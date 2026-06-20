Invazia „Buha gamma” în București. Când va scăpa Capitala de fluturii care au ocupat blocurile și spațiile verzi

Fluturi de noapte din specia Autographa gamma, cunoscuți popular drept buha gamma, au apărut în ultimele zile într-un număr neobișnuit de mare în București. Insectele sunt vizibile în parcuri, pe străzi, pe scările blocurilor, dar și în interiorul locuințelor, stârnind îngrijorare și numeroase întrebări în rândul locuitorilor.

Aurelian Pintilescu, biolog la Compania Municipală Eco Igienizare, a explicat pentru „Adevărul” de unde provin aceste insecte și de ce apar acum în asemenea număr.

„În categoria generală sunt fluturi. Mare parte sunt specii migratoare, vin din bazinul mediteranean, iar la noi este sezonul lor de împerechere. Din cauza asta îi vedem acum în număr mai mare", spune biologul.

Cât timp vor mai fi vizibili și ce influențează evoluția lor

Fenomenul nu este unul de durată. Potrivit biologului, adulții vor dispărea în aproximativ două săptămâni, însă perioada exactă depinde de condițiile de mediu.

„Adulții o să dispară undeva în două săptămâni. Durata depinde și de temperatură, de vegetație și de umiditate. Sunt mai mulți factori care influențează evoluția lor", explică Pintilescu.

Fără pericol pentru oameni

Deși prezența lor în masă poate fi deranjantă, buha gamma nu reprezintă un risc pentru sănătatea oamenilor. Specia nu înțeapă, nu mușcă și nu transmite boli. Biologul subliniază că adevăratele amenințări pentru populație rămân alte insecte.

„Nu este nimic de speriat. Nu reprezintă un pericol pentru populație. Pericol pentru populație reprezintă țânțarii și căpușele", spune acesta.

Tratamentele de dezinsecție au efect limitat asupra lor

Întrebat dacă tratamentele de dezinsecție aplicate în București pot reduce numărul acestor fluturi, specialistul a explicat că efectul este unul secundar și limitat, deoarece substanțele sunt calibrate pentru alte specii.

„În mică măsură, tratamentele pe care le aplicăm împotriva țânțarilor și căpușelor pot avea efect și asupra acestor insecte. Soluțiile pe care le pulverizăm sunt optimizate pentru a neutraliza țânțarii și căpușele, astfel încât să afecteze cât mai puțin alte specii de insecte", precizează el.

Compania Municipală Eco Igienizare nu are atribuții directe în controlul acestui tip de fluture, activitatea instituției fiind limitată la vectorii cu impact asupra sănătății publice.

„Noi nu intervenim direct împotriva lor și nici nu avem astfel de competențe. Activitatea noastră este axată pe combaterea vectorilor cu impact asupra sănătății populației: țânțari, căpușe, gândaci și rozătoare. În fond, insectele sunt pe Pământ de mult mai mult timp decât suntem noi. Cumva, noi trăim în lumea lor, nu ele în lumea noastră", explică biologul.

Pentru cei care nu doresc ca aceste insecte să le invadeze balconul sau locuința, măsurile de protecție sunt mai degrabă simple: plasele de țânțari sunt foarte eficiente, la fel și evitarea iluminatului puternic seara în zone deschise.

Ce este buha gamma

Buha gamma (Autographa gamma) este o molie din familia Noctuidae, cu o anvergură a aripilor de 3–4 cm și un semn distinctiv argintiu în formă de litera grecească gamma pe aripile anterioare. Corpul și aripile anterioare sunt brun-cenușii, iar aripile posterioare au nuanțe mai deschise.

Specia este răspândită în Europa, Asia și Africa de Nord și este un fluture migrator capabil să parcurgă distanțe mari, ceea ce explică aparițiile bruște în anumite regiuni. Poate avea mai multe generații într-un singur sezon, în funcție de condițiile climatice, iar adulții se hrănesc cu nectar, fiind activi atât noaptea, cât și la amurg.

Problemele semnificative apar exclusiv în stadiul de larvă, care este polifagă și poate afecta culturi precum varza, salata, spanacul, fasolea, soia, cartoful sau porumbul, cu impact asupra producției agricole în caz de infestări masive. În mediul urban însă, prezența adulților rămâne un fenomen temporar și în principal vizual, fără consecințe pentru populație. Populațiile fluctuează natural de la un an la altul, în funcție de condițiile meteorologice, iar episoadele de apariție în masă tind să se stingă de la sine.