Invazie de fluturi de noapte în Capitală. „Niciodată nu am văzut așa mulți”. Ce spun specialiștii

Bucureștenii se confruntă cu o invazie neobișnuită de fluturi de noapte. Insectele au apărut în număr mare în parcuri, pe străzi și chiar în locuințe, stârnind nemulțumirea locuitorilor, care s-au plâns de situație pe rețelele de socializare.

„Ce e cu invazia asta de molii?! Sau doar la mine în zona e? Zona Avrig-Obor-Ferdinand-Iancului. Efectiv zeci de molii, ba mai mici, ba mai mari, din afară, nu din bloc”, întreabă cineva pe grupul de Facebook Sector 2 – Informații și Dezbateri.

Mai mulți internauți au reacționat și au povestit situații similare în secția de comentarii.

„Și la noi în zona Obor sunt, niciodată nu am văzut așa multe. Sunt mari. Dimineață era plin pe scara blocului, m-am și speriat câte erau. La serviciu la fel găsesc dimineața. Intră unde e lumină”, a spus un internaut.

„Și în sectorul 3 - Titan. Nici nu știu pe unde intră”, a adăugat altul.

Și locuitorii din sectorul 1 se plâng: "Bună ziua, este invazii de molii, ceva groaznic", a scris un utilizator pe grupul de Facebook Iubesc Bucureștii Noi.

„Ne-au invadat niște fluturi maronii în tot orașul, care distrug florile și vegetația! Luați măsuri, vă rog", a mai scris cineva în grupul Sesizări Sector 1.

→ Imaginea 1/3: FOTO Facebook / Ciprian-gabriel Chisega-negrila

Mulți spun că, deși seamănă cu moliile, aceste insecte ar fi, de fapt fluturi de noapte, care apar de obicei în această perioadă a anului. Experții susțin că sunt inofensivi pentru oameni și vor dispărea în aproximativ o săptămână.

„Să nu ne fie frică de fluturi. Sunt inofensivi, sunt mai mulți decât de obicei, într-adevăr. Nu ne fac rău, nu ne înțeapă, nu ne dau boli cum ne dau alte insecte din orașul nostru - țânțari, gândaci de bucătărie sau alte animale. Și o să treacă destul de repede. E o perioadă intensă din activitatea lor. Probabil în cel mult o săptămână – zece zile vor dispărea. Ce e și mai interesant și poate că lucrul acesta o să ne mai liniștească puțin: se hrănesc păsările cu acest fluture. Că vorbim despre vrăbii sau de alte păsări, în special păsările insectivore, rândunele, drepnele, liliecii, de exemplu, care nu sunt păsări, sunt mamifere. Păsările de noapte, bufnițele”, a explicat directorul Asociației Parcul Natural Văcărești, Dan Bărbulescu, pentru Euronews.

Potrivit acestuia, astfel de insecte sunt specii migratoare, atrase de temperaturile ridicate din orașe.

„Ei sunt fluturi care migrează, adică se mișcă pe suprafețe mari. Probabil că vin din sud, în special, atrași într-adevăr de o climă mai bună, căldură puternică, în orașe mai calde. În afara orașelor e o diferență destul de mare în această perioadă în București față de marginile orașului, de aceea sunt mult mai atrași și mult mai numeroși. Deci, e un cumul de factori care a determinat dezvoltarea peste măsură a acestei specii”, a adăugat expertul.