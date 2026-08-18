Preţul plătit de câinii „de designer” pentru trăsăturile lor drăgălaşe. Rasele predispuse la probleme de sănătate

Rasele de câini „de designer” au fost selecționate pentru trăsături considerate „drăgălașe”, dar aceste caracteristici au venit adesea cu probleme grave de sănătate. Tot mai multe exemplare ajung acum în adăposturi, pe fondul costurilor și dificultăților de îngrijire.

Termenul „câini de designer” este asociat cu ușurință cu anii 2000, când câinii de talie mică şi cei cu botul turtit au devenit aproape nelipsiți din imaginile cu vedete. Paris Hilton, de exemplu, apărea cu un chihuahua în geantă peste tot, iar Sienna Miller a contribuit la popularizarea puggle-ului, o încrucișare între carlin și beagle. Chorkie, rezultat din încrucișarea dintre chihuahua și yorkshire terrier, sau morkie, metis de maltez și yorkshire terrier, completau lista raselor care au devenit adevărate „accesorii” pentru celebrități.

Moda s-a schimbat în deceniul următor, însă dorința de a avea un câine considerat „la modă” a rămas. În anii 2010, atenția s-a mutat în special către rasele cu botul turtit: buldogul francez, carlinul, buldogul englez și shih-tzu. Popularitatea lor a venit, însă, la pachet cu o creștere masivă a numărului de animale abandonate sau preluate de adăposturi, din cauza problemelor de sănătate pe care le dezvoltă aceste rase create să arate „drăguţ”.

Un raport recent al asociaţiei RSPCA arată amploarea fenomenului, organizația preluând anul trecut nu mai puțin de 234 de buldogi francezi, față de doar șase în 2016, ceea ce înseamnă o creștere de 3.800% într-un deceniu. Numărul carlinilor și al metișilor de carlin aproape s-a triplat, în timp ce pentru buldogii englezi, buldogii „old tyme” și metișii lor creșterea a ajuns la 1.450%, notează The Independent.

„O mare parte din problemă ține de aspectul financiar, pentru că oamenii ajung să plătească tot mai mult pentru facturile la medicul veterinar”, spune Laura Alwen, manager pentru adopții și bunăstare la Battersea Dogs and Cats Home, unde se află în prezent 13 buldogi francezi.

Problemele medicale ale câinilor de „designer”

La câinii cu botul turtit, cunoscuți drept brahicefalici, aspectul pentru care sunt apreciați este rezultatul unei selecții care a modificat forma normală a craniului.

Un raport publicat în 2022 a indicat că aceste rase se numără printre câinii cu cea mai scurtă speranță de viață.

„Craniul lor este mai rotund, dar turtit în partea din față, iar multe dintre problemele lor sunt legate de dificultățile de respirație. Asta se întâmplă pentru că, în esență, am modificat oasele craniului, dar țesuturile moi din interior nu s-au schimbat”, a explicat Alice Potter, responsabilă cu cercetarea științifică și politicile publice la RSPCA.

Una dintre consecințe poate fi sindromul obstructiv al căilor respiratorii, cunoscut sub acronimul BOAS, iar intervenţia chirurgicală la medicul veterinar este extrem de scumpă.

Problemele pot afecta și ochii, deoarece modificarea craniului lasă orbite prea puțin adânci, ceea ce îi face mai vulnerabili la traumatisme.

„Globul ocular nu stă atât de adânc în craniu pe cât ar trebui, ceea ce îi face mai vulnerabili la leziuni. Uneori, ochii le pot ieși din orbite, ceea ce pare greu de crezut, dar este adevărat”, mai spune Alice Potter.

Forma craniului poate provoca și probleme dentare, în timp ce buldogii francezi și cei englezi pot dezvolta afecțiuni ale coloanei asociate cozilor foarte scurte sau în formă de șurub. Pliurile numeroase ale pielii pot provoca, de asemenea, iritații și durere și favorizează apariția bacteriilor și a infecțiilor.

