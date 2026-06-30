Tărâmul de basm de la capătul României. Povestea Văii cu Fluturi și a protectorului ei

În nordul Moldovei, în județul Botoșani, se află un adevărat paradis pe Pământ. Poartă numele de „Valea Fluturilor” și adăpostește într-un peisaj de vis peste 600 de specii de fluturi. Acest loc a fost făcut cunoscut datorită cercetărilor profesorului Constantin Corduneanu.

La 11 kilometri de municipiul Botoșani, în nordul extrem al României, acolo unde pădurile dese și pitorești ale nordului se îngemănează cu stepele întinse și colinele domoale de pe drumul Iașiului, se află un paradis unic în țara noastră. Este o poiană pitită adânc în pădurile de la Orășeni Vale, o localitate din marginea municipiului Botoșani, nu departe de drumul care duce către Vorona și Pașcani.

Localnicii, dar și cei care luptă zi de zi pentru protejarea comorilor naturale ale României, o numesc sugestiv „Valea cu Fluturi”. Și au dreptate să-i spună așa.

Odată ce te afunzi în acea poiană desprinsă parcă din basme, cu arbori înecați în mușchi gros și cu o zonă umedă care amintește de pădurile de mangrove, luminată doar de fascicule blânde de lumină care străpung coronamentul copacilor, pătrunzi în ținutul fluturilor de noapte. Sunt sute de specii de lepidoptere, așa cum sunt numiți științific fluturii, care inundă poiana, mai ales atunci când soarele se îngână cu întunericul, la crepuscul.

Există și destule specii de fluturi de zi care, odată ce începi să cobori pe drumurile pitorești ale pădurii de la Orășeni, au grijă să te învăluie în dansurile lor tainice. De parcă te-ar cunoaște și ar vrea să te cheme în regatul lor din poiană.

„Valea cu Fluturi” este un fenomen unic în România, iar cel care a descoperit, promovat și, practic, salvat acest loc este un „om-orchestră” al educației românești, un român care și-a dedicat întreaga viață pasiunii sale pentru fluturi și natură. Se numește Constantin Corduneanu, este inginer de mașini, IT-ist și specialist în conservarea biodiversității. Mai mult decât orice, este părintele spiritual al „Văii cu Fluturi”, acest crâmpei de basm de la capătul României.

Un teritoriu al „balerinilor” nopții

„Valea cu Fluturi” a existat mult timp doar în folclorul local. Oamenii locului știau de secole că acolo se află un tărâm magic, o poiană umedă, în mijlocul pădurii, plină de triluri, lumini și arome deosebite. Mai știau că acolo trăiește și o mulțime de fluturi.

Tatăl lui Constantin Corduneanu, pădurar în zonă, cunoștea bine potențialul și frumusețea acestui loc. El și-a dus fiul, pe Constantin, pentru prima dată acolo, iar copilul s-a îndrăgostit pe loc de acea lume de basm a fluturilor.

După mai multe demersuri, „Valea cu Fluturi”, un loc unic în țară, a devenit rezervație naturală de interes județean, declarată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani din 2010, la propunerea Asociației pentru Dezvoltare Durabilă „OPTIM”, fondată de profesorul Corduneanu.

Propriu-zis, „Valea cu Fluturi” este o zonă de 10 hectare, o poiană umedă din pădurea de la Orășeni Vale, localitate din comuna Curtești, situată la 11 kilometri de municipiul Botoșani. Sunt mai multe moduri de a ajunge acolo. Cel mai facil este pe ruta Botoșani–Vorona, prin Orășeni Deal. Urmând acest drum în serpentine, după indicatorul care anunță prezența Schitului Orășeni, aflat pe partea stângă (nu facem la stânga, ci ne continuăm drumul înainte), trebuie să fim atenți, deoarece la următorul drum din dreapta virăm pe un traseu forestier. Ne va întâmpina o barieră. Lăsăm mașina acolo și coborâm pe drumul din pădure.

