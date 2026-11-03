Provocarea zilei pe „Adevărul”: poți găsi toate răspunsurile integramei „Jocul Ielelor”?

„Adevărul” aduce pe telefon și computer una dintre rubricile îndrăgite ale ediției tipărite. „Jocurile zilei” le oferă cititorilor, zilnic, provocări de atenție, cultură generală și spirit de observație. Integrama zilei de joi, 2 octombrie, este exercițiul perfect pentru câteva minute de concentrare și relaxare.

Una dintre provocările de astăzi Foto: Adevărul

Pasionații de jocuri de logică și cultură generală au o nouă provocare pe platforma de jocuri a „Adevărul”. Integrama zilei îi invită pe cititori să își testeze cunoștințele și spiritul de observație printr-o serie de definiții care acoperă domenii variate.

Unele răspunsuri pot fi identificate rapid de cei familiarizați cu rebusul și integramele, însă altele necesită atenție sporită și o bună cultură generală. Tocmai această combinație face ca jocul să fie atât de apreciat de cititori.





Definițiile pe care trebuie să le completezi în grila de marți, 3 noiembrie

Vertical · 7 Manuscris egiptean Vertical · 3 Omul cu arca Vertical · 2 Folosință Vertical · 3 Atmosferă Vertical · 5 Nu-i adevărat Orizontal · 3 A avea habar Vertical · 4 Grădină acoperită Vertical · 2 În timp! Vertical · 6 Tablouri sfinte Vertical · 6 A povesti amănunțit Vertical · 7 Trândăvie Vertical · 3 Fricos Orizontal · 5 Oi tinere Vertical · 5 Lucrări istorice Orizontal · 2 Primele la popas! Orizontal · 5 Epidermă Orizontal · 2 Bir! Vertical · 4 Arie lirică în stil german Vertical · 2 Jumătate de vară! Orizontal · 4 Neam primitiv Vertical · 2 Ținut... gol! Orizontal · 8 Alt nume dat ielelor Vertical · 3 Arbore de corăbii Orizontal · 6 Mlădițe Orizontal · 4 Privește! Vertical · 2 Început de iulie! Orizontal · 4 Nimic mai mult Vertical · 2 Nu duci lipsă Vertical · 2 Esență de arin! Orizontal · 2 Din deal în vale! Orizontal · 4 Fose nazale Orizontal · 3 Miazăzi Orizontal · 6 Cuie de potcoave Orizontal · 2 Bluză sărbătorită în ziua de Sânziene.

Rezolvarea unei integrame nu este doar o activitate recreativă. Specialiștii arată că astfel de exerciții contribuie la stimularea memoriei, îmbunătățirea concentrării și îmbogățirea vocabularului. În plus, ele ajută la menținerea creierului activ și oferă o modalitate plăcută de relaxare.

Provocarea zilei: cât de repede poți rezolva integrama? Indiciul-cheie din jocul de astăzi pune la încercare atenția și vocabularul

Crezi că poți găsi toate răspunsurile fără ajutor? Intră pe platforma de jocuri a „Adevărul”, completează grila și vezi dacă reușești să descifrezi fiecare definiție.

Integrama online poate fi completată direct din browser, AICI.

Acceptă provocarea și află cât de bine stăpânești cultura generală și jocurile de cuvinte.

„Jocurile zilei” își oferă integrame, rebusuri, quizuri și sudoku, toate adaptate pentru a fi rezolvate direct pe ecran.