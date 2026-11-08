 Provocarea zile pe „Adevărul: poți rezolva integrama „Lecții de înot”? | adevarul.ro
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Provocarea zile pe „Adevărul: poți rezolva integrama „Lecții de înot”?

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Adevărul” aduce pe telefon și computer una dintre rubricile îndrăgite ale ediției tipărite. „Jocurile zilei” le oferă cititorilor, zilnic, provocări de atenție, cultură generală și spirit de observație. Integrama zilei de duminică, 8 noiembrie, este exercițiul perfect pentru câteva minute de concentrare și relaxare.    

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Foto: adevarul

Pasionații de jocuri de logică au la dispoziție o nouă provocare pe platforma de integrame a „Adevărul”. Integrama zilei, intitulată „Lecții de înot”, îi invită pe utilizatori să își testeze atenția, cultura generală și rapiditatea în găsirea răspunsurilor corecte.

Jocul poate fi rezolvat direct în browser și cuprinde 79 de definiții, atât pe verticală, cât și pe orizontală.

Printre indiciile care trebuie descifrate se numără expresii precum „A rosti un toast”, „Spectacole la orele dimineții”, „Dat cu cremă, „Monstru mitic din labirint” sau „Iubit de șansă”.

Platforma oferă posibilitatea verificării răspunsurilor în timp real și afișează toate definițiile într-o listă laterală, pentru o experiență de joc mai accesibilă.

La începutul partidei, rezolvitorii pornesc de la scorul 0 din 79 de răspunsuri corecte și trebuie să completeze întreaga grilă pentru a finaliza provocarea.

Integremele sunt considerate de specialiști printre cele mai eficiente exerciții pentru stimularea memoriei, atenției și vocabularului, fiind preferate de milioane de oameni pentru antrenamentul mental pe care îl oferă.

 Tu în câte minute poți găsi toate cele 79 de răspunsuri? Poți încerca provocarea accesând secțiunea de integrame online a „Adevărul”.

„Jocurile zilei” își oferă integrame, rebusuri, quizuri și sudoku, toate adaptate pentru a fi rezolvate direct pe ecran.        

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