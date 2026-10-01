 Provocarea zilei pe „Adevărul”: „Pasăre de vânătoare”. Știi să rezolvi integrama? | adevarul.ro
search
Joi, 1 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
Remus Pricopie, invitat la „Interviurile Adevărul”, de la ora 10:00

Provocarea zilei pe „Adevărul”: „Pasăre de vânătoare”. Știi să rezolvi integrama?

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

„Adevărul” aduce pe telefon și computer una dintre rubricile îndrăgite ale ediției tipărite. „Jocurile zilei” le oferă cititorilor, zilnic, provocări de atenție, cultură generală și spirit de observație, potrivite atât pentru o pauză de la serviciu, cât și pentru momentele de relaxare.  

image
Foto: Captură Adevărul

Joi, 1 octombrie, platforma propune cititorilor, printre altele, o nouă integramă interactivă, perfectă pentru cei care vor să își testeze atenția, vocabularul și logica.

Integrama poate fi completată AICI.

Integrama este construită în stilul clasic, cu săgeți care indică direcția de completare și cu un amestec de definiții scurte, provocatoare și uneori amuzante. Printre indiciile din joc se regăsesc:

„Inaugurare”

„Element de sprijin”

„Imaculat”

„Cădere de zăpadă”

„Rapide”

„Primele din urmă”

„Bluză populară”

„Frecvent”

„Înainte de șapte”

„Pasăre de vânătoare”

„Pisică”

„Orizont”

Careul este bine structurat, cu zone mai ușoare și altele care cer atenție sporită, astfel încât atât începătorii, cât și pasionații de integrame să găsească o provocare pe măsură.

Integrama poate fi rezolvată direct online, fără cont și fără limitări.

Tot la rubrica „Jocurile zilei” cei care vor să își mențină mintea în formă găsesc și alte provocări interesante, inclusiv Quiz, Rebus și Sudoku.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
digi24.ro
image
Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová
stirileprotv.ro
image
Cele mai mari facturi la energie din UE în țara cu cea mai cruntă sărăcie. Românii au ajuns să-și dea o mare parte din venituri doar pentru a se încălzi la iarnă
gandul.ro
image
Rusia LOVEȘTE din nou. Piața motorinei tremură, iar Europa așteaptă impactul asupra prețurilor
mediafax.ro
image
Andrei Vochin scrie despre problema reală pe care Gică Hagi o are la naționala României: „Între vină și explicația unei decizii”
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR
digi24.ro
image
Soția lui Lewandowski, sedusă de hyrox: „Ne vedem la curse!”
gsp.ro
image
S-a aflat adevărul: ”Cuvintele care l-au făcut pe Cristiano Ronaldo să plece de la echipa națională”
digisport.ro
image
Gina Pistol, dezvăluiri despre Josephine, după ce micuța a început școala: „Ne mai apucă nostalgia”. Cum își împart îndatoririle de părinți
click.ro
image
Kelemen Hunor cere indexarea obligatorie a pensiilor de la 1 ianuarie 2027, cu rata inflației din 2025: „Puterea de cumpărare a căzut”
antena3.ro
image
Cum au pierdut aproape toţi românii 1500 de lei în mai puţin de 2 luni fără să-şi dea seama
zf.ro
image
Telefoanele second hand, tot mai căutate. Ce prețuri au modelele după 3 luni de la lansare
observatornews.ro
image
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină părinți!
cancan.ro
image
Cu cât crește punctul de pensie din 1 ianuarie? De ce unii pensionari cu grupe de muncă nu iau bani în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
prosport.ro
image
Întrebarea la care să nu răspunzi când ești oprit de Poliție în trafic. Ce recomandă un avocat șoferilor
playtech.ro
image
Ofertă uriaşă pentru un titular de la FCSB! Reacţia lui Gigi Becali: „Sunt bani buni! E o echipă din străinătate”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Bilanțul primarilor din țară care își pierd mandatele, în afară de Dominic Fritz. Ciprian Ciucu: „Pur și simplu nu este drept!”
ziare.com
image
Unde s-a angajat la 29 de ani unica fiică a lui Ion Țiriac
digisport.ro
image
Laura Cosoi, sinceră despre căsnicia cu Cosmin Curticăpean după venirea celui de-al cincilea copil: „Cuplul suferă”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Florin Piersic din Cluj. Locuința este renovată recent, este cochetă și cu un farmec aparte. Aici este locul în care marele actor locuiește cu soția lui, Anna Torok / FOTO
romaniatv.net
image
Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare cu cruce roșie. Ce nu ai voie să faci pe 1 octombrie pentru a nu aduce ghinionul asupra ta
mediaflux.ro
image
Pan Zhanle, dezvăluire despre David Popovici: „Am învățat o lecție foarte importantă”
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Laura Cosoi, sinceră despre căsnicia cu Cosmin Curticăpean după venirea celui de-al cincilea copil: „Cuplul suferă”
click.ro
image
Acoperământul Maicii Domnului, sărbătorit pe 1 octombrie. Este una dintre cele mai importante sărbători dedicate Fecioarei Maria
click.ro
image
Alexandra Stan, dezvăluiri despre problemele de sănătate de după naștere. „Am început să simt că mi se scurge viața din mine”
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
sharon stone sydney sweeney GettyImages (2) jpg
A renunțat la sex una dintre cele mai sexy actrițe ale tuturor timpurilor? ”Este fantastic să fii single!”
okmagazine.ro
Greta Garbo și John Gilbert, în filmul „Love” (1927), o adaptare a romanului „Anna Karenina”, de Lev Tolstoi
Ce rost are, de fapt, sexul? Răspunsuri la o întrebare veche de când lumea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Gina Pistol, dezvăluiri despre Josephine, după ce micuța a început școala: „Ne mai apucă nostalgia”. Cum își împart îndatoririle de părinți
image
Laura Cosoi, sinceră despre căsnicia cu Cosmin Curticăpean după venirea celui de-al cincilea copil: „Cuplul suferă”

OK! Magazine

image
A renunțat la sex una dintre cele mai sexy actrițe ale tuturor timpurilor? ”Este fantastic să fii single!”