27 iulie: Ziua în care a avut loc cea mai lungă eclipsă totală de Lună din secolul XXI

Pe 27 iulie, în 1794, Robespierre a fost arestat după ce a încurajat executarea a peste 17.000 de „dușmani ai Revoluției”, iar în 1890, Vincent van Gogh s-a împușcat. Tot într-o zi de 27 iulie, Bugs Bunny a debutat pe micile ecrane, Richard Nixon a fost fost pus sub acuzare în Afacerea Watergate și a avut loc cea mai lungă eclipsă totală de Lună din secolul XXI.

1793: Robespierre a intrat în „Comitetul Salvării Publice”, al cărui conducător a devenit, iar un an mai târziu, a fost arestat

Unul din discipolii lui Jean-Jacques Rousseau și una dintre cele mai cunoscute figuri ale Revoluției franceze, Maximilien de Robespierre a organizat, după ce a ajuns la conducerea Comitetului Salvării Publice, un regim de teroare, pentru realizarea idealului său de democrație bazat pe virtute: „fără virtute teroarea este înspăimântătoare, fără teroare virtutea este neputincioasă", potrivit Wikipedia.

Un an mai târziu, pe 27 iulie 1794, Maximilien Robespierre a fost arestat după ce a încurajat executarea a peste 17.000 de „dușmani ai Revoluției”.

1824: s-a născut Alexandre Dumas–fiul

Fiul romancierului Alexandre Duma s-a născut la Paris. Tatăl și mama sa, modesta croitoreasă Chaterine-Laure Labay (1793-1868), l-au declarat „copil din flori”, cu părinți necunoscuți.

Până la vârsta de șapte ani, Alexandre Dumas–fiul a fost crescut doar de mamă. Ulterior, romancierul Alexandre Dumas l-a recunoscut oficial ca fiu. O săptămână mai târziu, a fost recunoscut oficial și de mamă. După o luptă aprigă între părinți, el a fost luat în îngrijire de tată.

Alexandre Dumas–fiul este autorul celebrului roman „Dama cu camelii“.

1890: Vincent van Gogh s-a împușcat

Vincent Willem van Gogh (născut la 30 martie 1853 în Țările de Jos) a avut o influență profundă asupra artei secolului al XIX-lea, prin culorile lor vii și impactul emoțional puternic, a suferit de boli mintale, care la vârsta de 37 ani l-au împins la sinucidere.



Prima lucrare de succes a pictorului neerlandez post-impresionist, „Mâncătorii de cartofi”, a fost realizată în 1885. Paleta artistului conținea atunci tonuri închise. În martie 1886, artistul s-a mutat la Paris, unde i-a descoperit pe impresioniștii francezi. A ajuns la Arles unde a colaborat cu pictorul Paul Gauguin.

Pe fondul nebuniei, Vincent van Gogh l-a atacat pe Gauguin cu briciul. Gauguin a reușit să fugă, iar van Gogh și-a tăiat urechea.

O teorie vehiculată pe scară largă a fost aceea că artistul olandez ar fi recurs la acel gest extrem din cauza discuțiilor aprinse cu pictorul Paul Gauguin, însă ipoteza a fost demontată de o altă teorie.

Un studiu prezentat într-un articol publicat de The Guardian în 2016, a analizat perioada petrecută de pictor în Provence, arătând că actul ar fi fost inspirat de vestea că fratele artistului, Theo, cel mai loial confident şi susţinător financiar al său, urma să se căsătorească, după o relaţie furtunoasă.

Tăietura l-a făcut pe Van Gogh să sângereze abundent. Pictorul a împachetat urechea tăiată într-o coală de hârtie şi s-a dus în bordelul său preferat, unde i-a dat-o unei tinere pe care o cunoştea. Tânăra a despachetat coala de hârtie, a leşinat imediat, Van Gogh a părăsit bordelul în fugă, iar clienţii au chemat Poliţia.

Artistul a fost internat la spitalul din Saint-Rémy-de-Provence. Sceptic, Theo, fratele său, l-a trimis la doctorul Gachet în orașul Auvers-sur-Oise.

Pe 27 iulie 1890, Vincent van Gogh a ieșit din cameră să picteze pe câmp. Acolo s-a împușcat în umăr cu un pistol. A murit două zile mai târziu, pe 29 iulie 1890.

Vincent van Gogh a lăsat în urmă peste 2.000 de opere de artă, în jur de 900 de picturi și 1.100 de desene și schițe. Multe dintre operele sale, inclusiv numeroasele lui portrete, peisaje și picturi cu floarea-soarelui, sunt considerate unele dintre cele mai cunoscute și cele mai scumpe lucrări din lume.

1917: s-a născut actorul și cântărețul francez Bourvil

Considerat unul din marii actori și cântăreți francezi, Bourvil (André Robert Raimbourg, pe numele său real) s-a născut pe 27 iulie 1917 în Prétot-Vicquemare, departamentul Seine-Maritime.

Din filmografia sa au făcut parte: 1945 Ferma spânzuratului (La Ferme du pendu), regia Jean Dréville,1947 Alb ca zăpada (Blanc comme neige), regia André Berthomieu; 1949 Le Roi Pandore, r. André Berthomieu; 1951 Seul dans Paris;1953 Cei trei mușchetari; 1956 Cântărețul mexican (Le Chanteur de Mexico), regia Richard Pottier; 1958 Mizerabilii (Les Misérables), regia Jean-Paul Le Chanois; 1959 Cocoșatul (Le Bossu), regia André Hunebelle;1962 Tartarin din Tarascon (Tartarin de Tarascon), regia Francis Blanche și Raoul André; 1963 La Cuisine au beurre; 1964 Prostănacul (Le Corniaud), regia Gérard Oury; 1969 Monte Carlo (Monte Carlo or Bust!), regia Ken Annakin; 1970 Le Mur de l'Atlantique , regia Marcel Camus etc, potrivit Wikipedia.

Bourvil a murit pe 23 septembrie 1970, în Paris.

1940: Bugs Bunny a debutat pe micile ecrane

Simpaticul și celebrul iepure fictiv care apare în seriile animate Looney Tunes și Merrie Melodies create de Leon Schlesinger Productions, ce a devenit, în 1945, Warner Bros. Cartoons, este unul dintre cele mai populare personaje de desene animate din lume.

În 2002, el a fost numit de TV Guide ca cel mai bun personaj de desene din toate timpurile, iar n prezent, el este mascota fraților Warner (Warner Brothers).

Iepurașul personaj s-a „născut” în anul 1940, ca rezultat al imaginației lui Tex Avery (care a regizat A Wild Hare, debutul lui Bugs Bunny) și Robert McKimson (cel ce a creat designul lui final), printre mulți alții.

1956: România a devenit membră a UNESCO

Fondată în 1945, ca succesor al Comitetului internațional pentru cooperare intelectuală al Societății Națiunilor, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) este o agenție specializată a Organizației Națiunilor Unite (ONU) care vizează promovarea păcii și securității mondiale prin cooperarea internațională în educație, științe și cultură.

Misiunea fondatoare a UNESCO, care a fost modelată de cel de-al doilea război mondial, este de a promova pacea, dezvoltarea durabilă și drepturile omului, facilitând colaborarea și dialogul între națiuni.

România a devenit devine membră a Organizatiei Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) în 1950

UNESCO are, în prezent, 193 de state membre și 11 membri asociați, precum și parteneri din sectorul neguvernamental, interguvernamental și privat.

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, al cărei sediu este la Paris, are 53 de birouri regionale și 199 de comisii naționale care îi facilitează mandatul global.

1968: Pink Floyd lansează în SUA albumul A Saucerful of Secrets

Albumul de studio Saucerful of Secrets al trupei Pink Floyd a fost înregistrat la studiourile Abbey Road în diferite ocazii în perioada dintre august 1967 și aprilie 1968.

Din cauza declinului mintal al lui Syd Barrett, acesta avea să fie ultimul album Pink Floyd pe care Syd va fi prezent, potrivit Wikipedia.

Albumul conține singura melodie la care au contribuit toți cei 5 membri ai formației, și anume: „Set The Controls for The Heart of the Sun". Saucerful of Secrets este albumul formației în care Wright a avut cele mai multe contribuții vocale, la 4 din cele 7 cântece.

1974: Afacerea Watergate: Punerea sub acuzare a președintelui american Richard Nixon

Cel de-al 37-lea preşedinte al Statelor Unite ale Americii a rămas în istoria lumii drept primul preşedinte american obligat să demisioneze.

Povestea demisiei lui Richard Nixon și a Afacerii Watergate a început în vara anului 1972, când Nixon a decis să-şi spioneze adversarii din Partidul Democrat. Comitetul Naţional Democrat avea biroul în clădirea Watergate. Aici urmau a fi instalate câteva microfoane. Dar misiunea s-a soldeat cu un eşec, deoarece „spărgătorii” au fost prinşi.

Poliţia și-a dat seama că cei arestaţi nu erau simpli delicvenţi, iar legătura lor cu Casa Albă a fost verificată şi demonstrată.

Un val de demisii a avut loc în rândul unor persoane din conducerea Comitetului pentru Realegerea preşedintelui Nixon. În ziua imediat următoare Casa Albă a declarat că „nu are niciun amestec în respectivul incident". Detalii, AICI.

Mai mulți angajaţi ai Casei Albe au fost interogaţi în faţa comisiei senatoriale, iar la audieri a participat şi reporterul Bob Woodward, de la ziarul Washington Post care alături de Carl Bernstein au declanşat, la rândul lor, o amplă investigaţie, prezentată pe larg, pe parcurs, în presă. Misterul ce a înconjurat afacerea Watergate a fost sporit și de detaliile extrem de importante obţinute de cei doi jurnalişti, precum şi de faptul că sursa informaţiilor a primit numele de cod „Deep Throat” (abia în anul 2005, revista Vanity Fair a dezvăluit că identitatea sursei era Mark Felt, numărul doi al FBI în perioada administraţiei Nixon).

