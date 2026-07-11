Doliu pentru Jennifer Grey. Mama actriței din „Dirty Dancing” a murit la 94 de ani, la o săptămână după un diagnostic grav

Actrița Jennifer Grey, cunoscută pentru rolul principal din filmul Dirty Dancing, a anunțat moartea mamei sale, Jo Wilder, care s-a stins din viață la vârsta de 94 de ani, la doar o săptămână după ce fusese diagnosticată cu cancer pulmonar.

Într-un mesaj emoționant publicat pe Instagram, actrița de 66 de ani a dezvăluit că mama sa a ales să plece „în termenii ei” și „cu demnitate”.

„Fidelă felului în care a fost întreaga viață, a ales grația în locul fricii, înțelegând că a părăsi această lume cu demnitate este o onoare, nu o tragedie”, a scris Jennifer Grey.

Un omagiu emoționant pentru mama sa

Vedeta a descris-o pe Jo Wilder drept o femeie „frumoasă și talentată”, care și-a sacrificat cariera pentru familie.

„Dacă ar fi ales ambiția în locul meu și al fratelui meu, nu am fi avut niciodată mama pe care am avut-o. Pasiunea ei și-a găsit alte forme de exprimare: a fost o activistă toată viața, cu un puternic simț al dreptății”, a transmis actrița.

Jennifer Grey a amintit și de magazinul de decorațiuni interioare pe care mama sa l-a administrat ani la rând în Los Angeles și a încheiat mesajul cu o declarație emoționantă:

„Te iubesc, mamă. Îți mulțumesc că mi-ai arătat cum să fac totul, chiar și asta, cu grație.”

Postarea a fost însoțită de mai multe fotografii alb-negru din arhiva familiei, în care Jo Wilder apare atât singură, cât și alături de fiica și fiul său.

→ Imaginea 1/4: Mama actriței din „Dirty Dancing” a murit la 94 de ani. FOTO: Instagram/jennifergrey

Mesaje de susținere din partea celebrităților

Jurnalista Katie Couric i-a transmis actriței „multă dragoste”, descriind-o pe Jo Wilder drept „un model extraordinar”, în timp ce actrița Julianne Moore a scris simplu: „Îmi pare atât de rău pentru pierderea ta”, relatează Page Six.

Și Tracy Pollan, actriță și soția lui Michael J. Fox, i-a adus un omagiu.

„Mă simt binecuvântată că am avut-o pe frumoasa ta mamă în viața mea. Îi voi păstra mereu amintirea căldurii, iubirii și înțelepciunii sale. Sunt profund îndurerată că a plecat, dar recunoscătoare că ne-a părăsit cu aceeași demnitate cu care a trăit”, a scris aceasta.

La rândul său, fostul soț al lui Jennifer Grey, actorul Clark Gregg, și-a exprimat compasiunea printr-un mesaj.

Jennifer Grey a vorbit adesea în ultimii ani despre relația apropiată cu mama sa. De Ziua Mamei din 2024, actrița publica o fotografie alături de Jo Wilder și fratele ei, însoțită de mesajul: „Suntem atât de norocoși că o putem sărbători pe minunata noastră mamă. Am petrecut o zi superbă alături de această frumusețe de 92 de ani.”