O țară din Europa a introdus concediu plătit pentru îngrijirea animalelor de companie bolnave

O țară din Europa a introdus o lege prin care angajații pot beneficia de concediu plătit atunci când animalele lor de companie se îmbolnăvesc și necesită îngrijire urgentă. Măsura a fost inspirată de o hotărâre judecătorească care a stabilit că îngrijirea unui animal bolnav poate fi considerată un „motiv personal sau familial grav” în legislația muncii.

Legea se aplică în Italia, unde angajații care solicită acest tip de concediu trebuie să prezinte un certificat veterinar care să confirme starea de sănătate a animalului, notează Rai News. Documentația justifică absența temporară de la locul de muncă și oferă un cadru legal clar pentru protejarea angajaților.

Hotărârea judecătorească se bazează pe legislația italiană privind protecția animalelor. Articolul 727 din Codul Penal prevede sancțiuni pentru cei care lasă animalele în suferință gravă, iar instanțele au interpretat că proprietarii au responsabilitatea de a le asigura îngrijirea necesară în caz de boală sau accident.

Organizațiile pentru protecția animalelor au susținut această măsură, subliniind că urgențele medicale ale animalelor de companie ar trebui tratate similar altor urgențe personale sau familiale, astfel încât proprietarii să nu fie nevoiți să aleagă între responsabilitățile profesionale și îngrijirea animalului lor.