Chiar și felul în care stau buldogii poate avea legătură cu aceste probleme.

„Unul dintre lucrurile pe care oamenii par să le găsească drăguțe la buldogi este felul în care stau. Stau într-o parte, dar credem că fac asta pentru a reduce presiunea asupra bazei coloanei vertebrale și a cozii, zone care pot fi foarte dureroase pentru ei”, a explicat specialistul.

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La unele femele, nașterea reprezintă o altă dificultate: mulți buldogi au nevoie de cezariană deoarece craniile puilor sunt prea mari pentru o naștere naturală.

Pentru proprietari, toate aceste probleme înseamnă îngrijiri medicale complexe și cheltuieli care pot deveni greu de suportat. Dincolo de bani, există și impactul emoțional al faptului că un animal iubit trăiește cu dureri sau dificultăți de respirație.

Pisici modificate genetic

Nici pisicile nu au scăpat de tendința de a fi crescute pentru anumite caracteristici fizice. Pisicile brahicefalice se confruntă cu probleme respiratorii similare celor întâlnite la câinii cu botul turtit.

La Scottish Fold, urechile pliate, considerate de mulți „drăguțe”, apar în urma unei boli genetice numite osteocondrodisplazie, care afectează cartilajele din întregul corp.

„Asta înseamnă că oasele și articulațiile lor nu se formează normal. Nu există tratament pentru această afecțiune și poate duce la dureri cronice și șchiopătat”, potrivit aceleiaşi surse.

În ultimii ani au apărut chiar și relatări despre așa-numitele pisici „XL bully”, obținute prin combinarea genei care determină lipsa părului la pisicile sphynx cu gena responsabilă pentru picioarele scurte ale pisicilor munchkin, cu scopul de a le face să semene cu câinii XL bully.

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Specialiștii îi avertizează pe oameni să nu cumpere astfel de animale, deoarece există riscul unor probleme serioase de sănătate, iar speranța lor de viață ar putea fi cu cel puțin șase ani mai mică decât cea a unei pisici obișnuite.

„Nu ar putea supraviețui în sălbăticie”, subliniază Alice Potter referindu-se la toate aceste animale de companie crescute prin selecție. „Am făcut multe lucruri care le-au afectat negativ pentru că ne place felul în care arată și, probabil, nu realizăm întotdeauna consecințele pe care aceste modificări le au asupra calității vieții lor.”

RSPCA și Battersea încearcă acum să reducă cererea pentru rasele crescute pentru trăsături care le pot afecta sănătatea.

RSPCA a publicat raportul „Shape of Suffering” („Forma suferinței”), adresat proprietarilor, crescătorilor, medicilor veterinari și legiuitorilor. Organizația le cere acestora să „se alăture mișcării pentru protejarea animalelor de companie împotriva reproducerii pentru obținerea unor trăsături fizice dăunătoare”.

Battersea a lansat, la rândul său, campania „Costul drăgălășeniei” şi a pus în vânzare și o colecție limitată de tricouri, șepci și sacoșe inspirate de moda anilor 2000, cu mesaje precum „Fetele cool vor doar animale de companie sănătoase” și „Drăguț, dar suferă”.

Cei care își doresc totuși un câine sau o pisică dintr-o rasă selecționată pentru anumite trăsături ar trebui să afle înainte de achiziție ce probleme medicale pot apărea și cât ar putea costa tratamentul lor. RSPCA și Battersea recomandă, de asemenea, adopția unui animal care are deja nevoie de o familie, în locul cumpărării unuia de la un crescător.

„Acești câini și aceste pisici există deja. Toți au nevoie de case în care să fie iubiți, iar noi le putem găsi astfel de case, însă trebuie să întrerupem, de la bun început, acest cerc al oamenilor care continuă să îi reproducă”, avertizează organizaţiile pentru protecţia animalelor.