Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
Europa se pregătește pentru valul de căldură de la sfârșitul lunii mai: o cupolă termică va lovi continentul

Un val important de căldură va cuprinde mare parte a continentului. Principalul motor al acestei schimbări este o zonă puternică de presiune ridicată, care se formează dinspre nord-vestul Africii și se extinde spre vestul și centrul Europei.

Val de căldură în Europa FOTO: Profimedia

Continentul european se pregătește pentru o schimbare atmosferică dramatică, pe măsură ce parcurgem ultimele două săptămâni ale lunii mai.

Forța motrice din spatele acestei inversări de tipar este o consolidare a masei de aer cald din Africa de Nord-Vest și care se extinde în Europa de Vest și Centrală. Această caracteristică evoluează într-un fenomen clasic de Dom de Căldură, în care presiunea înaltă persistentă acționează ca un capac termic, captând și comprimând continuu aerul care se scufundă, potrivit Severe Weather

Părți din sud-vestul și vestul Europei se pregătesc pentru primele „zile de căldură” oficiale ale anului. Se estimează că temperaturile din Spania și Portugalia vor crește până la mijlocul sau peste 30 de grade Celsius.

Această masă de aer cald în creștere se va răspândi treptat spre nord și est, împingând maximele de după-amiază spre 25-29 de grade Celsius în cea mai mare parte a Europei de Vest, inclusiv în Regatul Unit, Franța și Europa Centrală. Temperaturile vor fi cu aproximativ 15 °C peste media pe termen lung de la sfârșitul lunii mai, așa cum se arată în meteograma de mai jos pentru Londra, Regatul Unit.

Ce este o cupolă termică

Când în trecut au avut loc valuri de căldură semnificative și istorice, care au doborât recorduri în Europa, Statele Unite și Canada, Domul de căldură a fost un factor care a contribuit la aceasta. Domul de căldură este de obicei caracteristica dominantă a modelelor meteorologice de vară pe ambele continente.

Numim acest fenomen o cupolă termică atunci când se dezvoltă temperaturi extrem de ridicate. 

Acest termen este folosit atunci când o zonă extinsă de aer de înaltă presiune se instalează pe o mare parte a continentului. Dacă evenimentul este remarcabil de stabil și extrem, acesta durează de obicei câteva zile sau săptămâni.

Cupola termică funcționează ca un capac pe o oală. Cupola extinsă captează aerul cald la toate nivelurile de dedesubt, straturile afundându-se spre sol. Prin urmare, masa de aer devine anormal de caldă la cele mai joase altitudini și extrem de fierbinte în apropierea suprafeței.

Cum afectează oamenii o cupolă termică 

Căldura excesivă în cupolele termice poate avea un impact semnificativ asupra sănătății umane și poate fi periculoasă pentru populațiile deosebit de vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă, copiii și cele cu afecțiuni preexistente care pot fi agravate de căldura extremă.

Din cauza expunerii prelungite la temperaturi ridicate, muncitorii din construcții, fermierii și alți lucrători în aer liber care lucrează multe ore prezintă un risc crescut de boli legate de căldură. Persoanele care trăiesc în sărăcie sunt, de asemenea, mai susceptibile la decesele cauzate de cupolele termice, deoarece casele lor sunt adesea construite cu suprafețe care captează căldura, cum ar fi betonul și azbestul.

Epuizarea termică apare la expunerea la temperaturi ridicate pentru perioade lungi de timp. Aceasta duce la deshidratare, amețeli și, în cazuri mai severe, epuizarea termică poate evolua spre insolație.

Umiditatea relativă ridicată în timpul unui val de căldură poate afecta, de asemenea, semnificativ organismul. Din acest motiv, folosim un indice de căldură pentru a reprezenta senzația naturală a temperaturilor caniculare și a umidității ridicate. Acesta ilustrează relația naturală dintre temperatură și umiditate.

O cupolă termică record se dezvoltă deasupra Europei de Vest

Tabloul general al vremii deasupra Atlanticului de Nord și Europei se confruntă cu o schimbare dramatică, pe măsură ce înalta tensiune de deasupra Atlanticului se prăbușește și o puternică noră caldă se dezvoltă din nord-vestul Africii în sud-vestul și vestul Europei până în weekendul următor.

Aerul care se scufundă în interiorul cupolei termice se traduce și prin creșterea presiunii dedesubt, dezvoltând astfel un sistem de înaltă presiune la suprafață centrat deasupra Europei de Vest și Centrale pentru weekend.

Masa de aer semnificativ mai caldă se va extinde treptat spre nord în weekend, mai întâi în sud-vestul Europei joi și vineri, apoi în vestul Europei până în weekend.

Până la începutul săptămânii viitoare, cele mai calde și anormale mase de aer vor fi deasupra Spaniei, Portugaliei, Franței, Beneluxului și Regatului Unit. Se așteaptă ca acestea să se răspândească treptat spre nord și est până la mijlocul săptămânii viitoare.

Temperaturile vor crește treptat și în regiunea mediteraneeană, în Italia, Europa Centrală și Balcani. De la finalul weekendului și în cursul săptămânii viitoare, maximele vor ajunge frecvent la 27-30de grade Celsius, local chiar peste acest prag.

Cât de ridicate vor fi temperaturile depinde de cât de mult se va extinde spre est cupola de căldură după ce va atinge intensitatea maximă peste vestul Europei. Chiar și așa, săptămâna viitoare va fi neobișnuit de caldă. 

