search
Luni, 25 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Premieră medicală: plămân de porc transplantat într-un pacient în moarte cerebrală. A funcționat timp de nouă zile

0
0
Publicat:

Pentru prima dată, chirurgii au reușit să transplanteze un plămân provenit de la un porc modificat genetic într-un pacient uman aflat în moarte cerebrală, organul funcționând timp de nouă zile. Descoperirea, anunțată de cercetători chinezi, marchează un nou pas în domeniu.  

Transplantul de plămân de porc într-un om marchează o premieră medicală / Sursa foto: AP
Transplantul de plămân de porc într-un om marchează o premieră medicală / Sursa foto: AP

Intervenția a avut un succes limitat: Plămânul modificat genetic a funcționat doar nouă zile

Chirurgii au transplantat pentru prima dată un plămân provenit de la un porc modificat genetic într-un pacient uman aflat în moarte cerebrală și au constatat că acesta a funcționat timp de nouă zile, au dezvăluit cercetătorii, potrivit theguardian.com.

Lucrarea reprezintă cel mai recent progres în domeniul xenotransplantului – o tehnică ce vizează rezolvarea crizei globale a lipsei de organe: potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, doar până la 10% din necesarul mondial de transplanturi este acoperit în prezent.

Totuși, experții au subliniat că mai este un drum lung de parcurs până când plămânii de porc vor putea fi folosiți la pacienți.

Dr. Justin Chan, chirurg specializat în transplant pulmonar la NYU Langone Transplant Institute, care nu a fost implicat în studiu, a descris cercetarea drept „o lucrare incitantă și promițătoare”, dar a atras atenția că raportul privește un singur pacient și reprezintă „un succes limitat”. „Acești plămâni nu pot susține independent un pacient”, a adăugat el.

Andrew Fisher, profesor de medicină a transplantului pulmonar la Newcastle University, a fost de acord: „Această cercetare este binevenită pentru a ne aprofunda înțelegerea, dar reprezintă doar un pas incremental. Este nevoie de mult mai multă muncă și nu suntem la zorii unei ere a xenotransplantului pulmonar cu plămâni de porc”, a spus acesta.

Xenotransplantul, o tehnică menită să rezolve criza lipsei de organe din întreaga lume

Xenotransplantul a devenit un domeniu fierbinte de cercetare în ultimii ani, inima, rinichii și ficatul fiind deja transplantate de la porci la oameni. Porcii utilizați sunt de obicei modificați genetic, prin eliminarea anumitor gene porcine și inserarea unor gene umane, pentru a reduce riscul de respingere a organelor de către corpul uman.

Studiile sunt realizate adesea inițial pe pacienți aflați în moarte cerebrală, înainte de a fi încercate în unele cazuri pe pacienți vii. Deși au existat doar câțiva pacienți vii care au primit organe de porc, mulți au murit în câteva săptămâni sau luni, deși nu întotdeauna din cauza complicațiilor legate direct de transplant. Totuși, unii pacienți cu rinichi de porc transplantați au supraviețuit mai multe luni, organele funcționând în continuare.

Citește și: Transplantul unei inimi de porc într-o persoană, realizat pentru a doua oară în istorie. Primul pacient a supraviețuit două luni

Însă experții spun că xenotransplantul pulmonar este deosebit de dificil.

„Fiecare respirație aduce mediul extern în interiorul corpului”, a explicat Fisher. Asta înseamnă că plămânii trebuie să fie extrem de capabili să facă față atacurilor din partea poluării, infecțiilor și altor factori. „Prin urmare, sistemul imunitar al plămânului este foarte sensibil și activ, ceea ce în contextul transplantului – unde ne dorim ca sistemul imunitar să nu fie foarte activ – reprezintă o provocare suplimentară.”

Într-un articol publicat în revista Nature Medicine, cercetătorii din China au raportat transplantul plămânului stâng de la un porc donator din rasa chineză Bama Xiang, modificat genetic în șase puncte, într-un pacient uman de 39 de ani aflat în moarte cerebrală.

De ce nu a funcționat mai mult plămânul de porc transplantat la om

Echipa a constatat că plămânul a rămas viabil și funcțional timp de 216 ore și nu a declanșat respingere hiperacută – un răspuns imun violent și rapid al organismului primitor. Nu au existat nici semne de infecție.

