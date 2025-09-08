search
Luni, 8 Septembrie 2025
Spectacol pe cer: imagini cu Luna Sângerie din mai multe colțuri ale lumii. Cum a fost văzut fenomenul spectaculos din China

Publicat:

Un fenomen astronomic spectaculos a avut loc aseară pe cerul României: o eclipsă totală de Lună, cunoscută și sub denumirea de „Luna Sângerie”. Evenimentul a putut fi observat încă de la lăsarea întunericului, iar imaginile surprinse au făcut înconjurul lumii.

„Luna Sângerie” în Germania FOTO Profimedia
Imaginea 1/4: „Luna Sângerie” în Germania FOTO Profimedia
„Luna Sângerie” în Germania FOTO Profimedia
„Luna Sângerie” în Germania FOTO Profimedia
Eclipsă de lună în Africa de Sud FOTO Profimedia
Eclipsă de lună în Croația FOTO Profimedia

Observatorul Astronomic din București și-a deschis porțile publicului începând cu ora 20:00 și a fost deschis până la miezul nopții. „Eclipsa lunară este în progres, aproape de maximul ei”, a transmis instituția pe pagina de Facebook, în jurul orei 20.50, alături de imagini impresionante ale fenomenului.

Momentul maxim al eclipsei a avut loc în jurul orei 21:53, iar faza totală s-a încheiat după aproximativ o oră și 22 de minute. Pe parcursul spectacolului ceresc, privitorii au putut observa și planeta Saturn, aflată în apropierea discului lunar.

Imagini cu „Luna Sângerie” au fost distribuite pe rețelele sociale de pasionați de astronomie din întreaga țară și nu numai, fenomenul fiind considerat unul dintre cele mai spectaculoase din ultima perioadă.

Următoarea eclipsă totală de Lună vizibilă în România va avea loc pe 31 decembrie 2028, în noaptea de Revelion, la ora 18:52, în timp ce o eclipsă parțială va putea fi urmărită mai devreme, pe 28 august 2026.

Inclusiv NASA a distribuit imagini cu eclipsa totală.

Oamenii din Asia, inclusiv India și China, au fost cei mai bine poziționați pentru a vedea eclipsa totală, care a fost de asemenea vizibilă pe marginea estică a Africii și în vestul Australiei, conform Channel News Asia.

Eclipsa a început la ora locală 11:28 duminica în Singapore înainte de a atinge maximul la ora 2:11, conform Time and Date. S-a încheiat la ora 4:55.

„Lăsați minunea naturii să ne reamintească cât de mici suntem, dar totuși parte dintr-un întreg atât de mare”, a scris guvernul Africii de Sud pe rețeaua X, alături de câteva fotografii impresionante. 

