Țara europeană care interzice două rase faimoase de pisici: motivele interdicției și ce sancțiuni riscă cei care încalcă legea

Guvernul olandez a decis să interzică deținerea și comerțul cu două dintre cele mai cunoscute și populare rase de pisici: cele cu urechi îndoite, precum Scottish Fold, și cele fără blană, precum Sphynx.

Interdicția a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și urmărește să împiedice achiziționarea de noi exemplare și proliferarea acestor rase, considerate vulnerabile din cauza trăsăturilor genetice care le afectează sănătatea, potrivit ilpost.

Caracteristicile genetice care fac aceste pisici atractive pentru iubitorii de animale sunt, în realitate, dăunătoare. Urechile pliate ale pisicilor Scottish Fold sunt cauzate de o tulburare genetică numită osteocondrodisplazie, care afectează dezvoltarea oaselor și a cartilajului.

Aceasta poate provoca durere cronică, rigiditate articulară, șchiopătare și deformări ale oaselor, iar severitatea simptomelor variază de la un exemplar la altul. În prezent, nu există un tratament care să vindece complet această afecțiune.

Pisicile Sphynx, celebre pentru lipsa blănii, se confruntă cu dificultăți similare de sănătate. Lipsa blănii le face vulnerabile la arsuri solare și cancer de piele, iar absența părului din urechi facilitează pătrunderea murdăriei și a impurităților, crescând riscul de infecții.

În plus, termoreglarea lor este dificilă: fără strat protector, aceste pisici pierd mai multă căldură corporală decât alte feline, ceea ce le face sensibile la schimbările de temperatură.

Guvernul olandez și-a arătat preocuparea pentru bunăstarea animalelor încă din 2014, când a introdus restricții privind reproducerea anumitor tipuri de pisici și câini cu trăsături genetice dăunătoare sănătății.

Planurile de interzicere a deținerii acestor animale au fost discutate încă din 2023, dar comerțul și importurile au continuat să fie permise până la adoptarea actualei legislații.

Jean Rummenie, ministrul Pescuitului, Securității Alimentare, Horticulturii și Conservării Naturii, a declarat că „protecția bunăstării animalelor este o prioritate a guvernului și că este inacceptabil ca unele animale să fie supuse suferințelor inutile din cauza caracteristicilor lor fizice”.

Amenzi usturătoare

Interdicția nu are efect retroactiv. Proprietarii care dețineau deja pisici Scottish Fold sau Sphynx și le-au microcipat înainte de 1 ianuarie 2026 le pot păstra. Încălcarea regulilor poate atrage amenzi de până la 1.500 de euro.

Măsura a fost salutată de organizațiile veterinare, care consideră că este un pas important pentru protejarea sănătății și bunăstării animalelor. În același timp, unii crescători și proprietari s-au declarat nemulțumiți.

Fosta crescătoare de Sphynx, Svetlana Dimtcheva, a avertizat că interdicția ar putea duce la dispariția rasei și la creșterea importurilor ilegale din străinătate, susținând că aceste pisici „nu suferă” așa cum afirmă autoritățile.