Totuși, la 24 de ore de la transplant, plămânul a prezentat semne de acumulare de lichid și deteriorare, posibil cauzată inițial de inflamația legată de transplant. Și, în ciuda administrării unor medicamente imunosupresoare puternice, organul transplantat a fost treptat atacat de anticorpi, ceea ce a dus la deteriorări semnificative în timp.

„Impactul daunelor a fost probabil subestimat, deoarece pacientul uman mai avea unul dintre propriii săi plămâni, care a compensat pentru deteriorarea plămânului porcin”, a explicat Fisher.

Profesorul Peter Friend, de la Universitatea Oxford, a spus că rezultatele sunt complicate și de faptul că moartea cerebrală însăși declanșează o stare inflamatorie acută. „Așadar, o parte din ceea ce observă cercetătorii ar putea fi un efect al stării de moarte cerebrală a pacientului”, a adăugat el.

Cercetătorii care au realizat studiul au recunoscut că abordarea are nevoie de îmbunătățiri.

„Sunt necesare eforturi continue pentru a optimiza regimurile imunosupresoare, a rafina modificările genetice, a îmbunătăți strategiile de conservare a plămânului și a evalua funcționarea pe termen lung a grefei, dincolo de faza acută”, au scris aceștia.

Friend a menționat că se analizează și alte modalități de a crește disponibilitatea organelor, inclusiv remodelarea organelor donatoare cu ajutorul celulelor stem.

Unele grupuri de cercetare explorează, de asemenea, posibilitatea de a crește organe „umanizate” în interiorul porcilor sau oilor.

Fisher a adăugat că, deși xenotransplantul pulmonar are potențial, o altă direcție promițătoare este tratarea plămânilor umani donatori considerați nepotriviți pentru transplant, pentru a-i face utilizabili.

„Dacă reușim să facem asta, ar putea fi implementat în câteva luni, iar în câțiva ani ar putea aduce schimbări majore”, a spus el.

Știință

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
digi24.ro
image
Un bărbat s-a prezentat îngrijorat la RAR că nu a reușit să publice anunț în Monitorul Oficial ca să obțină duplicat la CIV
stirileprotv.ro
image
Zodia ajutată de ECLIPSELE din 7 și 21 septembrie 2025. Pur și simplu va străluci
gandul.ro
image
Ministerul Muncii, anunț despre modul în care românii pot încasa banii din pensiile private
mediafax.ro
image
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să circule cu ea în următoarele 12 luni
fanatik.ro
image
Putin va plăti scump pentru că l-a trollat ​​pe Trump: „Rusul crede că va scăpa nepedepsit”, anunță ziarul favorit al președintelui american
libertatea.ro
image
Ce spune Flavia Groșan despre teoria lansată despre sexul între vaccinați și nevaccinați, după reacția Colegiului Medicilor
digi24.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Anastasia a ajuns în resortul lui Kim Jong Un de la mare și spune pe ce a dat 1.800 de euro: O vacanță fără oameni
antena3.ro
image
Ultimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mare
observatornews.ro
image
Ce pensie are Valentin Ceaușescu? Greu de crezut cu ce sumă trăiește fiul fostului dictator
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
prosport.ro
image
Cum este vremea în Egipt în noiembrie? Experienţele românilor care au ales să meargă toamna în vacanţă: „Plăcută şi apa”
playtech.ro
image
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
N-a stat la discuții: decizia luată de CFR Cluj în privința lui Louis Munteanu
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
stiripesurse.ro
image
Un cunoscut fotbalist a murit, la doar 26 de ani, într-un teribil accident rutier
kanald.ro
image
Telefonul patriotic lansat de Donald Trump este de fapt...
playtech.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
wowbiz.ro
image
Concedii 2025. Angajații care pierd zile libere de odihnă. Ce modificări usturătoare se aplică de la 20 august DOCUMENT
romaniatv.net
image
Sorin Grindeanu, anunț privind un candidat comun PNL-USR la Primăria București! Șanse mari ca PSD se rupă coaliția, în acest scenariu
mediaflux.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
click.ro
image
Horoscop rune săptămâna 25-31 august. Abundență pentru Berbeci, descoperire neașteptată pentru Fecioare, acțiuni decisive pentru Săgetători
click.ro
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Jon Bon Jovi a devenit bunic! În mod complet neașteptat, fiul lui a adoptat o fetiță!

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență