Noi reguli pentru șoferii de camioane care intră în București. Ce taxe pe zone și amenzi sunt propuse

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat vineri, 14 august, că Bucureștiul ar putea avea un regulament unic pentru camioane și utilaje grele, prin care să fie redus traficul greu. Măsura propusă de primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, se află în dezbatere publică.

„Reducerea traficului greu care degradează infrastructura rutieră, poluează, încurcă circulația, dar și creșterea siguranței pentru ceilalți participanți la trafic: șoferi de autoturisme, pietoni.

Evident, fără a afecta transporturile esențiale. Regulamentul unic pentru camioane și utilaje grele, propus spre dezbatere publică, astăzi, de primarul general Ciprian Ciucu, vine cu claritate, digitalizare și cu pârghii simple de verificare pe teren, de către Poliția Locală a Municipiului București”, transmite PMB.

Potrivit instituției, va fi reconfigurată Zona B, prin extinderea de la limita Zonei A până la ieșirea din București. În prezent, această zonă nu are nici o restricție și nu se plătește taxă.

„Se actualizează taxele percepute pentru obținerea autorizațiilor. Pentru centrul orașului (Zona A), transportatorii vor plăti în continuare 363 lei/zi sau 3.147 lei/lună, pentru vehiculele cu masa totală maximă între 5 tone și 7,5 tone, inclusiv.

Pentru Zona B, taxele vor fi de 90 lei/zi sau 710 lei/lună. Acum sunt 100 lei/zi, respectiv 787 lei pe lună. Astfel, îi încurajăm pe transportatori să aleagă rute din afara inelului central”, mai explică PMB.

De asemenea, anunță instituția, amenzile pentru transportatorii care circulă prin București fără autorizație se dublează. Mai exact, vor fi de până la 10.000 de lei, față de 4.000-5.000, cât sunt în prezent.

„Autovehiculele de peste 5 tone pot circula fără restricții orare în afara zonei centrale, dacă dețin autorizația. După dezbaterea publică și analizarea propunerilor, proiectul va fi supus votului consilierilor generali”

Nu în ultimul rând, PMB anunță că polițiștii locali au intensificat controalele pentru vehicule grele.

„De la începutul anului, au verificat în trafic 4.000 de camioane și au dat peste 800 de amenzi, în valoare totală de peste 3,6 milioane de lei. Practic, unul din cinci camioane circula ilegal.”