Noi reguli pentru proprietarii de câini și pisici: UE adoptă primele norme pentru protecția animalelor de companie

Parlamentul European a adoptat primele norme la nivelul Uniunii Europene pentru protecția câinilor și pisicilor, vizând prevenirea abuzurilor, îmbunătățirea trasabilității și reglementarea mai strictă a comerțului cu animale de companie.

Cu 558 de voturi pentru, 35 împotrivă și 52 de abțineri, eurodeputații au aprobat un nou cadru legislativ care introduce măsuri obligatorii precum microciparea și înregistrarea tuturor câinilor și pisicilor din Uniunea Europeană în baze de date naționale interoperabile.

„Astăzi am făcut un pas important în direcția îmbunătățirii comerțului cu câini și pisici din Uniunea Europeană. Mesajul nostru este clar: un animal de companie este un membru al familiei, nu un obiect sau o jucărie”, a declarat Veronika Vrecionová, raportoare și președinta Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din Parlamentul European.

Noile reguli prevăd și interzicerea practicilor considerate abuzive, inclusiv reproducerea între rude apropiate sau selecția genetică pentru trăsături fizice exagerate care pot afecta sănătatea animalelor. De asemenea, vor fi interzise mutilările pentru scopuri estetice, precum și utilizarea unor metode de dresaj considerate dure, cum ar fi zgărzile de forță sau strangulante fără sisteme de siguranță.

Legislația vizează și combaterea comerțului ilegal cu animale, inclusiv prin reglementarea mai strictă a importurilor din afara UE. Câinii și pisicile aduse pentru vânzare vor trebui microcipate înainte de intrarea în Uniune și înregistrate în baze de date naționale, iar proprietarii care călătoresc cu animale vor avea obligația de pre-înregistrare în anumite condiții.

Potrivit datelor citate de Parlamentul European, aproximativ 44% dintre cetățenii UE au animale de companie, iar 74% consideră că acestea ar trebui mai bine protejate. Comerțul cu câini și pisici în Uniune este estimat la 1,3 miliarde de euro anual, iar circa 60% dintre achiziții se fac online.

Noile prevederi trebuie acum aprobate oficial de Consiliul Uniunii Europene înainte de a intra în vigoare.