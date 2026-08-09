Cancerul de prostată de care suferă Joe Biden s-a răspândit, anunță fiul său. „Este foarte dureros”

Cancerul de prostată de care suferă fostul președinte american Joe Biden s-a extins la oase și în alte părți ale corpului, provocându-i dureri mari, a dezvăluit fiul său, Hunter Biden. În ciuda stării sale de sănătate, fostul lider de la Casa Albă continuă să fie activ și să se exprime public pe temele de interes național.

Fiul fostului președinte american, Hunter Biden, a vorbit despre starea de sănătate a tatălui său, Joe Biden. Fostul șef de stat suferă de cancer de prostată, boală care s-a extins, potrivit fiului său.

„Cancerul s-a răspândit, a metastazat la nivelul oaselor și dincolo de acestea. Este extrem de dureros și foarte debilitant din multe puncte de vedere” spunea Hunter Biden, într-un interviu acordat BBC.

Hunter Biden a spus că diagnosticul a fost dificil pentru întreaga familie și că și-ar dori ca tatăl său să fie mai deschis despre experiența sa.

„E cu adevărat trist să vezi asta. Singurul lucru pe care l-aș spune despre tata, despre starea lui de sănătate din prezent, ​​este că mi-aș dori să se plângă mai mult, pentru că situația nu e bună”, susține Hunter.

În pofida problemelor de sănătate, Hunter Biden a precizat că fostul președinte continuă să fie implicat în spațiul public și să vorbească despre subiectele pe care le consideră importante.

Joe Biden, în vârstă de 83 de ani, a fost cel mai în vârstă președinte din istoria SUA, fiind diagnosticat cu cancer în luna mai a anului trecut, la mai puțin de patru luni de la încheierea mandatului.

Fostul președinte american urmează să publice volumul de memorii „Promise Me, America”, după alegerile intermediare din toamnă.

Preşedintele Biden i-a acordat fiului său o graţiere completă şi necondiţionată în decembrie 2024, în ciuda faptului că afirmase în repetate rânduri înainte de aceasta că nu va folosi puterile prezidenţiale pentru a interveni în procesele judiciare ale fiului său. La anunţarea deciziei, fostul preşedinte a declarat că fiul său fusese "judecat în mod selectiv şi nedrept".

Graţierea a acoperit condamnarea federală a fiului său pentru deţinere ilegală de arme, un dosar fiscal în care se declarase vinovat şi orice infracţiuni federale comise între 2014 şi 2024.