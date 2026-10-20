Bateristul trupei Poison, vindecat de cancer în stadiul IV după ce chimioterapia a eșuat: Înregistram deja mesaje pentru copiii mei

Rikki Rockett, bateristul trupei Poison, a povestit cum un tratament experimental l-a ajutat să învingă cancerul la gât, ajuns în stadiul IV, după ce chimioterapia și radioterapia nu au dat rezultate. Artistul risca să își piardă limba și înregistra mesaje pentru copiii săi, temându-se că nu va mai supraviețui.

Rikki Rocket. Imagine din arhiva personală Foto: FACEBOOK

Rikki Rockett, bateristul trupei americane Poison, în vârstă de 65 de ani, a povestit într-un interviu acordat Fox News cum a ajuns să se teamă că nu își va mai putea vedea copiii crescând, după ce a fost diagnosticat cu cancer la gât, în 2015. Boala, asociată unei infecții cu HPV, afectase baza limbii și ajunsese în stadiul IV.

Primele simptome au apărut după ce artistul și membrii familiei sale s-au confruntat cu dureri în gât. În timp ce ceilalți și-au revenit după tratamentul cu antibiotice, problemele muzicianului au persistat. La un consult, medicul a descoperit o zonă suspectă, iar biopsia a confirmat diagnosticul de cancer.

„Le înregistram mesaje copiilor mei, ca să își amintească vocea mea”

Timp de trei luni, Rockett a urmat ședințe de radioterapie, cinci zile pe săptămână, și chimioterapie săptămânală. Tratamentul nu a reușit însă să elimine cancerul, iar medicii au luat în calcul îndepărtarea chirurgicală a limbii.

„Înregistram mesaje pentru copiii mei, ca să le poată urmări mai târziu, pentru că următorul pas ar fi fost să îmi taie limba, dacă ar fi fost necesar. Voiam să știe cum suna vocea mea, să îmi audă sfaturile pentru anii în care aveau să crească și să le audă direct de la mine. Voiam să înțeleagă cine eram, cine credeam că sunt și ce speram să devin”, a declarat Rikki Rockett pentru Fox News.

Muzicianul a povestit că ajunsese să cântărească aproximativ 73 de kilograme și că nu mai putea consuma alimente solide. În cele mai dificile momente, chiar și înghițirea unei cantități mici de apă devenise un chin.

În memoriile sale, publicate sub titlul „Ghost Notes: My Life in Poison” („Note fantomă. Viața mea în Poison), Rockett a descris și suferința provocată de boala familiei sale. Își amintește cum fiul său l-a privit speriat, în timp ce încerca să mănânce câteva linguri de supă, cu lacrimile curgându-i pe obraji.

Artistul se temea că operația l-ar fi lăsat dependent de un tub de alimentare și că nu ar mai fi avut mult de trăit. În cartea sa, a relatat că își estima șansele de supraviețuire la numai 40–50%.

Tratamentul experimental care i-a schimbat viața

După eșecul chimioterapiei și radioterapiei, Rikki Rockett a decis să participe la un studiu clinic desfășurat la UC San Diego Moores Cancer Center, unde cercetătorii testau o combinație de două medicamente, pembrolizumab, cunoscut sub denumirea comercială Keytruda, și epacadostat.

Rikki Rocket Foto: FACEBOOK

Muzicianul a mărturisit că alegerea tratamentului experimental a fost una riscantă, dar că nu mai avea multe alternative.

„În ciuda tuturor tratamentelor, cancerul nu dispăruse. Atunci am început o combinație experimentală de medicamente la UC San Diego Moores Cancer Center și a funcționat extraordinar de bine. Când un asemenea tratament dă rezultate, este uimitor. Dacă nu funcționează, te poți întreba dacă nu cumva ți-ai pierdut timpul. Așa că a trebuit să risc. Și am făcut-o. Din fericire, rezultatul a fost în favoarea mea”, a povestit artistul, potrivit Fox News.

Primele investigații efectuate după începerea tratamentului au arătat rezultate spectaculoase. La prima tomografie PET, cancerul se redusese cu aproximativ 90%, iar la a doua examinare nu mai erau detectate semne ale bolii.

În iulie 2016, medicii l-au declarat vindecat de cancerul la gât. Rockett a continuat însă tratamentul, la recomandarea specialiștilor, pentru reducerea riscului de recidivă.

La zece ani de la vindecarea cancerului la gât, Rockett continuă să cânte, inclusiv alături de formația Rockett Mafia. Deși radioterapia i-a afectat glandele salivare și uneori se confruntă cu uscăciunea gurii și modificări ale vocii, spune că cel mai important câștig a fost timpul petrecut alături de copiii săi.

„O mare parte din lupta mea a fost pentru copiii mei”, a mărturisit bateristul.