Nu va dura mult și veți observa perechi de fluturi care „dansează” nestingheriți chiar în jurul vostru. Ei fac parte din cele câteva sute de specii care populează zona. Cele mai multe pot fi observate la crepuscul sau odată cu lăsarea nopții. Atunci ies adevărații „balerini” ai nopții, inclusiv specii unice în România. Noaptea apare și Arytrura musculus, o specie veche de cel puțin 12.000 de ani, considerată o relicvă a epocii glaciare.

„Inițial am crezut că oamenii exagerează cu «Valea Fluturilor». Mi s-a părut doar o mândrie locală. Nu credeam că poți vedea atâția fluturi. Apoi am mers cu familia. Noroc că am venit pregătită, fiindcă vara sunt țânțari de pădure. Dacă ai însă ce trebuie la tine, un spray sau o cremă, ai scăpat de ei și te poți bucura de loc. Te trezești cu fluturi în jurul tău. Erau negri, cu roșu, gri. Mulți. În grupuri de patru, cinci sau chiar șase, zburau împreună fără să se teamă de oameni. Seara este nebunie totală. Nu am văzut nicăieri așa ceva”, mărturisește o tânără din Botoșani.

„Este un loc unicat în România, deoarece aici se întâlnesc peste 600 de specii de fluturi și încercăm să îl păstrăm cât mai bine protejat”, spune Dana Busuioc, profesoară de biologie și fondatoarea „Clubului de Pădure”, un club pentru copii cu activități dedicate protecției mediului. „Clubul de Pădure” a amenajat la școala din Orășeni Vale un parc tematic dedicat „Văii cu Fluturi”.

În continuare, reporterii „Adevărul” au realizat un interviu cu profesorul Constantin Corduneanu, „părintele” și protectorul „Văii cu Fluturi” de la Botoșani, care explică de ce acest loc de basm reprezintă un adevărat tezaur natural, unic în România.

„Aici sperăm să ajungem la aproape 1.000 de specii de fluturi”

Cum a luat naștere „Valea cu Fluturi” și de ce este atât de importantă această rezervație?

Valea cu Fluturi este o rezervație de interes județean, declarată prin hotărâre a Consiliului Județean în anul 2010, pentru care am întocmit documentația necesară în vederea declarării ca arie naturală protejată. Am conceput-o ca o replică la Dealul cu Fluturi din județul Cluj, o rezervație propusă și declarată de profesorul Laszlo Rackosi, de la Cluj.

A fost descoperită o autostradă a insectelor. Este considerată „una dintre marile minuni ale naturii”

Aici există un număr foarte mare de specii de fluturi. Eu studiez această zonă încă din anii '90 și am fost aici de peste o sută de ori. În urmă cu aproximativ 20 de ani am publicat o lucrare în care erau prezentate 575 de specii, însă între timp am mai identificat încă aproximativ 100-200 de specii. Sperăm ca, într-un viitor nu foarte îndepărtat, să ajungem la aproape 1.000 de specii identificate în Valea cu Fluturi.

Este una dintre cele mai bine studiate zone din țară în ceea ce privește lepidopterele. Cele mai multe dintre speciile întâlnite aici sunt fluturi de noapte, în timp ce fluturii de zi sunt mai puțin numeroși.

Specii rare și descoperiri unice pentru România

Ce face această rezervație atât de valoroasă din punct de vedere științific?

Importanța ei este dată și de faptul că aici am descoperit trei specii noi pentru România. Una dintre ele, Xylomoia graminea, este reprezentată prin singurul exemplar identificat în țară, găsit doar la Orășeni Vale.

Tot aici am identificat și Arytrura musculus, un relict glaciar care, în ultimii 50 de ani, a fost semnalat în România doar în județul Botoșani și în Delta Dunării. Ulterior, l-am găsit și pe Valea Miletinului, spre Coșula, precum și la Turbăria Lozna, toate în județul Botoșani.

Această specie are un areal disjunct, fiind întâlnită în estul Europei și în estul Asiei. Se găsește în Ucraina, Ungaria, iar apoi în estul Asiei, pe Valea Amurului și în Japonia. Probabil că a apărut înainte de ultima glaciațiune și era răspândită în întreaga Europă și în nordul Asiei, însă, din cauza glaciațiunii, a supraviețuit doar în aceste două zone foarte îndepărtate una de cealaltă.

