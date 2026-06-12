Generația care nu mai crede în economisire. Cum a apărut fenomenul „doomspending”

Inflația, prețurile din ce în ce mai mari la locuințe și incertitudinea economică au alimentat apariția unui nou fenomen la nivel global: „doomspending”. Tot mai mulți tineri aleg să cheltuie bani pe experiențe și mici plăceri, în loc să economisească pentru obiective pe termen lung pe care le consideră greu sau imposibil de atins.

Termenul „doomspending” a devenit tot mai popular în ultimii ani și descrie tendința unor persoane de a cheltui impulsiv bani pentru a face față anxietății legate de viitor. Potrivit unui sondaj realizat de compania Credit Karma și citat de The Guardian, aproximativ 27% dintre americani spun că fac astfel de cheltuieli pentru a gestiona stresul. Procentul urcă la 37% în rândul generației Z și la 39% în cazul milenialilor.

Cine e de vină că tinerii nu mai economisesc?

Într-o analiză recentă, jurnalistul Sean Monahan amintește controversele de acum un deceniu despre celebrul „avocado toast”, când milenialii erau criticați pentru că își cheltuiau banii pe mici plăceri în loc să economisească pentru o locuință. Astăzi, atenția s-a mutat asupra generației Z, acuzată că preferă vacanțele, livrările, gadgeturile sau mesele în oraș în detrimentul economisirii.

Autorul remarcă, însă, că în spatele acestor reproșuri se află o discuție mai amplă despre schimbările economice din ultimele decenii. „Prada e ieftină. Chiria e scumpă”, rezumă el, sugerând că multe dintre produsele și experiențele care oferă satisfacție imediată sunt mai accesibile decât obiectivele financiare majore, precum cumpărarea unei locuințe.

„Chiar dacă nu îl numim întotdeauna astfel, „doomspendingul”, acest fenomen a luat amploare și în România. În cabinet, mulți tineri descriu astăzi sentimentul că marile obiective ale vieții - cumpărarea unei locuințe, stabilitatea financiară, întemeierea unei familii - sunt mai greu de atins decât au fost pentru generațiile anterioare. Când aceste obiective par foarte îndepărtate sau chiar imposibile de atins, motivația pentru economisire poate scădea,” explică pentru „Adevărul” Gabriela Răileanu, psihoterapeut adlerian.

„Nu este neapărat vorba despre lipsa responsabilității financiare, ci despre o schimbare a relației cu viitorul. Când viitorul pare incert, prezentul devine mult mai important”, lămurește ea.

În opinia sa, tinerii sunt mai vulnerabili la acest comportament și pentru că se află într-o etapă a vieții în care încearcă să construiască stabilitate și autonomie.

„În mod obișnuit, această perioadă este susținută de convingerea că efortul de astăzi va aduce rezultate vizibile în viitor. Însă atunci când există nesiguranță economică, inflație, costuri ridicate ale vieții sau dificultăți în accesarea unor obiective importante, această legătură dintre prezent și viitor se fragilizează. Din perspectivă psihologică, oamenii investesc mai greu într-un viitor pe care nu îl percep ca fiind predictibil sau accesibil”, susține Gabriela Răileanu.

De altfel, dacă generațiile anterioare aveau acces limitat la bunuri și servicii, astăzi aproape orice poate fi cumpărat în câteva secunde, direct de pe telefon, după cum subliniază ea.

„În paralel, suntem expuși constant la mesaje care asociază consumul cu fericirea, succesul, libertatea sau împlinirea personală. Așadar, nu doar că există mai multe motive de îngrijorare legate de viitor, ci există și mai multe oportunități de a obține recompensă imediată prin consum decât în orice altă perioadă din istorie”, atrage atenția psihoterapeutul.

Potrivit expertului financiar Adrian Asoltanie, mecanismul este bine cunoscut de companii și exploatat constant prin marketing și publicitate. „Gestionarea banilor reprezintă 80% psihologie și dacă înțelegem psihologia cumpărătorului vom învăța și cum să ne gestionăm banii mai bine. La bază, oamenii acționează inclusiv financiar din două motive: fie caută plăcerea, fie încearcă să evite durerea”, explica acesta, de curând, pentru „Adevărul”.

