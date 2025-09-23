Boala cronică de rinichi: testul simplu, de sub 1 euro, care poate salva rinichii românilor și preveni dializa

Boala cronică de rinichi (BCR în română sau CKD în engleză) nu doar că poate duce la dializă sau transplant, dar accelerează îmbătrânirea biologică și crește riscul de infarct, accident vascular cerebral și deces prematur. Prezența acestei boli implică o probabilitate de mortalitate de două până la șapte ori mai mare, iar situația se agravează odată cu înaintarea în vârstă. Marea provocare: de multe ori, BCR nu se manifestă până când boala nu este deja avansată.

La nivel global, peste 850 de milioane de persoane suferă de BCR, iar lipsa diagnosticării precoce poate avea consecințe dramatice, inclusiv în România. „BCR este cauza de deces cu cea mai rapidă creștere, în Spania și la nivel global, și riscă să devină a doua cauză de deces până la sfârșitul secolului dacă nu schimbăm modul în care acționăm. 80% dintre persoanele cu funcție renală deja afectată nu sunt diagnosticate. Aceasta este o problemă majoră de sănătate publică”, avertizează dr. Alberto Ortiz, șeful Secției de Nefrologie și Hipertensiune din cadrul Spitalului Universitar Fundación Jiménez Díaz din Madrid.

În acest articol vei afla cum poate fi depistată BCR mai devreme, ce metode simple și ieftine pot salva rinichii, și ce impact ar avea prevenția asupra sănătății și bugetului public inclusiv în România. Incidența BCR a crescut cu 29% în ultimii ani, iar detectarea precoce este esențială.

Boala cronică de rinichi în România: majoritatea pacienților, nediagnosticați

În România, boala cronică de rinichi afectează deja peste 1,3 milioane de adulți, potrivit studiului PREDATORR realizat de Societatea Română de Nefrologie. Datele arată o prevalență de aproximativ 7% în rândul populației între 20 și 79 de ani, cu incidență mai mare după vârsta de 60 de ani.

Problema esențială este că cei mai mulți pacienți nu știu că sunt bolnavi. În zona Moldovei, de exemplu, aproape 13% din populație are BCR, însă peste 90% dintre cei afectați nu sunt diagnosticați, descoperind boala abia în stadii avansate.

Specialiștii subliniază că factori precum diabetul, hipertensiunea, obezitatea și dislipidemia sunt principalii responsabili pentru apariția BCR și că prevalența acestora este mai ridicată decât se credea anterior.

Chiar dacă recent s-au introdus analize gratuite pentru depistarea bolii renale, screening-ul este făcut rar, iar majoritatea pacienților ajung la medic abia când boala a progresat și necesită tratamente costisitoare precum dializa sau transplantul.

Diagnosticarea precoce a BCR: cum poate salva rinichii

Un studiu realizat recent în Spania arată că un screening simplu și ieftin, realizabil în medicina primară, ar putea schimba radical modul în care este depistată boala cronică de rinichi (BCR): testarea albuminuriei – determinarea prezenței unei proteine în urină care nu ar trebui să fie acolo și care poate semnala boala chiar înainte ca filtrarea glomerulară să fie afectată.

Albuminuria este asociată cu reducerea producției hormonului anti-îmbătrânire Klotho, o funcție esențială a rinichilor. Diagnosticarea și tratamentul precoce pot încetini procesul de îmbătrânire și deteriorarea renală.

Studiul „Impactul screening-ului de albuminurie în medicina primară pentru detectarea și tratarea bolii cronice de rinichi: descoperirile studiului ONDAAS”, publicat în Clinical Kidney Journal, arată că includerea sistematică a analizei raportului albumină/creatinină urinară (uACR) permite detectarea timpurie a BCR, chiar și în stadii în care boala poate fi, încă, controlată.

Metoda tradițională pentru depistarea BCR constă în estimarea funcției renale (filtrul glomerular) pe baza creatininei serice. După cum explică nefrologul Alberto Ortiz: „Trebuie să așteptăm ca boala să fi distrus echivalentul unui rinichi întreg pentru a face diagnosticul. Când tratamentul începe, funcția renală nu mai poate fi recuperată, doar încetinită”.

