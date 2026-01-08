Sunt din nou probleme pe Ghiseul.ro: platforma pentru plata taxelor și impozitelor locale este inaccesibilă

Joi dimineață, 8 ianuarie, mulți români care au încercat să acceseze portalul oficial pentru plata taxelor și impozitelor locale, Ghiseul.ro, au constatat că site-ul nu se încarcă sau afișează mesaje de eroare precum „HTTP ERROR 500”.

„This page isn’t working. www.ghiseul.ro is currently unable to handle this request. HTTP ERROR 500” (=Această pagină nu funcționează. www.ghiseul.ro nu poate gestiona în acest moment această solicitare. Eroare HTTP 500) — a fost mesajul cu care au fost întâmpinați utilizatorii, semn că platforma nu poate gestiona solicitările în acest moment.

Mulți au confirmat că anumite conturi rămân inaccesibile, în timp ce alții întâmpină dificultăți la încărcarea paginii sau efectuarea plăților online.

Până la acest moment, nu a fost emis un comunicat oficial privind cauza exactă a problemelor.

Defecțiunile apar după ce platforma a înregistrat întreruperi și la începutul acestei săptămâni. Luni și marți, serviciile Ghiseul.ro au fost parțial indisponibile sau au afișat mesaje de mentenanță pentru actualizarea datelor.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, problemele sunt mult mai ample decât cele sesizate de utilizatori: mai multe instituții publice nu pot introduce date noi în Ghiseul.ro.

ANAF nu poate încărca informații nici în SPV, iar unele primării se confruntă cu aceeași situație. Practic, comunicarea automatizată dintre instituții și platformă este blocată complet.

În acest moment, la Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) are loc o ședință tehnică de urgență, în care specialiștii încearcă să identifice soluții pentru deblocarea sistemului. Printre datele care nu pot fi introduse se numără: amenzi, datorii către ANAF, TVA și alte obligații fiscale sau locale.

Sursele citate au precizat că defecțiunile ar putea fi cauzate de un atac cu boți asupra platformei. Ca măsură de protecție, a fost implementat un filtru de securitate pentru verificarea traficului, însă acesta a dus, în mod neașteptat, la blocarea comunicării automate dintre sisteme.