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În opinia sa, reclamele și campaniile de marketing sunt construite tocmai pentru a activa aceste două impulsuri fundamentale, fie promițând experiențe, confort și satisfacție, fie sugerând soluții pentru probleme, temeri sau disconfort.

De ce economisirea pierde în fața unui gadget nou

De altfel, și Gabriela Răileanu subliniază că unul dintre motivele pentru care oamenilor le este atât de greu să reziste tentației de a cheltui este legat de modul în care funcționează creierul uman. O vacanță rezervată spontan, un gadget nou sau o comandă online oferă o recompensă imediată și tangibilă. În schimb, economisirea presupune renunțarea la o plăcere prezentă pentru un beneficiu viitor, uneori îndepărtat și incert: „Cu cât viitorul pare mai nesigur, cu atât recompensa imediată devine mai seducătoare”

În multe cazuri, doomspending-ul ajunge să funcționeze și ca o formă de reglare emoțională. Atunci când oamenii sunt anxioși, stresați sau dezamăgiți, consumul poate oferi o senzație temporară de control și confort.

„Atunci când oamenii sunt stresați, anxioși, dezamăgiți sau epuizați emoțional, consumul poate funcționa ca un mecanism de reglare emoțională. Pentru scurt timp, cumpărăturile sau experiențele plăcute reduc tensiunea și oferă senzația de control. Problema este că efectul este temporar. Emoțiile dificile revin, iar uneori sunt însoțite și de vinovăție sau stres financiar. Astfel se poate forma un cerc vicios în care consumul devine soluția preferată pentru gestionarea disconfortului emoțional”, punctează aceasta.

O explicație similară oferă și Gabriela Marc, psiholog clinician principal și lector universitar asociat la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, care declara recent pentru „Adevărul” că, de cele mai multe ori, oamenii nu cumpără doar obiecte.

„Puțini oameni cumpără doar obiecte, pentru că în spatele fiecărei achiziții se află, aproape întotdeauna, o stare dorită, o nevoie emoțională sau o încercare tăcută de a regla ceva din interior, iar ceea ce pare la suprafață un simplu gest de consum devine, în profunzime, o formă de a căuta liniște, sens sau echilibru într-un moment în care acestea nu sunt ușor accesibile”, puncta aceasta.

Când devine o problemă

Gabriela Răileanu atrage atenția că ar fi greșit să explicăm fenomenul exclusiv prin lipsa educației financiare. Totodată, spune ea, nu orice cheltuială orientată către prezent este problematică. Experiențele care aduc bucurie, odihnă, conexiune umană sau dezvoltare personală au valoare și contribuie la starea de bine.

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Printre semnele care pot indica faptul că doomspending-ul începe să devină o problemă se numără cumpărăturile făcute pentru reducerea stresului, sentimentul repetat de regret după cheltuieli, dificultatea de a respecta propriile limite financiare, acumularea datoriilor sau convingerea că economisirea nu mai are sens.

Soluția, spune psihoterapeutul, începe cu înțelegerea faptului că în spatele cheltuielilor impulsive se află adesea nevoi emoționale legitime, precum nevoia de siguranță, control, apartenență sau recompensă. În paralel, obiectivele financiare devin mai ușor de atins atunci când sunt împărțite în pași mici și realiști.

„Chiar și economiile modeste, dar constante, transmit un mesaj psihologic important: «Am influență asupra viitorului meu». Acest sentiment de control și influență este unul dintre cei mai importanți factori de protecție împotriva anxietății (...) Între «trebuie să economisesc tot» și «trebuie să trăiesc doar prezentul» există un spațiu sănătos. Un spațiu în care ne putem bucura de viață fără să abandonăm complet responsabilitatea față de viitor”, conchide Gabriela Răileanu.