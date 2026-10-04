 România înfruntă mâine o Suedie decimată, cu 7 titulari indisponibili. Gică Hagi, încrezător: „Sper ca suporterii să fie al 12-lea jucător!” | adevarul.ro
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România înfruntă mâine o Suedie decimată, cu 7 titulari indisponibili. Gică Hagi, încrezător: „Sper ca suporterii să fie al 12-lea jucător!”

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Startul lui Gheorghe Hagi pe banca echipei naționale este unul fără precedent. România a pierdut toate cele trei partide disputate de la revenirea lui Hagi în funcția de selecționer: 1-2 cu Suedia, 2-4 împotriva Bosniei, pe teren propriu, și un categoric 0-6 în deplasarea din Polonia.

Selecționerul României, Gheorghe Hagi
Selecționerul României, Gheorghe Hagi Foto: Sportpictures

După rezultatele dezastruoase, naționala caută o reacție în fața propriilor suporteri. Luni seară, România o întâlnește din nou pe Suedia, formație care conduce grupa cu 7 puncte după primele trei etape.

La conferința de presă, Hagi a fost întrebat dacă intenționează să rămână selecționer și după confruntarea cu Suedia. El a răspuns: „Asta voi decide eu, eu sper să rămân cât mai mult, am venit să o fac să joace, e așa simplu... E nevoie de victorie, ea aduce încredere, fericire. Eu sper să fie acel moment cât mai târziu, suntem aici să reușim!”.

„Suntem conștienți că sunt o echipă foarte bună, dar jucăm acasă!”

„Când nu câștigi, te aștepți la critică, așa e în fotbal. Pentru mine e un început slab al României și eu sunt la început de drum, sper să schimb acest lucru. Când faci ce îți place cel mai mult, trebuie să faci lucrurile cu încredere, eu așa zic. Să fii antrenorul echipei naționale e o onoare, să îți placă să câștigi la fel, asta mă face din când în când să mă gândesc. Îmi place să câștig și mă gândesc la asta. Asta trebuie să fac eu. Când nu o să pot, când o să simt asta, o să mă las, la fel cum am făcut ca jucător. E chestiune de onoare!

Sunt trei puncte în joc, suntem conștienți că sunt o echipă foarte bună, dar jucăm acasă și este important să câștigăm. Sper ca suporterii să fie al 12-lea jucător și să câștigăm. La ei am făcut un meci destul de bun, cu unele părți bune. Acasă am marcat, am luat goluri prea ușor, dar cu Polonia am făcut un meci foarte bun cât am fost 11 la 11. După aceea când am rămas cu om în minus a fost din ce în ce mai greu. Mâine începem 11 la 11, sper să terminăm 11 la 11 și să câștigăm. O să vedem. Nu e un început bun, ne pare rău. Dar sunt la început de drum. Am ideile mele, vreau să le implementez, dar necesită timp!”, a mai subliniat Hagi, la conferința de presă.

România întâlnește mâine Suedia, pe Arena Națională

România întâlnește mâine Suedia, în etapa a 4-a din grupa de Nations League. Partida este programată de la ora 21:45, pe cel mai mare stadion din Capitală. România caută revanșa după înfrângerea cu 1-2 suferită în fața Suediei, la Solna. Nordicii vin însă la București cu probleme importante de lot și nu se vor putea baza pe șapte jucători, conform digisport.ro.

Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustaf Lagerbielke, Elliot Stroud și Patrik Walemark au fost afectați de gripă și nu au făcut deplasarea. Nici Alexander Isak nu va fi pe teren, după ce s-a accidentat ușor în primul meci contra tricolorilor. Pe lista absenților se află și Anthony Elanga, unul dintre cei mai valoroși jucători suedezi, care are o problemă la genunchi.

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