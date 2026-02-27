De ce bărbații și femeile resimt diferit durerea. Indiciile celulare descoperite de cercetători

Sistemul imunitar al bărbaților pare să fie mai bine echipat pentru blocarea durerii, ceea ce ar putea explica de ce durerea cronică este mai frecventă la femei, sugerează constatările unui studiu realizat pe șoareci și oameni, transmite vineri Reuters.

Anumite monocite - un tip de celule ale sistemului imunitar - produc o proteină cu rol antiinflamator, numită interleukină 10 (IL-10) care „opreşte” semnalele de durere transmise de celulele nervoase, a notat conducătorul studiului, Geoffroy Laumet de la Universitatea de Stat din Michigan, Statele Unite, în jurnalul științific Science Immunology, scrie Agerpres.

Producția acestor celule imunitare care ameliorează durerea este determinată de hormonii sexuali masculini, cum ar fi testosteronul, au constatat oamenii de știința.

„Diferența dintre durerea resimțită de bărbați şi cea resimțită de femei are o bază biologică. Nu este în mintea ta şi nu eşti slab. Este în sistemul tău imunitar", a scris Laumet într-un comunicat.

La șoarecii răniți, a fost observat un număr mai mare de monocite producătoare de IL-10 la masculi comparativ cu femelele, iar în cazul masculilor durerea a trecut mai rapid după rănire, au declarat cercetătorii.

Separat, în rândul celor 245 de persoane care se recuperau după răniri, dispariţia durerii a fost mai rapidă la bărbaţi decât la femei şi a fost asociată cu niveluri mai ridicate de monocite şi IL-10 la bărbaţi.

Administrarea de pelete de testosteron femelelor de şoareci care suferiseră răni şi cărora le fuseseră îndepărtate ovarele le-a crescut nivelurile de IL-10 şi a grăbit dispariţia durerii.

La şoarecii masculi cărora le fuseseră îndepărtate testiculele, ceea ce a dus la scăderea testosteronului, nivelurile de IL-10 s-au redus, iar dispariţia durerii după rănire a fost întârziată.

Dispariţia mai lentă a durerii la femei creşte riscul trecerii la durere cronică, au notat cercetătorii.

Noile descoperiri modifică "modul de gândire de la cum începe durerea la de ce persistă durerea", au subliniat ei.

Următorul pas este acela de a investiga modul în care tratamentele ar putea viza această cale şi ar putea stimula producţia de IL-10.

"Acest lucru deschide noi căi pentru terapiile non-opioide care vizează prevenţia durerii cronice înainte ca aceasta să se instaleze", a declarat Geoffroy Laumet.