 Ploșnițele de pat pot trăi peste 400 de zile fără hrană. De ce sunt atât de greu de eliminat | adevarul.ro
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Ploșnițele de pat pot trăi peste 400 de zile fără hrană. De ce sunt atât de greu de eliminat

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Ploșnița de pat este una dintre insectele de care oamenii se tem cel mai mult atunci când apare într-o locuință sau într-un spațiu de cazare. Deși este mică și discretă, insecta poate fi extrem de greu de eliminat. Specialiștii Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” explică modul în care trăiește ploșnița de pat, cum se hrănește și de ce infestările sunt atât de dificil de controlat.

Ploșnița de pat, insecta de care scapi extrem de greu FOTO: Muzeul Grigore Antipa/FB
Ploșnița de pat, insecta de care scapi extrem de greu FOTO: Muzeul Grigore Antipa/FB

Ploșnița de pat: mică, discretă și surprinzător de greu de eliminat. În contextul actual, în care se vorbește din nou despre ploșnițe, hai să aflăm mai multe despre aceste mici vietăți. Ploșnița de pat, Cimex lectularius, este o insectă parazită care se hrănește cu sângele oamenilor și al altor animale”, scriu specialiștii Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, pe FB. 

Unde se ascunde ploșnița de pat

În timpul zilei, insectele stau ascunse în crăpături și spații înguste. Le pot fi găsite inclusiv în cusăturile saltelelor, în mobilier sau în apropierea locurilor unde oamenii dorm ori se odihnesc. Noaptea, ploșnițele devin active.

„În timpul zilei, se ascunde în crăpături și spații înguste, inclusiv în cusăturile saltelelor, mobilier sau în apropierea locurilor unde oamenii dorm sau se odihnesc. Noaptea devine activă, fiind atrasă de dioxidul de carbon expirat de gazde. Corpul său turtit îi permite să se strecoare în locuri greu accesibile”, explică specialiștii Muzeului Antipa.

Ploșnița de pat, insecta de care scapi extrem de greu FOTO: Muzeul Grigore Antipa/FB
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Ploșnița de pat, insecta de care scapi extrem de greu FOTO: Muzeul Grigore Antipa/FB

Pentru a se hrăni, ploșnița înțeapă pielea și consumă sânge. 

„Pentru a se hrăni, înțeapă pielea și consumă sânge. O masă durează, de obicei, câteva minute, după care insecta se retrage în ascunzătoare”, precizează reprezentanții muzeului.

O femelă poate depune până la 500 de ouă

Unul dintre principalele motive pentru care este dificil de scăpat de ploșnițe este ciclul lor de viață. O singură femelă poate depune aproximativ 200-250 de ouă, dar numărul poate ajunge până la 500 pe parcursul vieții. Ouăle eclozează în aproximativ 6-10 zile. După eclozare, nimfele trec prin cinci stadii de dezvoltare până ajung adulte. Pentru fiecare năpârlire, nimfa are nevoie de cel puțin o masă de sânge.

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„Ciclul de viață este unul dintre motivele pentru care infestările pot fi dificil de controlat. O femelă poate depune aproximativ 200–250, până la 500 de ouă pe parcursul vieții”, arată specialiștii.

Poate supraviețui peste 400 de zile fără hrană

Potrivit specialiștilor, rezistența ploșniței de pat este unul dintre aspectele care fac combaterea infestărilor atât de dificilă. Stadiile nimfale mai avansate pot supraviețui mai mult timp fără hrană decât cele mai tinere. Mai mult, adulții au reușit să reziste fără hrană mai mult de 400 de zile în condiții de laborator, la temperaturi scăzute.

„Adulții au rezistat fără hrană mai mult de 400 de zile în condiții de laborator, la temperaturi scăzute”, explică Muzeul Antipa.

Temperaturile scăzute încetinesc metabolismul insectei, ceea ce îi permite să reziste o perioadă mai lungă fără hrană.

Specialiștii Muzeului Antipa atrag atenția și asupra unui mit frecvent întâlnit: apariția ploșnițelor nu înseamnă neapărat că spațiul respectiv este murdar.

„Prezența ploșnițelor nu înseamnă că un spațiu este murdar. Aceste insecte pot apărea în spații foarte diferite, indiferent de nivelul de curățenie”, subliniază specialiștii.

Prin urmare, o infestare poate apărea în spații cu niveluri diferite de curățenie, iar simpla igienizare a încăperii nu explică și nici nu rezolvă întotdeauna problema.

De ce sunt atât de greu de eliminat

Potrivit specialiștilor, există mai multe motive pentru care ploșnițele de pat sunt dificil de combătut. În primul rând, insectele petrec mult timp ascunse și se pot strecura în spații foarte mici, unde sunt greu de observat.

În plus, ciclul lor de viață poate varia în funcție de condițiile de mediu, precum temperatura, umiditatea și disponibilitatea hranei. La toate acestea se adaugă faptul că unele populații de ploșnițe au dezvoltat rezistență la anumite insecticide.

„De ce sunt atât de greu de eliminat? Pentru că petrec mult timp ascunse, ciclul de viață poate varia în funcție de condițiile de mediu (temperatură, umiditate, disponibilitatea hranei), se pot strecura în spații foarte mici, iar unele populații au dezvoltat rezistență la anumite insecticide”, explică reprezentanții Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

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