Provocarea zilei pe „Adevărul”. Când e la muncă, trage la măsea: știi să rezolvi rebusul?

Cititorii „Adevărul” au la dispoziție, pe telefon și pe computer, una dintre rubricile cunoscute ale ediției tipărite: „Jocurile zilei”. AICI puteți găsi zilnic provocări care vă testează atenția, cunoștințele generale și spiritul de observație, dar vă mențin creierul în formă.

rebusul de luni, 28 septembrie Foto: Captură foto

Rezolvă AICI rebusul zilei!

Noua platformă oferă zilnic jocuri menite să stimuleze atenția, memoria și spiritul de observație, transformând pauzele de cafea sau momentele de relaxare într-un antrenament pentru minte.

Printre jocurile de care se pot bucura cititorii se numără: sudoku pe niveluri ușor, mediu și dificil; integrame tematice; quiz-uri pentru testarea culturii generale; precum și rebusuri concepute special pentru ediția online

Toate jocurile sunt optimizate pentru telefon, tabletă și laptop, astfel încât utilizatorii să se poată juca oriunde, rapid și fără costuri.

Rebusul zilei de luni, 28 septembrie

Printre jocurile publicate astăzi se află și un rebus clasic, cu o grilă de 10x10 și o serie de definiții ingenioase, care îmbină umorul cu logica lingvistică.

Printre definițiile orizontale se numără:

„O pagină plină de greșeli”

„Nebun după tine!”

„Fructe de aur...ca în povești”

Grila este interactivă, iar utilizatorii pot completa cuvintele direct în browser, având la dispoziție butoane pentru verificarea răspunsurilor și ajustarea vizualizării.