 Povestea femeii tratate 11 ani pentru cancer după ce a fost diagnosticată greșit: „Mi-a distrus viața” | adevarul.ro
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Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

Povestea femeii tratate 11 ani pentru cancer după ce a fost diagnosticată greșit: „Mi-a distrus viața”

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O femeie din Marea Britanie a aflat, după 11 ani de tratament pentru cancer, că nu a suferit niciodată de această boală, ci de o inflamație a creierului care ar fi putut fi tratată cu steroizi.

Becky Jones
Becky Jones Foto: Youtube/Good Morning Britain

Becky Jones avea doar 21 de ani când a fost informată că are o tumoră cerebrală în stadiu terminal și că mai are doar câteva luni de trăit, scrie BBC.

Profesorul Ian Brown, consultant la University Hospital din Coventry, i-a spus că va trebui să ia temozolomidă (TMZ), un medicament chimioterapic, pentru tot restul vieții. Când a pus la îndoială rezultatele mai multor scanări care nu păreau să indice existența unei tumori, Jones spune că medicul i-ar fi răspuns că aceasta nu era „vizibilă cu ochiul liber”.

Femeia a aflat adevărul abia în 2025, când au început să fie verificate cazurile pacienților tratați de profesorul Brown.

„Nu am avut niciodată o tumoră cerebrală. Am fost diagnosticată greșit și am trecut prin toate aceste tratamente în cea mai mare parte a vieții mele adulte, fără niciun motiv”, a spus ea.

„Practic, mi-a distrus viața”, a adăugat Jones.

Mai mulți pacienți tratați de Brown au declarat pentru BBC că au primit TMZ timp de ani de zile, ceea ce le-a provocat diverse probleme medicale grave. O pacientă a spus că suspectează că medicamentul a făcut-o infertilă, în timp ce o altă persoană a dezvoltat leucemie după ce a primit 100 de cicluri de tratament inutile.

O evaluare preliminară realizată de Colegiul Medicilor al Marii Britanii a arătat că pacienților li se administra TMZ pe perioade îndelungate, în unele cazuri timp de 10-15 ani, cu „puține sau chiar fără dovezi ale unui beneficiu”.

Raportul a vorbit despre o „trădare a încrederii pacienților” și a criticat lipsa de intervenție a echipelor medicale.

Jones a început tratamentul în 2012, după ce a fost diagnosticată cu glioblastom de gradul patru în urma unor migrene severe. Potrivit avocatei sale, diagnosticul ar fi fost pus înainte ca rezultatele biopsiei să fie disponibile. BBC a încercat în repetate rânduri să îl contacteze pe medicul pensionat.

Jones a descris anii în care a urmat tratamentul cu chimioterapie drept „îngrozitori”.

„Aveam în permanență greață, dureri de stomac, afte bucale, oboseală de zi cu zi. A fost groaznic”, a spus ea.

Tratamentul i-a afectat grav viața, provocându-i oboseală și făcând-o să evite evenimentele sociale și reuniunile de familie. I-a fost retras inițial și permisul de conducere, iar medicii i-au spus că nu va putea avea copii, deși ulterior a devenit mamă a doi copii.

Chimioterapia a continuat mai bine de un deceniu, până în 2024, când un medic i-a anunțat că tratamentul va fi oprit, fără să-i ofere explicații clare. Jones a aflat atunci și că medicul care o tratase, Ian Brown, se pensionase.

„Nu știam ce să fac, unde să mă duc sau cu cine să vorbesc, pentru că în acea perioadă nu am primit niciun sprijin din partea spitalului”, a spus ea.

Abia în 2025 a aflat adevărul

În mai 2025, după o analiză independentă realizată de neurochirurgi și radiologi în numele avocaților săi, Jones a fost informată că nu a avut niciodată cancer cerebral. Aceasta avea doar o inflamație care este tratată de obicei de neurologi, prin administrarea unor doze mari de steroizi.

Jones a primit vestea în timpul unei videoconferințe cu avocații și experții care i-au analizat cazul.

„Când am aflat, toată lumea avea lacrimi în ochi”, a spus Tinsley, care reprezintă mai mulți dintre pacienți.

Raportul Colegiului Medicilor a evidențiat lipsa documentării privind riscurile tratamentului, precum și o „curiozitate clinică insuficientă” și colaborarea deficitară între medici, factori care ar fi permis persistența unor posibile erori de diagnostic.

Becky Jones a criticat faptul că medicului i s-a permis să acționeze atât de mult timp fără o supraveghere adecvată.

Spitalul Universitar Coventry a anunțat că pacienții afectați au fost reevalu­ați de medici seniori și că a început o verificare independentă a procedurilor prin care personalul poate semnala probleme.

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