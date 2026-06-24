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Europa la temperaturi de fierbere: zeci de morți, mii de școli închise și avertismentul sumbru al OMS. Domul de căldură vine spre România

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Europa traversează unul dintre cele mai intense valuri de căldură din ultimii ani, cu temperaturi record, școli închise, transport afectat și avertismente de sănătate publică emise în mai multe țări. Meteorologii spun că fenomenul este alimentat de un puternic „dom de căldură”, iar efectele sale sunt amplificate de schimbările climatice.

caniculă
Europa se topește sub un val de căldură fără precedent Sursă foto: Shutterstock

Franța este una dintre țările lovite cel mai puternic de caniculă. Marți a fost cea mai caldă zi înregistrată vreodată, cu temperaturi care au depășit 40 de grade Celsius în mai multe regiuni. Specialiștii avertizează că episodul extrem este departe de a se fi încheiat, transmite CNN.

Potrivit premierului francez Sébastien Lecornu, cel puțin 40 de persoane și-au pierdut viața prin înec după ce au încercat să se răcorească în râuri, lacuri sau zone de coastă de la debutul valului de căldură, pe 18 iunie.

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că temperaturile extreme reprezintă un risc major pentru sănătatea populației.

„Valul de căldură din Europa închide școli și pune în pericol sănătatea oamenilor", a transmis directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Acesta a atras atenția că temperaturile cresc pe continent într-un ritm mult mai rapid decât media globală.

„Datele sunt clare: temperaturile din Europa cresc aproximativ de două ori mai repede decât media globală, ceea ce mărește probabilitatea și severitatea episoadelor de căldură extremă în viitor", a avertizat șeful OMS.

Mii de școli închise și transport afectat

Efectele valului de căldură se resimt deja în mai multe țări europene.

În Franța, aproximativ 6.000 de școli au fost închise sau și-au modificat programul pentru a reduce expunerea elevilor la temperaturile extreme. În Marea Britanie, sute de unități de învățământ și-au suspendat activitatea, iar în Olanda numeroase școli au introdus un „program tropical", cu ore mai scurte.

Spre deosebire de Statele Unite, climatizarea este rar întâlnită în școlile europene, ceea ce face dificilă menținerea unor condiții suportabile în sălile de clasă.

Transportul feroviar este, de asemenea, afectat. Autoritățile din Marea Britanie, Franța și Belgia au avertizat că temperaturile ridicate pot deforma șinele de cale ferată și pot provoca întârzieri sau anulări ale curselor. În Regatul Unit, populația a fost sfătuită să călătorească cu trenul doar dacă este absolut necesar.

Și obiectivele turistice au fost nevoite să se adapteze. Turnul Eiffel și-a redus programul de vizitare, iar Muzeul Luvru a anunțat că va închide cu două ore mai devreme până la sfârșitul săptămânii.

Marea Britanie se pregătește pentru temperaturi istorice

Serviciul meteorologic britanic a emis avertizări roșii de caniculă, o măsură extrem de rară. Meteorologii estimează că temperaturile ar putea depăși 39 de grade Celsius, ceea ce ar însemna depășirea recordului absolut pentru luna iunie, stabilit în 1976.

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Valul de căldură este alimentat de un fenomen cunoscut sub numele de „dom de căldură", un sistem de presiune ridicată care poate bloca aerul fierbinte deasupra unei regiuni timp de mai multe zile sau chiar săptămâni.

Experții spun că schimbările climatice amplifică intensitatea acestor episoade.

„Criza climatică agravează ceea ce ar fi fost deja o vară neobișnuit de caldă și pune și mai mult combustibil pe foc", a declarat Peter Thorne, directorul Centrului de Cercetare Climatică ICARUS, pentru CNN. „Valurile de căldură precum cel prin care trece acum Europa sunt amplificate de activitatea umană și de emisiile de gaze cu efect de seră care rețin căldura", a adăugat acesta.

De ce aerul condiționat este atât de rar în Europa

Deși temperaturile extreme devin tot mai frecvente, aerul condiționat rămâne o raritate în multe locuințe europene. Aproximativ 90% dintre locuințele din Statele Unite au sisteme de climatizare, comparativ cu doar aproximativ 20% în Europa.

Explicația ține atât de climă, cât și de costuri. În multe țări europene, valurile de căldură severe au fost, până recent, fenomene relativ rare. În plus, energia este mai scumpă, iar numeroase clădiri vechi sunt dificil de adaptat pentru instalarea aparatelor de aer condiționat.

Cum ne putem proteja

Specialiștii recomandă hidratarea constantă, evitarea activităților fizice intense în orele de vârf, purtarea hainelor lejere și menținerea locuințelor cât mai răcoroase.

Peter Thorne avertizează că multe locuințe europene sunt construite pentru a păstra căldura, ceea ce poate transforma interiorul într-un spațiu greu de suportat. „Practic, în multe părți ale Europei gătim în propriile case", a spus cercetătorul, recomandând închiderea obloanelor și a draperiilor pe timpul zilei, evitarea deschiderii ferestrelor în orele cele mai fierbinți și căutarea spațiilor răcoroase ori de câte ori este posibil.

Caniculă și în România. Aproape toată țara intră sub avertizări ANM

Meteorologii anunță că și România intră sub influența unui episod de caniculă și instabilitate atmosferică.

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de temperaturi ridicate, disconfort termic accentuat și furtuni pentru mai multe regiuni ale țării. Potrivit ANM, temperaturile maxime vor ajunge la 35 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în vestul și nord-vestul țării.

Miercuri, mai multe județe din Crișana, Maramureș, Banat și Transilvania se află sub cod galben de caniculă, în timp ce 23 de județe sunt vizate de avertizări de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină.

Meteorologii avertizează că joi aproape întreaga țară va intra sub cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat. În zonele de câmpie, indicele temperatură-umezeală va atinge sau depăși pragul critic de 80 de unități.

Și Bucureștiul se va confrunta cu vreme deosebit de caldă. Temperaturile vor ajunge la 31-33 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat, în special în a doua parte a zilei.

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