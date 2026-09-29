Provocarea zilei: cât de repede poți rezolva integrama? Indiciul-cheie din jocul de astăzi pune la încercare atenția și vocabularul

„Adevărul” aduce pe telefon și computer una dintre rubricile îndrăgite ale ediției tipărite. „Jocurile zilei” le oferă cititorilor, zilnic, provocări de atenție, cultură generală și spirit de observație, potrivite atât pentru o pauză de la serviciu, cât și pentru momentele de relaxare.



Foto: Adevărul

Marți, 29 septembrie, o nouă integramă provoacă cititorii „Adevărul” să-și testeze rapiditatea și logica - AICI.

Indiciul principal, „Întârzie la întâlniri”, ascunde un răspuns de 10 litere, iar grila promite un joc scurt, dar intens, perfect pentru a începe ziua cu mintea în alertă.

Deși pare simplă la prima vedere, provocarea cere atenție la detalii și un vocabular bine exersat.

Printre indiciile din joc se regăsesc:

„În întârziere”

„Ajunge după ceilalți”

„Nu respectă ora stabilită”

„Se mișcă încet”

„Rămâne în urmă”

„Întârzieri repetate”

„Nu ajunge la timp”

„Se lasă așteptat”

„Aflat la limită”

„Nu sosește la timp”

Aceste definiții îi ajută la descifrarea cuvântului vertical de zece litere, care reprezintă cheia integramei de astăzi.

Integrama poate fi rezolvată direct online, fără cont și fără limitări.

Dacă ai găsit deja răspunsul, poți apăsa butonul „Verifică” pentru a vedea dacă ai intuit corect.

Tot la rubrica „Jocurile zilei” cei care vor să își mențină mintea în formă găsesc și alte provocări interesante, inclusiv Quiz, Rebus și Sudoku.