 „O povară financiară inutilă”: De ce refuză tinerii de azi să mai cumpere mașini | adevarul.ro
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„O povară financiară inutilă”: De ce refuză tinerii de azi să mai cumpere mașini

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Potrivit unui sondaj, tot mai puțini tineri aleg să-și cumpere o mașină, aproape jumătate dintre cei chestionați considerând automobilul un simplu bun funcțional, asemenea unui aspirator sau unei mașini de tuns iarba.

masina cheie inchiriata istock jpg
Foto: iStock

Potrivit The Mirror, sondajul realizat în rândul a 1.000 de adulți cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani a arătat că mulți consideră mașinile o „povară financiară inutilă”, 27% dintre respondenți spunând că este „puțin probabil” să cumpere un vehicul în următorii trei ani.

De asemenea, 12% dintre cei chestionați au considerat că o mașină reprezintă un angajament financiar inutil și au ales în schimb să meargă pe jos, să împrumute o mașină sau să folosească transportul public, în loc să dețină una.

Poate deloc surprinzător, 47% au văzut mașina drept un simplu bun funcțional, asemenea unui aspirator sau a unei mașini de tuns iarba.

O cincime dintre respondenți (19%) ar prefera să-și cheltuiască banii pentru a-și îmbunătăți telefoanele, configurațiile pentru jocuri sau alte dispozitive tehnologice.

Aproximativ 27% au spus că ar prefera să cheltuiască banii pe zile dedicate sănătății mintale și îngrijirii personale, în timp ce 23% au ales ieșirile la restaurant și comenzile de mâncare. În mod remarcabil, 11% ar prefera să-și cheltuiască banii pe cafele de specialitate și latte-uri cu gheață cumpărate zilnic, în loc să-i investească în achiziționarea unei mașini.

Cercetarea, comandată de compania de asigurări auto pe termen scurt Tempcover, a arătat că 18% dintre cei chestionați sunt convinși că generația lor este mai puțin interesată de deținerea unei mașini decât generațiile anterioare la aceeași vârstă.

În schimb, 23% dintre respondenți ar fi mai degrabă interesați să trateze mașinile asemenea unui abonament la un serviciu de streaming, având acces la un vehicul la cerere doar atunci când au nevoie de el.

De asemenea, 43% dintre cei chestionați au spus că s-ar simți perfect confortabil să se bazeze pe împrumutarea unei mașini, în loc să dețină una.

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