Traficul de marfă este puternic aglomerat la Vama Siret, unde aproximativ 370 de camioane așteaptă sâmbătă să treacă granița din România în Ucraina. Transportatorii sunt nevoiți să aștepte ore întregi, în condițiile în care preluarea automarfarelor pe partea ucraineană se desfășoară cu dificultate.

Blocaj la Vama Siret. Aproape 370 de TIR-uri așteaptă să iasă din România, spre Ucraina Foto: Facebook

Potrivit informațiilor transmise de Poliția de Frontieră, în ultimele 24 de ore au fost procesate aproape 400 de camioane prin punctul de trecere a frontierei de la Siret.

Deși autoritățile române au suplimentat personalul și utilizează la capacitate maximă infrastructura disponibilă, cozile continuă să se formeze.

Principala problemă este ritmul diferit de procesare a transporturilor de cele două părți ale frontierei. Capacitatea autorităților române de a verifica și permite trecerea camioanelor este mai mare decât cea de preluare a acestora de către partea ucraineană.

Această diferență provoacă acumularea automarfarelor în zona punctului de frontieră și prelungește timpul de așteptare pentru transportatori.

Autoritățile române au anunțat că au luat măsuri pentru fluidizarea traficului, inclusiv prin suplimentarea personalului, însă trecerea camioanelor în Ucraina se desfășoară în continuare cu dificultate.