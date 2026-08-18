 Preţul plătit de câinii „de designer” pentru trăsăturile lor drăgălaşe. Rasele predispuse la probleme de sănătate | adevarul.ro
search
Marți, 18 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Preţul plătit de câinii „de designer” pentru trăsăturile lor drăgălaşe. Rasele predispuse la probleme de sănătate

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Rasele de câini „de designer” au fost selecționate pentru trăsături considerate „drăgălașe”, dar aceste caracteristici au venit adesea cu probleme grave de sănătate. Tot mai multe exemplare ajung acum în adăposturi, pe fondul costurilor și dificultăților de îngrijire.

Buldogii francezi se numără printre câinii cu cea mai scurtă speranță de viață FOTO Shutterstock
Buldogii francezi se numără printre câinii cu cea mai scurtă speranță de viață FOTO Shutterstock

Termenul „câini de designer” este asociat cu ușurință cu anii 2000, când câinii de talie mică şi cei cu botul turtit au devenit aproape nelipsiți din imaginile cu vedete. Paris Hilton, de exemplu, apărea cu un chihuahua în geantă peste tot, iar Sienna Miller a contribuit la popularizarea puggle-ului, o încrucișare între carlin și beagle. Chorkie, rezultat din încrucișarea dintre chihuahua și yorkshire terrier, sau morkie, metis de maltez și yorkshire terrier, completau lista raselor care au devenit adevărate „accesorii” pentru celebrități.

Moda s-a schimbat în deceniul următor, însă dorința de a avea un câine considerat „la modă” a rămas. În anii 2010, atenția s-a mutat în special către rasele cu botul turtit: buldogul francez, carlinul, buldogul englez și shih-tzu. Popularitatea lor a venit, însă, la pachet cu o creștere masivă a numărului de animale abandonate sau preluate de adăposturi, din cauza problemelor de sănătate pe care le dezvoltă aceste rase create să arate „drăguţ”.

Un raport recent al asociaţiei RSPCA arată amploarea fenomenului, organizația preluând anul trecut nu mai puțin de 234 de buldogi francezi, față de doar șase în 2016, ceea ce înseamnă o creștere de 3.800% într-un deceniu. Numărul carlinilor și al metișilor de carlin aproape s-a triplat, în timp ce pentru buldogii englezi, buldogii „old tyme” și metișii lor creșterea a ajuns la 1.450%, notează The Independent.

„O mare parte din problemă ține de aspectul financiar, pentru că oamenii ajung să plătească tot mai mult pentru facturile la medicul veterinar”, spune Laura Alwen, manager pentru adopții și bunăstare la Battersea Dogs and Cats Home, unde se află în prezent 13 buldogi francezi.

Problemele medicale ale câinilor de „designer”

La câinii cu botul turtit, cunoscuți drept brahicefalici, aspectul pentru care sunt apreciați este rezultatul unei selecții care a modificat forma normală a craniului.

Un raport publicat în 2022 a indicat că aceste rase se numără printre câinii cu cea mai scurtă speranță de viață.

Unele exemplare dezvoltă probleme grave de respiraţie. FOTO: arhivă
Unele exemplare dezvoltă probleme grave de respiraţie. FOTO: arhivă

„Craniul lor este mai rotund, dar turtit în partea din față, iar multe dintre problemele lor sunt legate de dificultățile de respirație. Asta se întâmplă pentru că, în esență, am modificat oasele craniului, dar țesuturile moi din interior nu s-au schimbat”, a explicat Alice Potter, responsabilă cu cercetarea științifică și politicile publice la RSPCA.

Una dintre consecințe poate fi sindromul obstructiv al căilor respiratorii, cunoscut sub acronimul BOAS, iar intervenţia chirurgicală la medicul veterinar este extrem de scumpă.

Problemele pot afecta și ochii, deoarece modificarea craniului lasă orbite prea puțin adânci, ceea ce îi face mai vulnerabili la traumatisme.

„Globul ocular nu stă atât de adânc în craniu pe cât ar trebui, ceea ce îi face mai vulnerabili la leziuni. Uneori, ochii le pot ieși din orbite, ceea ce pare greu de crezut, dar este adevărat”, mai spune Alice Potter.

Forma craniului poate provoca și probleme dentare, în timp ce buldogii francezi și cei englezi pot dezvolta afecțiuni ale coloanei asociate cozilor foarte scurte sau în formă de șurub. Pliurile numeroase ale pielii pot provoca, de asemenea, iritații și durere și favorizează apariția bacteriilor și a infecțiilor.

Chiar și felul în care stau buldogii poate avea legătură cu aceste probleme.

„Unul dintre lucrurile pe care oamenii par să le găsească drăguțe la buldogi este felul în care stau. Stau într-o parte, dar credem că fac asta pentru a reduce presiunea asupra bazei coloanei vertebrale și a cozii, zone care pot fi foarte dureroase pentru ei”, a explicat specialistul.

Cea mai nobilă și rară rasă de câine din lume. Era considerat un zeu pe pământ și era preferatul lui Ghenghis Han

La unele femele, nașterea reprezintă o altă dificultate: mulți buldogi au nevoie de cezariană deoarece craniile puilor sunt prea mari pentru o naștere naturală.

Pentru proprietari, toate aceste probleme înseamnă îngrijiri medicale complexe și cheltuieli care pot deveni greu de suportat. Dincolo de bani, există și impactul emoțional al faptului că un animal iubit trăiește cu dureri sau dificultăți de respirație.

Pisici modificate genetic

Nici pisicile nu au scăpat de tendința de a fi crescute pentru anumite caracteristici fizice. Pisicile brahicefalice se confruntă cu probleme respiratorii similare celor întâlnite la câinii cu botul turtit.

La Scottish Fold, urechile pliate, considerate de mulți „drăguțe”, apar în urma unei boli genetice numite osteocondrodisplazie, care afectează cartilajele din întregul corp.

Rasa Scottish Fold suferă de o boală genetică. FOTO: Wikipedia
Rasa Scottish Fold suferă de o boală genetică. FOTO: Wikipedia

„Asta înseamnă că oasele și articulațiile lor nu se formează normal. Nu există tratament pentru această afecțiune și poate duce la dureri cronice și șchiopătat”, potrivit aceleiaşi surse.

În ultimii ani au apărut chiar și relatări despre așa-numitele pisici „XL bully”, obținute prin combinarea genei care determină lipsa părului la pisicile sphynx cu gena responsabilă pentru picioarele scurte ale pisicilor munchkin, cu scopul de a le face să semene cu câinii XL bully.

Pisici XL Bully. FOTO: captură video
Pisici XL Bully. FOTO: captură video
O țară din Europa a introdus concediu plătit pentru îngrijirea animalelor de companie bolnave

Specialiștii îi avertizează pe oameni să nu cumpere astfel de animale, deoarece există riscul unor probleme serioase de sănătate, iar speranța lor de viață ar putea fi cu cel puțin șase ani mai mică decât cea a unei pisici obișnuite.

„Nu ar putea supraviețui în sălbăticie”, subliniază Alice Potter referindu-se la toate aceste animale de companie crescute prin selecție. „Am făcut multe lucruri care le-au afectat negativ pentru că ne place felul în care arată și, probabil, nu realizăm întotdeauna consecințele pe care aceste modificări le au asupra calității vieții lor.”

RSPCA și Battersea încearcă acum să reducă cererea pentru rasele crescute pentru trăsături care le pot afecta sănătatea.

RSPCA a publicat raportul „Shape of Suffering” („Forma suferinței”), adresat proprietarilor, crescătorilor, medicilor veterinari și legiuitorilor. Organizația le cere acestora să „se alăture mișcării pentru protejarea animalelor de companie împotriva reproducerii pentru obținerea unor trăsături fizice dăunătoare”.

Battersea a lansat, la rândul său, campania „Costul drăgălășeniei” şi a pus în vânzare și o colecție limitată de tricouri, șepci și sacoșe inspirate de moda anilor 2000, cu mesaje precum „Fetele cool vor doar animale de companie sănătoase” și „Drăguț, dar suferă”.

Cei care își doresc totuși un câine sau o pisică dintr-o rasă selecționată pentru anumite trăsături ar trebui să afle înainte de achiziție ce probleme medicale pot apărea și cât ar putea costa tratamentul lor. RSPCA și Battersea recomandă, de asemenea, adopția unui animal care are deja nevoie de o familie, în locul cumpărării unuia de la un crescător.

