 Provocarea zilei pe „Adevărul”. Testează-ți gândirea logică cu Sudoku | adevarul.ro
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Provocarea zilei pe „Adevărul”. Testează-ți gândirea logică cu Sudoku

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„Adevărul” aduce pe telefon și computer una dintre rubricile îndrăgite ale ediției tipărite. „Jocurile zilei” le oferă cititorilor, zilnic, provocări de atenție, cultură generală și spirit de observație.

sudoku
Provocarea zilei de vineri, 6 noiembrie Foto: Captură ecran

Platformă oferă zilnic jocuri menite să stimuleze atenția, memoria și spiritul de observație, transformând pauzele de cafea sau momentele de relaxare într-un antrenament pentru minte.

Printre jocurile de care se pot bucura cititorii se numără: integrame tematice, quiz-uri pentru testarea culturii generale, dar și multe altele

Dacă ești în căutarea unei provocări care să îți testeze spiritul de observație și gândirea logică, Sudoku-ul zilei de pe platforma Jocuri Adevărul poate fi alegerea perfectă. Celebrul joc de logică revine trei noi grile, de nivel ușor, mediu și dificil, gândite să le dea îi provoace atât începătorilor, cât și pasionaților experimentați.

Jocuri pentru o pauză scurtă

Rubrica „Jocurile zilei” include și alte provocări, precum Caută minele, Rebus și Sudoku. Cititorii pot alterna jocurile în funcție de preferințe sau pot încerca mai multe dintre ele, iar progresul poate fi salvat.

Jocurile pot fi o variantă pentru o scurtă pauză în timpul zilei sau pentru momentele de relaxare de acasă. În plus, acestea pot fi accesate direct de pe telefon, tabletă sau computer, fără să fie necesară instalarea unei aplicații.

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