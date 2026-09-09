De ce aleg tot mai mulți pacienți occidentali China în locul SUA pentru noi tratamente împotriva cancerului. Terapia care costă o avere în America, la jumătate de preț la Shanghai

Shanghaiul devine o destinație tot mai căutată, datorită costurilor mai mici decât în Occident și progreselor înregistrate în biotehnologie, scrie The Wall Street Journal.

Spitalele din China, tot mai căutate de străini Foto: XBeijing Daily @DailyBeijing

Michael Walters, în vârstă de 25 de ani, tocmai își începuse primul loc de muncă cu normă întreagă după terminarea facultății, atunci când, anul trecut, a fost diagnosticat cu limfom non-Hodgkin, o formă de cancer al sângelui.

Walters, originar din Noua Zeelandă, a urmat mai multe cicluri de chimioterapie, radioterapie și imunoterapie la Auckland, fără succes. Medicii i-au vorbit apoi despre terapia CAR-T, o metodă prin care celulele imunitare ale pacientului sunt extrase, modificate genetic în laborator și reintroduse în organism pentru a lupta împotriva celulelor canceroase.

Walters a analizat opțiuni din Statele Unite, India și Australia, unde un spital din Melbourne i-a propus tratamentul — la un cost de până la 600.000 de dolari, o sumă imposibil de suportat pentru familia sa.

La Spitalul SinoUnited din Shanghai, Walters a plătit mai puțin de jumătate din această sumă, iar pe 18 august a aflat că tratamentul reușise să aducă limfomul în remisie completă.

„Mă simt mult mai recunoscător pentru viață”, a declarat Walters. „Dacă ar fi fost acum 10 sau 15 ani, nu aș fi avut această opțiune.”

Terapia CAR-T, prescurtarea de la „terapia cu celule T cu receptori antigenici chimeri”, a fost dezvoltată pentru prima dată în SUA. Astăzi, însă, Shanghaiul se impune ca o destinație preferată pentru pacienții din America și din alte țări bogate, o dovadă nu numai a costurilor reduse din China, ci și a ascensiunii țării ca actor inovator în domeniul biotehnologiei.

„China a făcut, practic, cu terapia CAR-T ceea ce a făcut și cu alte industrii: a industrializat-o”, a declarat Sairah Ahmed, directoarea programului CAR-T din cadrul departamentului de limfom și mielom de la MD Anderson Cancer Center, Universitatea din Texas, Houston.

În unele cazuri, China a depășit chiar Statele Unite

În iunie, autoritățile de reglementare de la Beijing au aprobat un tratament CAR-T pentru cancerul de stomac și de intestin subțire superior - prima terapie CAR-T aprobată la nivel mondial pentru tumori solide, notează WSJ.

Josh Bronkhorst, în vârstă de 59 de ani, director executiv al unei companii de servicii financiare, a fost printre primii pacienți care au beneficiat de tratament după aprobare. Diagnosticat în decembrie, acesta a urmat patru luni de chimioterapie și imunoterapie, doar pentru a constata că tumora continua să crească.

Medicii i-au spus că un nou ciclu de chimioterapie ar avea doar 15% șanse de reușită. Astfel, Bronkhorst, și el neozeelandez, a plecat spre China.

„În fiecare zi mă simt puțin mai bine”, a declarat Bronkhorst, cu o voce slabă, pe 6 august, din patul său de la Spitalul Internațional Jiahui din Shanghai. La zece zile după ce celulele modificate genetic îi fuseseră introduse în organism, acumularea de lichide cauzată de cancer se oprise, permițând medicilor să îi îndepărteze tubul de drenaj.

„Nu este un medicament miraculos, dar a fost, de departe, cea mai bună opțiune pe care am găsit-o”, a spus el la acel moment.

Pe 16 august, s-a întors cu avionul în Noua Zeelandă, unde continuă să își revină.

Ahmed, de la MD Anderson, a spus că le-a recomandat unora dintre pacienții săi din afara SUA să caute tratament în China, unde terapia CAR-T poate costa între 150.000 și 230.000 de dolari, față de 550.000 până la 850.000 de dolari în Statele Unite.

Autoritățile de reglementare din zeci de țări au aprobat terapia CAR-T pentru cancerele sângelui, printre care leucemia, limfomul și mielomul. Tratamentele primite de Bronkhorst și Walters se numără printre cele nouă produse CAR-T aprobate de autoritățile chineze — cel mai mare număr la nivel mondial.

Tratamentul pentru cancerul de stomac administrat lui Bronkhorst a fost dezvoltat de compania CARsgen Therapeutics, cu sediul la Shanghai, care a obținut aprobarea autorităților chineze pentru terapia CAR-T destinată tumorilor solide, în urma unui program de studii clinice care a inclus și pacienți americani tratați la MD Anderson și la Clinica Mayo din Minnesota.

„Avem tot mai multe arme noi în lupta împotriva cancerului”

„Avem tot mai multe arme noi în lupta împotriva cancerului”, a declarat într-un interviu Li Zonghai, fondatorul și directorul executiv al CARsgen. „Mulți spuneau că nu poate fi tratat, iar acum apar tot mai multe metode, atât de multe opțiuni de tratament.”