„Acești câini și aceste pisici există deja. Toți au nevoie de case în care să fie iubiți, iar noi le putem găsi astfel de case, însă trebuie să întrerupem, de la bun început, acest cerc al oamenilor care continuă să îi reproducă”, avertizează organizaţiile pentru protecţia animalelor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe
digi24.ro
image
Surse: Decizie surpriză pe legea integrității după întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu
stirileprotv.ro
image
USR se victimizează și acuză PSD de abuz de putere, după decizia CCR în cazul “amendamentului Fritz”, dar neagă realitatea votului. Scorul a fost 5-3, iar cel mai contestat judecător de USR, Bogdan Licu, a lipsit. Cine a înclinat, de fapt, balanța
gandul.ro
image
„Nu mai este o PRIORITATE”. Președintele unei țări din NATO schimbă direcția privind aderarea la UE
mediafax.ro
image
Tavi Popescu a refulat după gol, înjurând ca la ușa cortului. Reacția lui Gigi Becali: „E supărat că n-a primit ciocolată”
fanatik.ro
image
Simina Tănăsescu nu își dă demisia de la CCR după scandalul întâlnirii cu Ilie Bolojan și explică de ce s-a văzut cu premierul
libertatea.ro
image
Doi români au mers 100 de kilometri pe o autostradă din Italia cu fiul mort în mașină
digi24.ro
image
Prețul plătit la licitație pentru primul Ferrari Luce depășește orice imaginație
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Când credeau că nu-i aude nimeni, oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere
digisport.ro
image
Ritualul de dimineață al Oanei Roman. Ce consumă vedeta înainte de cafea? „Beau un pahar mare”
click.ro
image
Cel mai populat oraș din lume se scufundă în mare. 40% din el se află deja sub nivelul apei
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Castru roman, "restaurat" până a ajuns clădire modernă. Arhitect: "Doamne, o nenorocire"
observatornews.ro
image
Ei sunt frații care s-au înecat în Olimp. Ce mesaj i-au trimis Vlad și Ionuț mamei lor, înainte de tragedie
cancan.ro
image
Vestea anului pentru pensionari. CCR a anunțat când va judeca dacă Legea Pensiilor e constituțională
newsweek.ro
image
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
prosport.ro
image
Țara de lângă România unde se câștigă până la 1.500 de euro la cules de fructe. Cazarea și masa sunt asigurate
playtech.ro
image
„E instabil psihic”. Declarație neașteptată după criza de nervi a lui Baiaram. Exclusiv
fanatik.ro
image
Localitatea din Spania care caută antreprenori și muncitori. O casă costă doar 18.000 de euro
ziare.com
image
Întrebat dacă pleacă la Moscova, David Popovici n-a stat la discuții
digisport.ro
image
Ce găsești după ce demontezi o ușă veche de pe vremea comunismului. Descoperirile unui muncitor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan pregăteşte BOMBA. Cronometrul a fost pornit
romaniatv.net
image
Donald Trump amenință să atace o nouă țară din Orientul Mijlociu: Îi bombardăm de nu se văd
mediaflux.ro
image
Ritualul secret al lui Vincent Kompany dinaintea meciurilor lui Bayern: „Am 20 de minute pentru asta!”
gsp.ro
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta
actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Înregistrarea de la 911 în cazul lui Hayden Panettiere. Ce s-a auzit în timpul apelului și ce au găsit paramedicii
click.ro
image
„Sunt incomozi”. Bianca Drăgușanu, decizie neașteptată după ani de operații estetice
click.ro
image
Tavi Clonda, amendat în Italia. Avertisment pentru șoferii români: „Parcă stau la pândă”
click.ro
FotoJet (82) jpg
Prințesa pulsa de dorință pentru amantul ei mai tânăr! Ura față de soț și sentimentele pentru tinerel au făcut-o să înnebunească
okmagazine.ro
Arhiducesa Isabella Clara Eugenia foto profimedia 0571586781 jpg
O arhiducesă a jurat să nu-și mai schimbe niciodată lenjeria intimă. Moda pe care a lansat-o a cucerit Europa!
okmagazine.ro
Tun antitanc de calibrul 37 mm din dotarea Wehrmachtului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (© Bundesarchiv Bild 101I-127-0391-21)
Armamentul performant trimis de Germania în România, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihai Găinușă, val de ironii la adresa lui Cătălin Măruță și Denise Rifai: „Mămăruță face schimb de tricouri cu Denise”
image
Înregistrarea de la 911 în cazul lui Hayden Panettiere. Ce s-a auzit în timpul apelului și ce au găsit paramedicii

OK! Magazine

image
Prințesa pulsa de dorință pentru amantul ei mai tânăr! Ura față de soț și sentimentele pentru tinerel au făcut-o să înnebunească