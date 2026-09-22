 Cauza morții actriței Hayden Panettiere. Medicii legiști au confirmat o supradoză accidentală de droguri | adevarul.ro
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Cauza morții actriței Hayden Panettiere. Medicii legiști au confirmat o supradoză accidentală de droguri

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Moartea actriței Hayden Panettiere a fost stabilită drept o supradoză accidentală de droguri, inclusiv fentanil, potrivit Biroului Medicului Legist din comitatul Greenville, Carolina de Sud.

Hayden Panettiere
Hayden Panettiere a murit în urma unei supradoze accidentale Foto: Arhivă

Biroul Medicului Legist din comitatul Greenville a anunțat marți că „decesul a fost provocat de efectele toxice ale fentanilului, 4-ANPP, alprazolamului, metocarbamolului și quetiapinei”. Nu au fost identificate semne de traumatisme care să fi contribuit la moartea actriței, potrivi NBC News.

Panettiere, în vârstă de 36 de ani, a murit pe 16 august, într-un complex de apartamente din Carolina de Sud, unde locuia temporar. Autoritățile au găsit-o fără suflare după ce au intervenit în urma unui apel care semnala un stop cardiac.

Departamentul de Poliție din Greenville a transmis că, în timpul primei intervenții și al anchetei inițiale, nu au fost descoperite indicii care să sugereze că actrița ar fi fost victima unei infracțiuni. Și Administrația pentru Combaterea Drogurilor (DEA) a investigat moartea lui Panettiere.

Iubitul ei, Brian Hickerson, cu care a avut o relație cu împăcări și despărțiri repetate, se afla în complexul de apartamente în momentul morții actriței. Acesta le-a arătat autorităților ceea ce un raport al poliției descria drept o „pungă cu medicamente”, despre care a spus că Panettiere le lua.

Avocatul lui Hickerson nu a răspuns imediat solicitării NBC News de a comenta moartea actriței. Nici mama lui Panettiere, Lesley Vogel, nu a răspuns imediat unei solicitări similare.

Într-un interviu acordat NBC News luna trecută, un fost agent special al DEA care a investigat decesele prin supradoză ale lui Michael Jackson, Matthew Perry și ale altor celebrități a declarat că anchetatorii încercau, cel mai probabil, să reconstituie ultimele zile din viața lui Panettiere.

„Vor folosi metode criminalistice pentru a-i analiza telefonul și vor încerca să reconstituie ultimele două-trei zile din viața ei, analizând mesajele, apelurile telefonice și interacțiunile cu oamenii de pe rețelele sociale”, a declarat Bill Bodner, veteran cu 32 de ani de activitate în cadrul biroului DEA din Los Angeles.

„Odată ce există o cronologie a ceea ce făcea înainte de moarte, devine mai ușor să identifici locul în care a avut loc distribuirea drogurilor care a dus la moartea ei”, a adăugat Bodner.

Relația lui Panettiere cu Hickerson, un actor aspirant din Carolina de Sud, părea să se fi încheiat în 2020, pe fondul unor acuzații de violență domestică. Mama actriței a declarat însă pentru NBC News că cei doi încă se vedeau în momentul morții acesteia.

Panettiere a vorbit în detaliu despre acuzațiile de violență domestică, dar și despre problemele sale legate de dependență și depresia postpartum, în memoriile sale recent publicate, „This Is Me: A Reckoning”.

Panettiere a apărut în reclame de televiziune încă de când era copil. A devenit cunoscută după ce a primit un rol important în serialul SF „Heroes”, difuzat de NBC, iar ulterior a fost nominalizată de două ori la Globurile de Aur pentru interpretarea unei artiste de muzică country ambițioase și temperamentale în serialul „Nashville”.

În memoriile sale, Panettiere a scris că viața ei a început să se destrame după ce a devenit mamă, în 2014, când a avut o fiică împreună cu campionul ucrainean la box la categoria grea Vladimir Kliciko. Actrița a povestit că a început să consume alcool în exces pentru a face față depresiei postpartum și absenței lui Kliciko.

În cele din urmă, Panettiere s-a internat într-un centru de dezintoxicare, iar în 2018 i-a încredințat lui Kliciko custodia copilului lor.

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