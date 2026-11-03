 Provocarea zilei pe „Adevărul”: poți găsi toate răspunsurile integramei „Jocul Ielelor”? | adevarul.ro
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Provocarea zilei pe „Adevărul”: poți găsi toate răspunsurile integramei „Jocul Ielelor”?

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„Adevărul” aduce pe telefon și computer una dintre rubricile îndrăgite ale ediției tipărite. „Jocurile zilei” le oferă cititorilor, zilnic, provocări de atenție, cultură generală și spirit de observație. Integrama zilei de joi, 2 octombrie, este exercițiul perfect pentru câteva minute de concentrare și relaxare.

Una dintre provocările de astăzi
Una dintre provocările de astăzi Foto: Adevărul

Pasionații de jocuri de logică și cultură generală au o nouă provocare pe platforma de jocuri a „Adevărul”. Integrama zilei îi invită pe cititori să își testeze cunoștințele și spiritul de observație printr-o serie de definiții care acoperă domenii variate.

Unele răspunsuri pot fi identificate rapid de cei familiarizați cu rebusul și integramele, însă altele necesită atenție sporită și o bună cultură generală. Tocmai această combinație face ca jocul să fie atât de apreciat de cititori.


Definițiile pe care trebuie să le completezi în grila de marți, 3 noiembrie

  1. Vertical · 7 Manuscris egiptean
  2. Vertical · 3 Omul cu arca
  3. Vertical · 2 Folosință
  4. Vertical · 3 Atmosferă
  5. Vertical · 5 Nu-i adevărat
  6. Orizontal · 3 A avea habar
  7. Vertical · 4 Grădină acoperită
  8. Vertical · 2 În timp!
  9. Vertical · 6 Tablouri sfinte
  10. Vertical · 6 A povesti amănunțit
  11. Vertical · 7 Trândăvie
  12. Vertical · 3 Fricos
  13. Orizontal · 5 Oi tinere
  14. Vertical · 5 Lucrări istorice
  15. Orizontal · 2 Primele la popas!
  16. Orizontal · 5 Epidermă
  17. Orizontal · 2 Bir!
  18. Vertical · 4 Arie lirică în stil german
  19. Vertical · 2 Jumătate de vară!
  20. Orizontal · 4 Neam primitiv
  21. Vertical · 2 Ținut... gol!
  22. Orizontal · 8 Alt nume dat ielelor
  23. Vertical · 3 Arbore de corăbii
  24. Orizontal · 6 Mlădițe
  25. Orizontal · 4 Privește!
  26. Vertical · 2 Început de iulie!
  27. Orizontal · 4 Nimic mai mult
  28. Vertical · 2 Nu duci lipsă
  29. Vertical · 2 Esență de arin!
  30. Orizontal · 2 Din deal în vale!
  31. Orizontal · 4 Fose nazale
  32. Orizontal · 3 Miazăzi
  33. Orizontal · 6 Cuie de potcoave
  34. Orizontal · 2 Bluză sărbătorită în ziua de Sânziene.

Rezolvarea unei integrame nu este doar o activitate recreativă. Specialiștii arată că astfel de exerciții contribuie la stimularea memoriei, îmbunătățirea concentrării și îmbogățirea vocabularului. În plus, ele ajută la menținerea creierului activ și oferă o modalitate plăcută de relaxare.

Provocarea zilei: cât de repede poți rezolva integrama? Indiciul-cheie din jocul de astăzi pune la încercare atenția și vocabularul

Crezi că poți găsi toate răspunsurile fără ajutor? Intră pe platforma de jocuri a „Adevărul”, completează grila și vezi dacă reușești să descifrezi fiecare definiție.

Integrama online poate fi completată direct din browser, AICI.   

Acceptă provocarea și află cât de bine stăpânești cultura generală și jocurile de cuvinte.

„Jocurile zilei” își oferă integrame, rebusuri, quizuri și sudoku, toate adaptate pentru a fi rezolvate direct pe ecran.    

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