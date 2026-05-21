Când va ajunge domul de căldură în România și la câte grade să ne așteptăm. Directorul ANM spune ce temperaturi vom avea la început de iunie

Un dom de căldură va acoperi Vestul Europei săptămâna aceastea. În Spania, temperaturile ar putea ajunge până la 40 de grade. România nu va scăpa nici ea de valul de căldură, dar la noi va ajunge mai târziu, la începtul săptămânii viitoare, iar maximele nu vor depăși 30 de grade, spune meteorologii. Chiar și așa, temperaturile vor fi peste media lunii mai și vor fi urmate de o scădere bruscă.

Cum se formează domul de căldură

„Când vorbim despre un dom de căldură, vorbim de două elemente. Pe de o parte, un avans al masei de aer foarte cald dinspre partea de nord a Africii. Iar pe de altă parte vorbim despre o presiune atmosferică ridicată, aceea care nu favorizează formarea precipitațiilor, ci, din contră, favorizează creșterea valorilor de temperatură, pe fondul unei vremi mai uscate”, explică Florinela Georgescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie.

Exact acest lucru se întâmplă zilele acestea în Europa de Vest. Primele regiuni afectate sunt Peninsula Iberică și sudul Franței, unde temperaturile vor deveni sufocante:

„În această situație, începând de pe 22 pe parcursul celei mai mari părți a continentului, valorile de temperatură, în special în Peninsula Iberică și în Franța, în partea de sud a Franței, vor depăși 35-36 de grade. Posibil ca izolat în Spania să se apropie de 40 de grade”.

Valul de căldură va avansa apoi:

„În zilele din prima parte a săptămânii viitoare, valul de căldură se va extinde deasupra Europei Centrale și Sudice și înspre sud-estul continentului. Adică inclusiv înspre țara noastră.”

Cât de cald va fi în România

Deși România nu va resimți la aceeași intensitate efectele domului de căldură ca vestul continentului, temperaturile vor depăși valorile normale pentru finalul lunii mai.

„Sigur că intensitatea cu care va ajunge în zona țării noastre va fi una mai redusă, pentru că avem influențe multiple: și dinspre Marea Neagră, și dinspre partea nord-vest a continentului, acolo unde aerul este ceva mai rece. Este de așteptat ca marți, miercuri, temperaturile să ajungă și la noi la valori de 27-29 de grade, poate izolat chiar un 30 de grade, mai ales marți în partea de vest a țării, miercuri mai probabil în partea de sud a teritoriului.Sigur că aceste valori de temperatură sunt ridicate, mai ridicate decât normalul perioadei. Pe de altă parte, luna iunie, care începe în curând, în ultimii ani a adus tot mai timpuriu valuri de căldură care au făcut ca temperaturile să se apropie sau să depășească valoarea de 30 de grade”, spune directorul ANM.

Și în București temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite:

„Probabil cel mai cald va fi la jumătatea săptămânii viitoare - marți, miercuri - valori spre 27, poate 29 de grade. Cam acesta ar fi ecartul maxim de temperaturi.”

După valul de căldură, urmează răcirea bruscă a vremii

Meteorologii estimează însă că vremea se va schimba din nou spre finalul săptămânii viitoare.

„Da, este posibil ca de joi la noi vremea să se răcească, pentru că vom intra sub influența unei mase de aer mai reci, venită dinspre partea de nord-est a continentului”, spune Florinela Georgescu.

Scăderea temperaturilor ar putea fi semnificativă în unele regiuni:

„Este posibil ca aceste temperaturi mai scăzute să însemne valori maxime între 15 și 22-23 de grade de joi, 28 mai, și chiar și în primele zile ale lunii iunie”.

Se estimează că răcirea nu va dura mult. Dar va trebui să ne obișnuim cu vremea schimbătoare.

„Dincolo de 3 iunie, e foarte posibil ca temperaturile să crească. (...) Pe de altă parte, instabilitatea atmosferică este posibil să se mențină destul de accentuată și pe durata săptămânii viitoare și la începutul lunii iunie, astfel încât temperaturile să varieze de la o zi la alta, de la o regiune la alta, în funcție de evoluția fenomenelor de instabilitate", precizează Florinela Georgescu.