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În ciuda progreselor înregistrate, China s-a confruntat și cu controverse legate de transparența studiilor clinice, după ce trei persoane, printre care o fetiță de 6 ani, ar fi murit în timp ce urmau tratamente experimentale. În general, autoritățile chineze permit spitalelor să demareze studii clinice cu o supraveghere guvernamentală centrală mai redusă decât cea impusă în Statele Unite - un sistem care a stimulat inovația, dar a crescut și riscurile pentru pacienții incluși în astfel de studii.

În schimb, spitalele private internaționale din China au adoptat, în general, o abordare mai prudentă, evitând studiile clinice și limitându-se la terapii - inclusiv tratamente CAR-T - deja aprobate de autoritățile de reglementare pentru comercializare.

Folosirea sistemului imunitar pentru a ataca celulele canceroase stă la baza multora dintre progresele medicale ale acestui secol, iar ritmul inovației se accelerează.

În august, compania Moderna, cu sediul în Cambridge, statul Massachusetts, și partenerul său Merck au anunțat că vaccinul lor pe bază de ARN mesager a reușit să prevină recidiva sau răspândirea cancerului la pacienții cu melanom de risc ridicat. Această posibilă descoperire ar putea prelungi viața a sute de mii de persoane afectate de această formă agresivă de cancer de piele.

În același timp, Agenția Americană pentru Alimente și Medicamente (FDA) a aprobat luna trecută un tratament pentru tumorile pancreatice, un progres important în lupta împotriva uneia dintre cele mai letale forme de cancer.

Autoritățile chineze au aprobat pentru prima dată administrarea terapiei CAR-T pacienților străini în 2021. De când a început să ofere acest tratament, în 2023, Spitalul SinoUnited din Shanghai a tratat aproximativ 36 de pacienți din 12 țări, potrivit dr. Kathy Shi, fondatoarea și directoarea executivă a spitalului. Shi, cardiolog cu specializare postdoctorală la Universitatea Emory din Atlanta, a precizat că majoritatea acestor pacienți sunt acum vindecați de cancer.

Pe măsură ce vestea s-a răspândit, Spitalul SinoUnited susține că a primit pacienți proveniți de la MD Anderson, Clinica Mayo și Spitalul Johns Hopkins din Baltimore. Shi afirmă că spitalul a înregistrat, de asemenea, o creștere a solicitărilor din Statele Unite, Canada, Europa și Asia de Sud-Est.

„Acum un an, discutam frecvent cu pacienți chinezi care căutau tratament în străinătate”, a declarat Xuan Linli, șeful secției de oncologie medicală de la Spitalul Jiahui. „Acum, tot mai mulți pacienți din străinătate solicită consultații la noi.”

Terapiile CAR-T sunt studiate în Statele Unite încă din anii 1980, iar în China din anii 1990

Un moment de cotitură a avut loc în 2012, când Emily Whitehead, originară din Pennsylvania și în vârstă de 6 ani la acea vreme, a devenit primul copil care a învins leucemia în urma acestui tratament. (Aceasta este acum studentă la Universitatea din Pennsylvania, la doar câțiva pași de locul unde a urmat terapia CAR-T.)

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Terapia CAR-T rămâne un tratament de nișă în oncologie, deoarece poate fi utilizată doar pentru un număr limitat de tipuri de cancer. În prezent, tratamentul CAR-T este administrat, de regulă, doar după ce alte terapii au eșuat, parțial din cauza posibilelor efecte secundare, precum inflamațiile provocate de perfuzia celulară.

Ce oferă în plus China

Pacienții aleg China nu doar din cauza costurilor reduse ale tratamentului, ci și pentru că spitalele internaționale din țară oferă o gamă largă de servicii medicale, un factor esențial, având în vedere că terapia CAR-T poate necesita îngrijire intensivă și intervenția unor specialiști precum cardiologi și neurologi.

Deoarece terapia CAR-T presupune un tratament celular personalizat pentru fiecare pacient, capacitatea Chinei de a produce aceste terapii în doar câteva zile, în laboratoare aflate la scurtă distanță de Shanghai, îi oferă un avantaj față de țările unde timpul de așteptare este mai mare.

Posibilitatea unui tratament imediat în China o face o opțiune atractivă pentru pacienții care luptă cu forme agresive de cancer.

Bronkhorst și Walters descriu, de asemenea, servicii pentru pacienți superioare celor găsite în alte țări analizate, inclusiv sprijin pentru obținerea vizelor medicale și un nivel mai ridicat de competență în limba engleză din partea personalului medical.

Walters a spus, citat de WSJ, că s-a simțit liniștit după o convorbire video cu hematologul Lily Zhou, de la Spitalul SinoUnited, care și-a făcut studiile postdoctorale la Universitatea California, San Francisco.

În Noua Zeelandă, „aveam impresia că mă documentasem mai mult și știam mai multe despre boală decât medicii cu care vorbeam”, a spus Walters. „Dar ea are atâta experiență... A fost plăcut să vorbesc cu cineva care știa exact ce face.”