Studiul ONDAAS: cum ajută screening-ul de albuminurie la detectarea timpurie a BCR

Un an de dializă pentru un pacient cu BCR avansată costă, în medie, între 45.000 și 60.000 de euro, potrivit estimărilor europene. În comparație, un test de albuminurie costă sub un euro și poate ajuta la depistarea timpurie a bolii, întârziind cu decenii momentul în care ar fi nevoie de dializă.

Iată, deci care, ar fi beneficiile concrete ale unui astfel de screening:

Cost foarte mic : doar 30–50 de cenți per test.

: doar 30–50 de cenți per test. Accesibilitate ridicată: echipamentele necesare pentru testarea albuminuriei există în spitalele românești, iar implementarea unui program național ar putea permite procesarea unui volum mare de probe zilnic.

echipamentele necesare pentru testarea albuminuriei există în spitalele românești, iar implementarea unui program național ar putea permite procesarea unui volum mare de probe zilnic. Confirmare rapidă : repetarea testului la trei luni confirmă diagnosticul pentru un cost total de aproximativ 1 euro, permițând inițierea imediată a tratamentului.

: repetarea testului la trei luni confirmă diagnosticul pentru un cost total de aproximativ 1 euro, permițând inițierea imediată a tratamentului. Întârzierea dializei: detectarea precoce poate amâna dializa chiar și cu 27 de ani, conform estimărilor autorilor, încetinind procesul de îmbătrânire și reducând riscul de boli cardiovasculare.

detectarea precoce poate amâna dializa chiar și cu 27 de ani, conform estimărilor autorilor, încetinind procesul de îmbătrânire și reducând riscul de boli cardiovasculare. Impact economic major: prin prevenirea dializei costisitoare, sistemul de sănătate poate economisi sume semnificative, iar pacienții își pot menține calitatea vieții.

„Detectarea timpurie și tratamentul precoce nu doar că salvează viața pacienților, ci și reduce cheltuielile uriașe ale societății”, menționează profesorul Alberto Ortiz, coordonatorul studiului.

Chiar dacă cercetarea a fost realizată în Spania, situația este comparabilă și în România: peste 90% dintre pacienți ajung să fie depistați abia în stadii avansate, iar implementarea unui astfel de screening ar putea transforma prevenția BCR într-un pilon esențial al sănătății publice și al bugetului de stat.

Screening-ul de albuminurie: detectarea timpurie a bolii cronice de rinichi la adulți

Studiul ONDAAS, realizat în colaborare cu autoritățile sanitare din Burgos, a inclus 9.890 de persoane adulte. Rezultatele principale:

Aproximativ 1 din 5 participanți îndeplinea criteriile pentru boala cronică de rinichi (BCR).

14% prezentau niveluri crescute de albuminurie.

13,8% aveau filtrare glomerulară redusă.

Dintre cei cu filtrare glomerulară normală, 903 persoane aveau albuminurie ridicată – un grup cu risc crescut care altfel ar fi trecut neobservat.

Profesorul Alberto Ortiz subliniază că majoritatea persoanelor cu albuminurie crescută și funcție renală normală nu sunt diagnosticate astăzi: „Screening-ul de albuminurie, adică verificarea prezenței unei proteine în urină care nu ar trebui să fie acolo, permite diagnosticarea BCR chiar când filtrarea glomerulară este încă normală”.

Mai mult, analiza a permis reclasificarea a 434 de pacienți deja diagnosticați cu BCR într-un grup cu risc mai mare, făcându-i eligibili pentru tratamente menite să încetinească progresia bolii – aproximativ 22% dintre cei cu BCR.

Ortiz avertizează: „Cine nu își cunoaște valorile sănătății cardio-renale-metabolice poate avea BCR și să nu fie diagnosticat sau tratat. Detectarea timpurie este esențială pentru a proteja rinichii și sănătatea pe termen lung”.

România poate preveni boala cronică de rinichi prin screening-ul de albuminurie

Vârsta înaintată este principalul factor de risc pentru BCR, iar România, la fel cu alte țări europene, se confruntă cu o populație tot mai îmbătrânită. Implementarea screening-ului de albuminurie în medicina primară poate detecta BCR devreme, salva vieți și reduce cheltuielile medicale. Cu un cost sub un euro per test, și România ar putea deveni pionier în prevenția bolii cronice de rinichi, protejând sănătatea populației și reducând riscurile pe termen lung.