care le aduce medicilor: „Mereu am știut că ești în pericol”
kanald.ro
image
Gmail nu mai funcționează ca punct principal pentru conturi...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Școli ÎNCHISE joi şi vineri! Nu se fac ore! Anunțul făcut de ministerul Educației!
romaniatv.net
image
Anunțul momentului pentru românii care plătesc taxe și impozite în 2026!
mediaflux.ro
image
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin cu ei? Da, la revedere!”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete
click.ro
image
Cum să faci un lichid de parbriz de casă care nu îngheață iarna. Miroase bine și este excelent și vara
click.ro
image
Cele mai eficiente 3 zodii. Acești nativi reușesc să facă orice și-ar propune la finalul lunii ianuarie
click.ro
Prințul William și Kate Middleton foto Getty Images jpg
Se mărește familia Prințului William și a Prințesei Kate? Vestea care i-a luat pe toți prin surprindere
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
O unitate a Armatei Române înaintează de-a lungul unui pârâu (© Getty Images)
Defensiva română de la Stalingrad, testată de Armata Roșie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete

OK! Magazine

image
S-a aflat! Obiceiul care îi menține pielea atât de tânără. Nu ne-am fi gândit că însăși Kate îl practică

Click! Pentru femei

image
Actorul din „Adolescence”, Stephen Graham, salvat de la moarte de soție! Cum îi mulțumește?

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine