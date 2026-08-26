Luna Sturionului din august aduce o eclipsă spectaculoasă. Când și cum poate fi văzută din România

Luna plină din august 2026 va aduce un spectacol astronomic deosebit în noaptea de 27 spre 28 august. Cunoscută tradițional drept Luna Sturionului, Luna plină din această lună va coincide cu o eclipsă parțială, în timpul căreia Pământul va acoperi cu umbra sa o mare parte din discul lunar.

Luna plină din august 2026 va aduce un spectacol astronomic Foto: Profimedia

Fenomenul va putea fi observat din Europa, inclusiv din România, însă pentru cei aflați în țara noastră partea cea mai spectaculoasă a eclipsei va avea loc foarte aproape de momentul în care Luna apune, potrivit NASA

Eclipsa din 28 august este una dintre cele două eclipse de Lună din 2026 și este una dintre cele mai profunde eclipse parțiale din ultimii ani. La nivel global, maximul eclipsei va avea loc în jurul orei 4:13 UTC, când aproximativ 93% din diametrul Lunii se va afla în umbra centrală a Pământului. Discul lunar nu va fi acoperit complet, însă partea aflată în umbră poate căpăta nuanțe roșiatice sau arămii.

De ce Luna plină din august este Luna Sturionului

Denumirea de Luna Sturionului este una tradițională și nu are legătură cu un fenomen astronomic propriu-zis. Numele provine din tradițiile nord-americane și a fost popularizat în special prin calendare agricole și surse care au preluat denumirile tradiționale ale Lunilor pline.

Numele vine de la sturionii care, în această perioadă a anului, erau pescuiți în apele din nordul Americii, inclusiv în zona Marilor Lacuri. Pentru comunitățile locale, august era o perioadă importantă pentru pescuitul acestor pești, iar luna plină a ajuns să fie cunoscută drept „Luna Sturionului”.

Denumirile Lunilor pline diferă însă în funcție de tradiția din care provin și nu toate au aceeași origine. În România, denumirea de Luna Sturionului este mai degrabă una preluată din cultura astronomică populară internațională decât o denumire tradițională românească.

Luna Sturionului din 2026 va ajunge la faza de Lună plină pe 28 august. Astronomic, Luna plină apare atunci când Pământul se află între Soare și Lună, iar emisfera lunară orientată spre Pământ este iluminată aproape în totalitate.

În acest an, momentul Lunii pline se suprapune cu eclipsa parțială, ceea ce face ca evenimentul să fie mai interesant pentru observatorii cerului. În loc să vedem pur și simplu o Lună complet iluminată, vom putea urmări cum umbra Pământului se deplasează peste suprafața sa.

Pentru observatorii din România există însă un detaliu important: eclipsa nu va putea fi urmărită în întregime. Luna va coborî spre orizont în timp ce fenomenul se desfășoară, iar aceasta va apune înainte ca eclipsa să ajungă la maximul său astronomic.

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În București, de exemplu, penumbra Pământului va începe să atingă discul lunar în jurul orei 4:23, iar faza parțială propriu-zisă va începe la aproximativ 5:33. Luna va fi deja foarte aproape de orizont în momentul maximului local, în jurul orei 6:33. La scurt timp după aceea, în jurul orei 6:36, Luna va apune.

În alte zone din România, ora apusului Lunii poate varia în funcție de poziție. Observatorii aflați în zone cu un orizont vestic cât mai liber vor avea cele mai bune șanse să urmărească fenomenul.

Este eclipsa parțială de Lună

Fenomenul din 28 august este o eclipsă parțială de Lună, nu o eclipsă totală. O eclipsă de Lună se produce atunci când Pământul ajunge între Soare și Lună, iar Luna trece prin umbra proiectată de planeta noastră.

În cazul unei eclipse totale, întregul disc lunar intră în umbra centrală a Pământului. La o eclipsă parțială, doar o parte a Lunii traversează această zonă, motiv pentru care o porțiune a discului rămâne iluminată direct de Soare.

Eclipsa din august este deosebit de adâncă pentru o eclipsă parțială. La momentul maximului, aproximativ 93% din diametrul Lunii va fi în interiorul umbrei Pământului. Luna nu va dispărea complet, dar partea acoperită de umbră va deveni mult mai întunecată și poate căpăta o culoare arămie sau roșiatică.

Nuanța roșiatică apare deoarece lumina Soarelui trece prin atmosfera Pământului înainte de a ajunge pe suprafața Lunii. Atmosfera filtrează și împrăștie mai puternic lumina albastră, în timp ce lungimile de undă asociate culorilor roșu și portocaliu pot ajunge mai ușor până la Lună. Este același principiu care contribuie la culorile roșiatice observate la răsărit și la apus.

Pentru România, cea mai bună perioadă de observare va fi înainte de răsăritul Soarelui, în dimineața de 28 august, când Luna se va afla în partea de vest a cerului. În București, faza parțială începe la 5:33, când Luna se află la aproximativ 9 grade deasupra orizontului. Pe măsură ce eclipsa avansează, Luna va coborî rapid spre orizont.

Din acest motiv, pentru cei care vor să fotografieze fenomenul, un loc cu vedere cât mai liberă spre vest-sud-vest va fi important. Clădirile, copacii sau dealurile pot ascunde Luna înainte de momentul maximului local.

Eclipsa poate fi observată cu ochiul liber, fără echipament special și fără riscul asociat eclipselor de Soare. Un binoclu sau un telescop de mici dimensiuni poate însă evidenția mai bine marginea umbrei Pământului care traversează discul lunar.

La nivel global, eclipsa va fi vizibilă dintr-o zonă extinsă care cuprinde Americile, Europa, Africa și anumite regiuni din Asia de Vest.

Astfel, Luna Sturionului din august 2026 va fi mai mult decât o simplă Lună plină. În dimineața de 28 august, observatorii din România vor putea vedea Luna coborând spre orizont în timp ce umbra Pământului acoperă o parte importantă a discului. Pentru România, fereastra de observare este relativ scurtă, însă condițiile pot fi spectaculoase dacă cerul este senin și orizontul vestic este liber.