Microclimatul care conservă specii rare

De ce reușesc aceste specii rare să supraviețuiască tocmai în Valea cu Fluturi?

Aici există un microclimat favorabil acestor specii, deoarece este o zonă rece și umedă. Majoritatea fluturilor zboară noaptea, atunci când temperaturile sunt cele mai scăzute.

Îmi amintesc că veneam la Valea cu Fluturi, la Orășeni Vale, în jurul orei 12.00, iar temperatura era de numai 10 grade Celsius. Când mă întorceam acasă, la Botoșani, în oraș erau peste 20 de grade. Diferența era foarte mare. Acest microclimat rece și umed a permis păstrarea acestor specii, oarecum insular, în câteva locuri din Europa, inclusiv aici, în Valea cu Fluturi.

O pasiune începută în copilărie

Cum a început pasiunea dumneavoastră pentru studiul fluturilor?

Pasiunea mea pentru fluturi a început în urmă cu mai bine de 50 de ani, pe când eram copil și l-am cunoscut pe profesorul Ioan Nemeș din Suceava. Era perioada în care acesta își dona impresionanta colecție de fluturi Muzeului de Științele Naturii din Dorohoi. De la el am procurat primele ace și etaloare și tot atunci am învățat tehnica preparării fluturilor.

Am continuat să studiez lepidopterele, mai ales după anul 1990, deoarece înainte nu prea puteai spune că te ocupi de fluturi. După înființarea Societății Lepidopterologice Române de la Cluj, în 1990, am devenit membru și, lucrând în învățământ, am înființat un cerc entomologic, care ulterior s-a transformat în Asociația pentru Dezvoltare Durabilă „Optim”, un ONG creat în 2007 împreună cu foști elevi de-ai mei, care astăzi activează în învățământul superior.

Specie rară de fluture, găsită în Munții Șureanu: „Este magnific, un semn al sănătății și biodiversității parcului” FOTO

Printre aceștia se numără Cătălin Balan, șef de lucrări la Facultatea de Ingineria Mediului din Iași, Ovidiu Popovici, conferențiar la Facultatea de Biologie, Petru Bulai, șef de lucrări la Universitatea din Suceava, și Ioan Surugiu, doctor inginer la Liceul din Dumbrăveni.

Au fost elevii mei, le-am transmis această pasiune, iar astăzi au propriile colecții. Dacă eu nu mă mai pot deplasa atât de mult pe teren, ei continuă colectările și îmi aduc materialul, în special din colectările de noapte. Eu identific exemplarele, iar apoi publicăm lucrările științifice. Până acum avem peste 20 de lucrări publicate.

În același timp lucrăm și la revista Asociației „Nemosine”, pe care sperăm să o publicăm în principal în format digital, deoarece ediția tipărită nu mai prezintă același interes ca în trecut.

Deși pregătirea dumneavoastră este tehnică, ați continuat să vă perfecționați în domeniul biodiversității. Cum s-a întâmplat acest lucru?

Am absolvit Facultatea de Construcția Mașinilor. Însă, dacă lucrezi în învățământ, trebuie să te formezi permanent. Astfel, am urmat și Facultatea de Informatică, în special pentru că am vrut să învăț cum să îmi construiesc o bază de date pentru evidența fluturilor.

Astăzi am o bază de date realizată în Microsoft Access, cu aproximativ 40 de tabele interconectate. Un singur tabel conține peste 40.000 de înregistrări, iar acolo țin evidența tuturor exemplarelor studiate. Ulterior, am absolvit și specializarea Conservarea biodiversității și certificarea pădurilor din cadrul Facultății de Silvicultură din Suceava.

De ce considerați că fluturii merită protejați?

Fluturii sunt considerați petale zburătoare. Sunt deosebit de frumoși și, în general, toată lumea îi iubește. Tocmai de aceea merită protejați.