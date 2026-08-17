Ploșnițe la Spitalului „Bagdasar-Arseni”. Secția afectată a fost închisă temporar

Secția de Recuperare Neuromusculară a Spitalului „Bagdasar-Arseni” din București va fi închisă până pe 14 septembrie, după ce în mai multe zone au fost găsite ploșnițe. Cei 31 de pacienți internați au fost evacuați.

Conducerea spitalului „Bagdasar-Arseni” a decis suspendarea internărilor continue la Recuperare Neuromusculară între 17 august și 14 septembrie, pentru ca în secție să poată fi făcute operațiunile de dezinsecție și pentru a evita răspândirea insectelor în alte zone ale spitalului.

Secția Clinică de Recuperare Neuromusculară a Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” are 64 de paturi, însă în momentul în care au fost descoperite ploșnițele erau internați 31 de pacienți, printre care și persoane imobilizate la pat.

Pacienții au fost externați, transferați sau îndrumați către spitalizare de zi și servicii ambulatorii, în funcție de nevoile medicale ale fiecăruia.

Conducerea unității medicale spune că ploșnițele (Cimex lectularius) au fost găsite în mai multe locuri din secție.

„În intervalul 17.08 - 14.09, Secția Clinică de Recuperare Neuromusculară a Spitalului Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni va fi închisă pentru desfășurarea operațiunilor DDD specifice pentru îndepărtarea Cimex lectularius (ploșnița). Măsura se impune întrucât câteva exemplare au fost depistate în mai multe locații de pe Secție, atât pentru siguranța pacienților și a personalului, cât și pentru a preveni infestarea altor secții din spital. Activitatea va continua în ambulator și, acolo unde este necesar și posibil, prin spitalizări de zi”, a informat conducerea spitalului.

Cum ar fi putut ajunge ploșnițele în spital

Spitalul nu a identificat până acum sursa exactă a invaziei de ploşniţe, însă Florin Bica, purtătorul de cuvânt al unității, spune că în București numărul cazurilor este în creștere și că acestea pot ajunge în spital odată cu pacienții sau aparținătorii.

„Nu știm exact sursa, dar în Capitală numărul ploșnițelor este în creștere. Aparținătorii vin cu ele”, a afirmat acesta.

Mulţi dintre pacienți ajung în spital cu obiectele personale, iar unii preferă să nu folosească pijamalele puse la dispoziție de unitatea medicală. În aceste condiții, hainele, gențile sau alte lucruri aduse din afara spitalului pot reprezenta o cale prin care insectele ajung în saloane.

Medicul veterinar Anca Tomșa explică faptul că prezența ploșnițelor nu înseamnă automat că într-un anumit spațiu există probleme de curățenie.

„Omul, din păcate, le aduce pe foarte multe căi și foarte simplu. Practic, oricare dintre noi poate contacta acest parazit și îl poate aduce acasă sau într-o altă incintă... Poți să iei dintr-un hotel, dintr-un avion, de pe o bancă din parc sau din autobuz. Te poți așeza pe o bancă unde a stat cineva contaminat, parazitul a coborât de pe hainele sau geanta omului și îl iei fără să-ți dai seama”, avertizează dr. Anca Tomșa.

Cum se pot răspândi

După ce ajung într-o încăpere, ploșnițele se pot ascunde în cusăturile saltelelor, în mobilier, în crăpăturile din parchet sau în spațiile greu accesibile din jurul patului. Dacă pătrund în interiorul unei saltele ori al unei perne, obiectul respectiv poate necesita înlocuirea.

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„Dacă ploșnițele au pătruns în grosimea unei saltele sau a unei perne, practic nu mai poți să faci niciun fel de dezinfecție. Acele obiecte trebuie înlocuite”, arată dr. Anca Tomșa, citată de Libertatea.

Insectele se pot deplasa prin fisurile din parchet și mobilier și pot ajunge dintr-o încăpere în alta. Într-o clădire cu multe spații și zone comune, acest lucru face mai dificilă izolarea infestării într-un singur loc.

Ploșnițele sunt active mai ales noaptea, între orele 1:00 și 5:00, potrivit medicului veterinar şi pentru descoperirea lor trebuie verificate în special cusăturile saltelelor, zona de sub noptiere, picioarele patului, mobilierul și crăpăturile din parchet.

Mușcăturile pot duce la infecții

Ploșnițele se hrănesc cu sânge, iar în urma înțepăturilor pot apărea pe piele leziuni roșiatice, umflate și foarte pruriginoase. Mâncărimea îi determină pe oameni să se scarpine, iar pielea lezată își pierde rolul de barieră împotriva bacteriilor. Astfel pot apărea infecții precum impetigo sau celulita infecțioasă.

Reacțiile sunt mai evidente la copii și la persoanele în vârstă, iar pacienții imobilizați la pat au nevoie de o atenție suplimentară dacă apar leziuni care se pot suprainfecta.

Mușcăturile de ploșniță apar frecvent în grupuri sau în linie și pot fi observate mai ales pe mâini, umeri și gât. Aspectul lor poate fi confundat cu cel al înțepăturilor altor insecte, însă mâncărimea este de obicei intensă.

O singură dezinsecție nu e suficientă

Îndepărtarea ploșnițelor poate necesita mai multe intervenții, în funcție de amploarea infestării și de ciclul de dezvoltare al insectelor.

„Nu este suficientă o singură intervenție dacă infestația a apucat să se extindă. Recomandăm repetarea operațiunilor la 3, 5 sau 10 zile, în funcție de gradul de manifestare și de ciclul de dezvoltare al insectei”, precizează medicul veterinar Anca Tomșa.

Printre produsele folosite împotriva ploșnițelor se numără cele pe bază de permetrină, pulberea de diatomee, care poate fi aplicată în crăpături și în cusăturile saltelelor, precum și fumigenele insecticide pentru spații închise.

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Unele persoane se confruntă în mod repetat cu infestarea și cumpără periodic soluții concentrate pe care le diluează și le folosesc în zonele în care observă insectele. În alte cazuri, oamenii ajung la farmacie cu insectele într-un șervețel pentru a afla dacă sunt într-adevăr ploșnițe de pat.

„Sunt oameni care se luptă permanent, sunt oameni la care se evidențiază posibilitățile financiare limitate și atunci, periodic, undeva la 2-3 zile vin și cumpără o soluție concentrată, o prepară cu apă și aplică în locuințe, în zonele unde observă mai multe insecte parazite. Sunt oameni care de multe ori vin cu ele într-un șervețel să le recunoaștem. Da, le recunoaștem, le confirmăm faptul că e vorba de aceste ploșnițe de pat”, a povestit dr. Anca Tomșa.

În București, ploșnițele au fost semnalate și la metrou, iar angajații Metrorex au avertizat că pasagerii le pot transporta acasă fără să observe. O situație similară a fost reclamată înainte de încheierea anului şcolar și la un liceu cunoscut din Capitală, unde părinții au susținut că dezinsecția nu ar fi fost făcută corespunzător.