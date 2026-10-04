Patrule de noapte în Sectorul 4: Primăria angajează oameni împotriva drogurilor și violenței

Primăria Sectorului 4 pregătește înființarea unor echipe de „Monitorizare Stradală”, care vor patrula inclusiv pe timpul nopții. Primarul Daniel Băluță a anunțat că procedura de selecție a început și că sunt căutate în special persoane care cunosc bine zonele din Sectorul 4.

Sectorul 4 angajează 40 de oameni pentru patrule de noapte. Foto: Facebook

Pentru acest serviciu sunt scoase la selecție 40 de posturi, iar autoritățile spun că măsura vine după mai multe sesizări făcute de locuitori.

Persoanele selectate vor fi angajate la compania de spații verzi „Totul Verde” și vor avea misiunea de a monitoriza situațiile din teren, în zone precum străzi, parcuri sau alte spații publice.

Patrulele vor funcționa și noaptea

„A început procedura de selecție a colegilor care vor face parte din patrula de Monitorizare Stradală!”, a transmis primarul Daniel Băluță.

Echipele ar urma să fie prezente în diferite zone ale sectorului, inclusiv în timpul nopții, iar programul poate presupune lucrul în ture de tip 12/24, 24/48 sau ture exclusiv de noapte.

Pentru cele 40 de posturi pot candida persoane cu vârsta de minimum 18 ani, cetățeni români sau ai unui stat UE ori SEE. Candidații trebuie să fi absolvit învățământul minim obligatoriu sau să aibă diplomă de bacalaureat și să nu aibă antecedente penale pentru infracțiuni comise cu intenție.

Permisul de conducere este solicitat pentru activitatea din teren. De asemenea, candidații trebuie să fie apți medical și psihologic pentru desfășurarea activității.

Primăria anunță pentru persoanele selectate un loc de muncă stabil, echipament și condiții de lucru adaptate activității de monitorizare, precum și un „pachet salarial motivant”.

Autoritățile susțin că noul serviciu are în primul rând un rol de prevenție, în condițiile în care locuitorii au cerut o prezență mai vizibilă în zonele unde au fost semnalate probleme.