Colaboratorii importanți ai preşedintelui Haldeman, Mitchell, Elrichman şi John Dean conştientizau ce impact mediatic avea să urmeze astfel că au apelat la cumpararea tăcerii ceor cinci reţinuţi, prin promisiunea graţierii lor de către preşedinte.

Însă John Dean, consilerul lui Nixon, alesese să coopereze cu comisia senatorială, descriind cu lux de amănunte ceea ce se întâmpla la Casa Albă, inclusiv acţiunile de muşamalizare a scandalului Watergate, cu implicarea preşedintelui.

Pe 9 mai 1974, Comisia Juridică a Camerei a început audieri în vederea punerii sub acuzare a președintelui, audieri finalizate cu votul în favoarea punerii sub acuzare a preşedintelui.

În data de 24 iulie 1974, Curtea Supremă a decis în unanimitate ca Nixon să pună la dispoziția anchetatorilor toate înregistrările de la Casa Albă, nu doar câteva stenograme alese, iar pe 30 iulie, preşedintele a pus la dispoziţie anchetatorilor benzile cerute.

Una dintre ele a fost dovada ca Nixon a participat la muşamalizarea scandalului Watergate chiar din data de 23 iunie 1972, demonstrând că Nixon era la curent cu afacerea la doar 6 zile de la întâmplarea de la hotelul Watergate.

În data de 27 iulie 1974, Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților l-a acuzat pe Nixon de obstrucționare a justiției, pe 29 iulie, a fost acuzat de abuz de putere, iar pe 30 iulie, a fost acuzat de sfidare a congresului.

Nixon și-a anunţat demisia în cadrul unei declaraţii televizate, pe data de 8 august 1974, demisia devenind efectivă pe 9 august 1974, la ora 12. Demisia sa a dus la căderea, prin mecanisme juridice, a capetelor de acuzare, Nixon nefiind vreodată judecat sau condamnat, conform Radio România Cultural.

1996: Atentatul cu bombă de la Jocurile Olimpice de la Atlanta

A XXVI-a ediție a Jocurilor Olimpice, desfășurată la Atlanta - Statele Unite, în perioada 19 iulie - 4 august 1996, au participat 197 de țări și 10.320 de sportivi, ceremonia fiind deschisă de președintele Bill Clinton, iar flacăra olimpică, aprinsă de fostul mare pugilist american Muhammad Ali, alias Cassius Clay.

Pe 27 iulie, Jocurile Olimpice de la Atlanta au fost umbrite de producerea unui atentat terorist cu bombă, în Parcul Olimpic Centenar. Două persoane au fost ucise şi alte 111 au fost rănite.





FBI l-a arestat în 2023 pe Erik Rudolph, acuzat de organizarea mai multor atentate pe teritoriul SUA, âîntre care detonarea unei bombe într-un parc din oraselul sportivilor prezenți la Jocurile Olimpice de la Atlanta, din 1996. Aflat din 1998 pe lista celor 10 persoane cele mai cautate de catre FBI, Eric Rudolph a fost reținut in orasul Murphy (statul Carolina de Nord), identitatea sa fiind confirmată după o analiza a amprentelor digitale.

El a fost incarcerat intr-o inchisoare locala. Eric Rudolph, in varsta de 36 de ani, a mai fost acuzat de amplasarea unei bombe intr-un club de noapte pentru homosexuali si un atentat cu bomba la o clinica specializată în intreruperi de sarcină.

2018: A avut loc cea mai lungă eclipsă totală de Lună din secolul XXI

Eclipsa de Lună din 27 iulie 2018 a fost a doua eclipsă de Lună din anul 2018.

A fost, de asemenea, a doua eclipsă totală, dintr-o serie de trei, care se produc la un interval de circa șase luni. A fost și o eclipsă totală centrală, Luna trecând prin centrul umbrei Pământului.

Evenimentul a reprezentat și prima eclipsă centrală de Lună, după cea din 15 iunie 2011.

Pentru că s-a produs când Luna era aproape de apogeu, această eclipsă a fost cea mai lungă eclipsă totală de Lună din secolul al XXI-lea, cu o fază de totalitate de aproape 103 minute.

Primele faze ale eclipse au fost vizibile din Asia de Sud-Est și din Australia, în primele ore ale dimineții (locale), înainte de răsăritul Soarelui.

Eclipsa a fost vizibilă de pe întregul Ocean Indian, care este întors spre Lună în timpul acestei eclipse. Africa centrală și orientală, precum și Asia centrală asistă la integralitatea eclipsei.

America de Sud, Nord-Vestul Africii și Europa au văzut diferitele faze ale acestei eclipse, după apusul Soarelui.

Marte s-a găsit, atunci, în cel mai apropiat punct de Pământ al orbitei sale în jurul Soarelui în ultimii 15 ani, la doar 57,6 milioane de kilometri distanță de Pământ. Următoarea dată când Marte se va afla atât de aproape de Pământ va fi în anul 2035