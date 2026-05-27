Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Val de căldură timpuriu în Europa de Vest. ANM explică fenomenul „domului de căldură” și recordurile de temperatură

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) explică formarea unui val de căldură timpuriu și intens care afectează în special vestul Europei, fenomen asociat cu așa-numitul „dom de căldură”, o structură atmosferică de blocaj ce favorizează acumularea aerului fierbinte în regiune.

ANM explică formarea unui val de căldură timpuriu și intens. FOTO: Shutterstock
Potrivit meteorologilor, fenomenul este determinat de o zonă extinsă de presiune atmosferică ridicată, în care circulația aerului este descendentă. Acest proces determină încălzirea aerului prin comprimare și disiparea norilor, ceea ce duce la temperaturi semnificativ mai ridicate decât normalul perioadei.

„O masă de aer cald prezentă la altitudini mari s-a deplasat dinspre nordul Africii către Europa vestică, creând o zonă de înaltă presiune (un „blocaj atmosferic”). Această zonă de înaltă presiune acționează ca un capac. Ea forțează aerul să coboare, fenomen denumit în meteorologie, subsidență. Pe măsură ce aerul este presat spre sol, el se comprimă”, explică specialiștii ANM.

În acest context, țări din vestul și sudul Europei se confruntă cu temperaturi excepționale pentru sfârșitul lunii mai. Conform datelor citate din serviciile meteorologice europene, Franța traversează un episod istoric, 26 mai 2026 fiind declarată cea mai caldă zi de mai din istoria măsurătorilor, media zilnică atingând 24,8°C. La peste 350 de stații au fost înregistrate recorduri, iar în sud-vest s-au atins valori de până la 37,1°C.

Și alte state au raportat valori extreme: în Regatul Unit s-au înregistrat 35,1°C la Londra (Kew Gardens), depășind recorduri vechi de peste 80 de ani, în Spania temperaturile au urcat până la 37–38°C, iar în Portugalia s-a atins un maxim de 39,4°C. În Germania și Italia au fost, de asemenea, depășite praguri de caniculă pentru luna mai.

Meteorologii explică faptul că acest tip de blocaj atmosferic favorizează persistența aerului tropical deasupra Europei de Vest, în timp ce în estul continentului pot ajunge mase de aer mai reci, dinspre nord.

Pentru România, masa de aer cald s-a extins doar parțial, astfel că temperaturile au fost ridicate, dar fără a atinge extremele din vestul Europei. Maximele au depășit local 30–32°C, cu abateri de 5–7°C peste mediile climatologice ale perioadei.

În plus, pe 26 mai au fost înregistrate mai multe recorduri zilnice la stațiile meteorologice din țară, atât pentru temperaturile maxime, cât și pentru cele minime, inclusiv în zone montane precum Parâng, Țarcu sau Vârful Cuntu.

ANM precizează că astfel de episoade de încălzire pot apărea în sezonul de primăvară, însă durata și extinderea actualului val de căldură sunt neobișnuite pentru această perioadă. Totodată, meteorologii avertizează că evoluția vremii rămâne dinamică, iar după acest episod sunt așteptate schimbări de regim termic.

