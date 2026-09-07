O prezentatoarea BBC dezvăluie că are o formă incurabilă de cancer al sângelui. „Este ceva cu care trebuie să înveți să trăiești”

O prezentatoare BBC News a dezvăluit că a fost diagnosticată cu o formă rară și incurabilă de cancer al sângelui, după ce a trecut timp de aproape doi ani printr-un tratament extrem de solicitant.

O prezentatoare BBC News a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer. Foto: X/@goss_ie

În vârstă de 49 de ani și mamă a trei copii, Maryam Moshiri suferă de policitemie vera (PV), o afecțiune rară în care măduva osoasă produce o cantitate excesivă de globule roșii. Boala determină îngroșarea sângelui și, în lipsa tratamentului, poate crește riscul unor complicații grave, precum formarea cheagurilor de sânge, infarctul sau accidentul vascular cerebral, relatează BBC.

În prezent, policitemia vera nu poate fi vindecată, însă poate fi ținută sub control ca o afecțiune cronică. Prezentatoarea a declarat pentru The Times că tratamentul, deși dificil, „este mai bun decât să mori”.

A descoperit boala în urma unor analize

Moshiri a aflat că suferă de această afecțiune după ce a făcut analize de sânge. Ulterior, medicii îi recoltau lunar mai mult de jumătate de litru de sânge, pentru a reduce concentrația de globule roșii și a diminua riscurile asociate bolii.

Procedura o făcea să se simtă rău și extrem de obosită. Cu toate acestea, la scurt timp după diagnostic, prezentatoarea a fost trimisă la Roma pentru a relata despre moartea Papei și conclavul care a urmat.

Moshiri spune că a lucrat atunci până la 14 ore pe zi, în ciuda oboselii cronice și a stării de epuizare.

„Lucram câte 14 ore pe zi, eram permanent în direct, trebuia mereu să reacționez pe loc și să mă descurc, în ciuda faptului că aveam această oboseală și epuizare cronică”, a povestit prezentatoarea.

Tratamentul i-a provocat efecte adverse severe

După întoarcerea de la Roma, Moshiri a început un tratament cu interferon, un medicament utilizat în imunoterapie. Tratamentul a redus cantitatea de sânge care trebuia să îi fie recoltată, însă a avut efecte adverse dificile.

Prezentatoarea a suferit de insomnie și dureri de cap, dar și de mâncărimi extrem de intense. În unele momente, acestea erau atât de puternice încât se scărpina până când își provoca răni și începea să sângereze.

Ulterior, a trecut la un alt medicament, ale cărui efecte adverse au fost mai ușor de suportat.

„O mare parte din această boală înseamnă să continui să-ți trăiești viața”, a spus Moshiri, explicând că a fost nevoită să se adapteze unui stil de viață în care programările la spital și administrarea tratamentului au devenit parte din rutina sa.

„Mami, poți să vii să te joci fotbal cu mine?”

Boala și tratamentul au avut un impact și asupra vieții de familie. Maryam Moshiri are trei copii de 13 ani, 11 ani, și 9 ani.

Prezentatoarea a povestit că, în perioadele cele mai dificile ale tratamentului, nu a putut fi alături de copiii săi atât cât și-ar fi dorit.

„Stăteam întinsă pe canapea, iar fiul meu îmi spunea: «Mami, poți să vii să te joci fotbal cu mine în grădină?» Și pur și simplu nu puteam. Eram prea obosită”, a povestit aceasta.

Când le-a spus copiilor despre diagnosticul său, prima întrebare pe care aceștia i-au pus-o a fost dacă urma să moară.

Moshiri spune însă că a încercat să nu permită bolii să îi afecteze cariera și să continue să își trăiască viața cât mai normal posibil.

Maryam Moshiri susține o campanie dedicată pacienților cu cancer de sânge

În prezent, prezentatoarea BBC susține campania „Here for This”, derulată de organizația Blood Cancer UK. Campania atrage atenția asupra momentelor importante pe care persoanele care trăiesc cu forme de cancer al sângelui le pot rata din cauza bolii și a tratamentului.

„Boala este ceva cu care trebuie să înveți să trăiești”, a transmis Moshiri.

Maryam Moshiri este una dintre prezentatoarele BBC News și este cunoscută pentru stilul său energic și personalitatea exuberantă.