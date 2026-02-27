search
Vineri, 27 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De ce bărbații și femeile resimt diferit durerea. Indiciile celulare descoperite de cercetători

0
0
Publicat:

Sistemul imunitar al bărbaților pare să fie mai bine echipat pentru blocarea durerii, ceea ce ar putea explica de ce durerea cronică este mai frecventă la femei, sugerează constatările unui studiu realizat pe șoareci și oameni, transmite vineri Reuters.

Durere de spate FOTO: Shuttestock
Durere de spate FOTO: Shuttestock

Anumite monocite - un tip de celule ale sistemului imunitar - produc o proteină cu rol antiinflamator, numită interleukină 10 (IL-10) care „opreşte” semnalele de durere transmise de celulele nervoase, a notat conducătorul studiului, Geoffroy Laumet de la Universitatea de Stat din Michigan, Statele Unite, în jurnalul științific Science Immunology, scrie Agerpres.

Producția acestor celule imunitare care ameliorează durerea este determinată de hormonii sexuali masculini, cum ar fi testosteronul, au constatat oamenii de știința.

„Diferența dintre durerea resimțită de bărbați şi cea resimțită de femei are o bază biologică. Nu este în mintea ta şi nu eşti slab. Este în sistemul tău imunitar", a scris Laumet într-un comunicat.

La șoarecii răniți, a fost observat un număr mai mare de monocite producătoare de IL-10 la masculi comparativ cu femelele, iar în cazul masculilor durerea a trecut mai rapid după rănire, au declarat cercetătorii.

Separat, în rândul celor 245 de persoane care se recuperau după răniri, dispariţia durerii a fost mai rapidă la bărbaţi decât la femei şi a fost asociată cu niveluri mai ridicate de monocite şi IL-10 la bărbaţi.

Administrarea de pelete de testosteron femelelor de şoareci care suferiseră răni şi cărora le fuseseră îndepărtate ovarele le-a crescut nivelurile de IL-10 şi a grăbit dispariţia durerii.

La şoarecii masculi cărora le fuseseră îndepărtate testiculele, ceea ce a dus la scăderea testosteronului, nivelurile de IL-10 s-au redus, iar dispariţia durerii după rănire a fost întârziată.

Dispariţia mai lentă a durerii la femei creşte riscul trecerii la durere cronică, au notat cercetătorii.

Noile descoperiri modifică "modul de gândire de la cum începe durerea la de ce persistă durerea", au subliniat ei.

Următorul pas este acela de a investiga modul în care tratamentele ar putea viza această cale şi ar putea stimula producţia de IL-10.

"Acest lucru deschide noi căi pentru terapiile non-opioide care vizează prevenţia durerii cronice înainte ca aceasta să se instaleze", a declarat Geoffroy Laumet.

Știință

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019
digi24.ro
image
Bomboane cu „aromă” explozivă la PTF Albița. Ce se afla de fapt într-o pungă cu dulciuri, găsită într-un autocar. FOTO
stirileprotv.ro
image
Cronologia scandalului Nicușor Dan-AEP-Parchet. Gândul a semnalat încă de acum un an controversa donatorilor fără chip şi nume ai președintelui. Sursa banilor de campanie rămâne necunoscută
gandul.ro
image
Noua clădire pentru tratarea tuberculozei, din București, aproape de finalizare
mediafax.ro
image
Mister total în jurul morții Alexandrei, asistenta de 23 de ani din Constanța. Medicul Ciuhodaru: „Putem să luăm în calcul”
fanatik.ro
image
Foștii primari ai Timișoarei, Nicolae Robu și Gheorghe Ciuhandu, achitați definitiv în dosarul caselor vândute pe Legea 112. Primele reacții ale foștilor edili
libertatea.ro
image
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
digi24.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
S-a terminat: OUT din lupta pentru play-off! Situație neverosimilă în campionatul României
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Primul cablu transatlantic cu fibră optică din lume este smuls de pe fundul oceanului, după 37 de ani: Cum a schimbat TAT-8 istoria
antena3.ro
image
Haos în imobiliare după adoptarea OUG 7. Mai multe contracte de vânzare, blocate din cauza unei prevederi
observatornews.ro
image
Fiul unei celebre vedete TV a murit! Tânărul avea doar 23 de ani. Prima ipoteză a polițiștilor despre cauza morții a sfâșiat familia
cancan.ro
image
Pensionar ajunge la CCR, după ce pensia i-a scăzut cu 1.100 lei. Formula de recalculare ar putea fi schimbată
newsweek.ro
image
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
prosport.ro
image
Cât costă să renovezi o casă bătrânească în 2026. Calcul complet pe etape
playtech.ro
image
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat o nouă lovitură în afara României. 14 milioane de euro au cheltuit cei mai bogați patroni din fotbalul românesc
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gigi Becali a anunțat în direct la TV marea lovitură: "100 de milioane de euro!"
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat la prima oră. Se aplică de luni!
romaniatv.net
image
Planul secret al lui Putin, scos la iveală de serviciile secrete. De ce trage de timp Rusia în ”teatrul negocierilor”
mediaflux.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui
click.ro
image
Horoscop financiar pentru martie 2026. Trei zodii vor avea parte de un câștig bănesc uriaș
click.ro
image
Două zodii primesc un semn clar de la Divinitate până la finalul lunii februarie. Decizia luată acum le schimbă complet anul 2026
click.ro
Regina Letizia si Regele Felipe Casa Majestatii Sale jpg
Crește lista infidelităților Reginei Letizia. În timp ce Felipe flirta cu femei frumoase, soția lui schimba amanții la Palat
okmagazine.ro
Fursecuri cu lamaie Sursa foto shutterstock 2308343029 jpg
Fursecuri de lămâie. Sunt atât de bune încât dispar imediat!
clickpentrufemei.ro
Fragment de bol din porțelan albastru-și-alb din dinastia Yuan, decorat la interior cu un dragon, secolul al XIV-lea (© dr. Michael Flecker)
Un transport record de porțelan din timpul dinastiei Yuan, descoperit pe o epavă scufundată în Singapore
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Și în postul Paștelui poți mânca bine. Plăcințele ardelenești de post cu varză călită și boia. Delicioase, sățioase și ușor de preparat
image
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui

OK! Magazine

image
Parcă sunt blestemați, nu contenesc problemele la Palat! Prințul s-a îmbolnăvit și s-a retras de la evenimentele planificate

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic