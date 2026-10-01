Provocarea zilei pe „Adevărul”: „Pasăre de vânătoare”. Știi să rezolvi integrama?

„Adevărul” aduce pe telefon și computer una dintre rubricile îndrăgite ale ediției tipărite. „Jocurile zilei” le oferă cititorilor, zilnic, provocări de atenție, cultură generală și spirit de observație, potrivite atât pentru o pauză de la serviciu, cât și pentru momentele de relaxare.

Foto: Captură Adevărul

Joi, 1 octombrie, platforma propune cititorilor, printre altele, o nouă integramă interactivă, perfectă pentru cei care vor să își testeze atenția, vocabularul și logica.

Integrama poate fi completată AICI.

Integrama este construită în stilul clasic, cu săgeți care indică direcția de completare și cu un amestec de definiții scurte, provocatoare și uneori amuzante. Printre indiciile din joc se regăsesc:

„Inaugurare”

„Element de sprijin”

„Imaculat”

„Cădere de zăpadă”

„Rapide”

„Primele din urmă”

„Bluză populară”

„Frecvent”

„Înainte de șapte”

„Pasăre de vânătoare”

„Pisică”

„Orizont”

Careul este bine structurat, cu zone mai ușoare și altele care cer atenție sporită, astfel încât atât începătorii, cât și pasionații de integrame să găsească o provocare pe măsură.

Integrama poate fi rezolvată direct online, fără cont și fără limitări.

Tot la rubrica „Jocurile zilei” cei care vor să își mențină mintea în formă găsesc și alte provocări interesante, inclusiv Quiz, Rebus și Sudoku.