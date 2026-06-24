Europa se confruntă cu o caniculă fără precedent. Specialiștii se tem că aceasta va fi noua normalitate

O mare parte a Europei se confruntă cu unul dintre cele mai severe valuri de căldură din ultimii ani, temperaturile depășind pragul de 40°C în mai multe țări, inclusiv Franța, Spania, Italia și Regatul Unit.

Fenomenul a provocat decese, întreruperi ale alimentării cu energie electrică, închiderea unor școli și perturbări ale transportului public. Meteorologii spun că la originea acestui episod extrem se află un model atmosferic cunoscut sub numele de „omega block”, care favorizează acumularea și blocarea aerului foarte cald de origine africană deasupra Europei.

Franța, Spania și Italia, printre cele mai afectate țări

În Franța, autoritățile au raportat zeci de decese asociate temperaturilor extreme și numeroase incidente provocate de căldură. În unele localități, termometrele au depășit 43°C, iar serviciul meteorologic național a descris situația drept un episod de căldură deosebit de sever, caracterizat prin temperaturi ridicate atât ziua, cât și noaptea.

În nordul Franței, mii de locuințe au rămas fără electricitate după avarierea unor transformatoare, autoritățile acordând prioritate spitalelor, centrelor medicale și căminelor pentru persoane vârstnice.

În Spania, temperaturile au depășit 40°C în mai multe regiuni, iar serviciul meteorologic AEMET a emis avertizări de nivel maxim pentru anumite zone din sudul și nordul țării.

Italia a instituit alerte roșii pentru numeroase orașe, inclusiv Roma, Milano, Florența, Torino și Veneția. Consumul ridicat de energie generat de utilizarea aparatelor de aer condiționat a contribuit la apariția unor pene de curent în mai multe centre urbane.

Avertizări similare au fost emise și în Austria, Polonia, Ungaria, Croația, Germania și Slovenia.

Ce este „blocul omega ”?

Valul de căldură din Europa, potrivit meteorologilor, este determinat de un sistem de înaltă presiune persistent, cunoscut sub numele de „bloc omega”. Acesta creează un „dom de căldură” deasupra Europei, ceea ce îi face pe europeni să sufere de căldură.

Numit astfel datorită formei literei grecești Ω, acesta reține aerul fierbinte din Sahara sub el, ca un capac pe o oală sub presiune. Samantha Burgess, de la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu, explică acest fenomen meteorologic ca fiind „echivalentul unui ambuteiaj în atmosferă care reține căldura”.

În condiții normale, curentul jet — un curent atmosferic care deplasează aerul și sistemele meteorologice de la vest la est — transportă sistemele meteorologice în mod constant de la vest la est. Cu toate acestea, în timpul unui „bloc omega”, acest flux este perturbat și se poate devia dramatic spre nord și spre sud, izolând sistemele de presiune. Vânturile de ghidare mai slabe și contrastele de temperatură din atmosferă contribuie la aceste modele de mișcare lentă și blocate.

De obicei, acest fenomen meteorologic durează între trei și zece zile, dar poate persista săptămâni întregi. Mai mult, cele mai mortale valuri de căldură din Europa sunt aproape întotdeauna cauzate de blocaje omega. De exemplu, valul de căldură din 2003, care a dus la cea mai toridă vară europeană înregistrată cel puțin din 1540, a fost determinat de un blocaj omega.

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În mod similar, un studiu publicat în revista „Earth’s Future” a relevat că valurile de căldură din 2010 și 2018 s-au datorat, de asemenea, unui blocaj omega.

Burgess explică că, într-un blocaj omega, „zona de presiune ridicată rămâne blocată din cauza presiunii exercitate de ambele părți”. Acest lucru duce la condiții de căldură și uscăciune.

Cum se formează „domul de căldură”

Persistența presiunii ridicate favorizează apariția unui așa-numit „dom de căldură”, care funcționează asemenea unui capac ce împiedică disiparea aerului cald.

În același timp, formarea norilor este limitată, ceea ce permite radiației solare să încălzească și mai mult suprafața terestră. Acest proces creează un cerc vicios: cu cât cerul rămâne mai senin, cu atât temperaturile cresc mai mult.

Meteorologii spun că, în condițiile potrivite, temperaturile pot continua să urce timp de mai multe zile consecutive.

Un fenomen asociat celor mai grave valuri de căldură europene

Istoric, unele dintre cele mai severe valuri de căldură din Europa au fost asociate cu modele atmosferice de tip omega block.

Valul de căldură din 2003, considerat unul dintre cele mai mortale din istoria continentului, a provocat aproximativ 80.000 de decese suplimentare în Europa și a fost alimentat de un astfel de blocaj atmosferic.

Studii climatologice au arătat că și episoadele extreme din 2010 și 2018 au avut la bază mecanisme similare.

Schimbările climatice amplifică efectele

Experții subliniază că actualul episod nu poate fi explicat exclusiv prin variabilitatea naturală a vremii.

Mai mulți climatologi afirmă că fenomenul El Niño are o influență redusă asupra valurilor de căldură estivale din Europa și că factorul principal care amplifică intensitatea temperaturilor este încălzirea globală pe termen lung.

Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale, Europa se încălzește de peste două ori mai rapid decât media globală. Temperaturile de pe continent sunt în prezent cu aproximativ 2,5°C mai ridicate decât în perioada preindustrială.

Regiunile europene care se extind în zona arctică sunt afectate în mod special de acest proces, deoarece topirea gheții și a zăpezii reduce capacitatea suprafeței terestre de a reflecta radiația solară, favorizând absorbția unei cantități mai mari de căldură.

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Impact asupra vieții cotidiene

Valul de căldură a determinat autoritățile din mai multe țări să adopte măsuri excepționale.

În Regatul Unit, serviciile meteorologice au emis una dintre puținele avertizări roșii de căldură extremă din istorie, avertizând că temperaturile pot reprezenta un risc inclusiv pentru persoanele sănătoase.

Mai multe școli au fost închise temporar, iar operatorii feroviari au recomandat limitarea deplasărilor din cauza restricțiilor de viteză impuse pe liniile afectate de temperaturile ridicate.

În numeroase state europene, programul de lucru în construcții a fost modificat pentru a evita expunerea muncitorilor la căldura extremă din timpul după-amiezii. În paralel, cererea pentru ventilatoare și aparate de aer condiționat a crescut semnificativ.

Autoritățile sanitare continuă să îndemne populația să evite expunerea prelungită la soare, să consume suficiente lichide și să acorde o atenție specială copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice.

Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne peste valorile normale pentru această perioadă în mai multe regiuni ale Europei, însă durata exactă a episodului de căldură extremă rămâne incertă.