Trump aprobă sancțiunile împotriva Rusiei, punând presiune pe Putin. Senatul american se pregătește pentru un vot rapid

După luni de blocaj, cel mai amplu pachet de sancțiuni americane împotriva Rusiei din ultimul deceniu revine în prim-plan. Semnalul a venit, discret, de la Casa Albă: Donald Trump și-a dat acordul pentru reluarea proiectului, pe fondul nemulțumirii tot mai vizibile față de tactica de tergiversare a Moscovei și în timp ce Senatul analizează posibilitatea unui vot accelerat.

Nu a fost un anunț public și nici o postare zgomotoasă pe rețelele sociale. A fost mai degrabă un „da” spus în șoaptă, dar suficient pentru a pune în mișcare mecanismele Capitoliului. Potrivit senatorului republican Lindsey Graham, unul dintre inițiatori, președintele Trump a dat undă verde unui proiect de lege bipartizan care ar putea deveni cea mai agresivă ofensivă economică împotriva regimului lui Vladimir Putin.

Chiar și așa, într-un Washington în care semafoarele politice se pot schimba peste noapte, liderii Senatului evită să garanteze un vot chiar săptămâna viitoare.

Surse din Congres vorbesc despre o acumulare de frustrări la Casa Albă: lipsa de progrese reale în discuțiile de pace, intensificarea măsurilor împotriva așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei și convingerea tot mai răspândită în rândul republicanilor apropiați de Trump că Putin „joacă la timp”.

„Nu a fost un gest simbolic”, spune un consilier republican din Senat, sub protecția anonimatului. „Președintele nu a spus doar că este de acord. A dat undă verde – iar la Washington diferența contează.”

De la proiect abandonat la armă de presiune

Legea, intitulată Sanctioning Russia Act of 2025, este inițiată de Lindsey Graham și democratul Richard Blumenthal. Textul prevede sancțiuni primare severe împotriva Rusiei și sancțiuni secundare drastice – inclusiv tarife de până la 500% – pentru state terțe precum China sau India, care continuă să cumpere energie și uraniu rusesc la preț redus.

Cu toate că are 85 de co-sponsori, proiectul a fost ținut luni întregi „la congelator”. Liderii Senatului au evitat deliberat să-l aducă la vot, de teamă să nu submineze eforturile diplomatice sau să-i ofere lui Trump puteri extinse în materie de tarife, lucru care a stârnit îngrijorări în rândul democraților.

Schimbarea a venit treptat, spun consilierii, pe fondul continuării victimelor civile și al unor episoade considerate de administrația Trump drept manipulări grosolane ale Kremlinului. Un moment-cheie ar fi fost o recentă afirmație rusă, rapid demontată, privind un presupus atac ucrainean asupra unei reședințe a lui Putin.

„Președintele nu-l mai crede pe Putin”, rezumă un consilier republican. „Iar Congresul a fost informat să acționeze în consecință.”

În același timp, proiectul îi oferă lui Trump o pârghie importantă: sancțiuni dure, dar cu posibilitatea de a le suspenda selectiv, ca instrument de negociere.

Presiune economică și sprijin militar, în paralel

Relansarea sancțiunilor este dublată de o mișcare mai puțin vizibilă a Departamentului de Stat. Miercuri, administrația a notificat Senatul cu privire la o licență de peste 14 milioane de dolari pentru reexportul de echipamente și date militare americane către Ucraina.

Mesajul pare clar: o strategie „strânge șurubul și înarmează”. Economia Rusiei este supusă unei presiuni crescute, în timp ce Kievul primește sprijin militar suplimentar, chiar dacă gradual.

Dacă proiectul de lege va fi adoptat și promulgat, efectele ar putea fi resimțite rapid, în decurs de o lună, spun experții în securitate.

Vot sigur, dar nu fără riscuri

În eventualitatea unui vot în plen, proiectul ar avea șanse mari să treacă cu o majoritate confortabilă, suficientă chiar pentru a depăși un eventual veto. Cu toate acestea, scepticismul persistă.

„Legea funcționează doar dacă completează strategia președintelui, nu dacă intră în competiție cu ea”, avertizează un consilier cu rang înalt. „Semnalul este verde, deocamdată. Dar la Washington am învățat să nu excludem o revenire bruscă la roșu.”

După luni în care Congresul a așteptat indicații clare de la Casa Albă în privința Rusiei, ambiguitatea pare să se fi risipit. Rămâne de văzut dacă inerția bine-cunoscută a Senatului va îngropa din nou inițiativa sau dacă sancțiunile vor deveni, în sfârșit, realitate.

Așa cum remarca un consilier democrat, prudența rămâne regula de aur: în Washingtonul lui Trump, niciun acord nu este sigur până când cerneala nu s-a uscat – și până când nu se opresc mesajele de pe rețelele sociale.