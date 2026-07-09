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Bonnie Tyler a lăsat în urmă o avere impresionantă. Zeci de milioane de euro după cinci decenii de carieră

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Bonnie Tyler, una dintre cele mai iubite voci ale muzicii pop-rock, a lăsat în urmă nu doar hituri devenite clasice, ci și o avere impresionantă. Estimată la câteva zeci de milioane de dolari, aceasta a fost construită din muzică, turnee, drepturi de autor și investiții imobiliare.

Bonnie Tyler
Bonnie Tyler a strâns o avere impresionantă FOTO Getty Images

Cântăreața galeză, născută Gaynor Hopkins în localitatea Skewen, din Țara Galilor, a murit la vârsta de 75 de ani, după o carieră care a început pe scenele cluburilor din sudul Țării Galilor și a culminat cu statutul de vedetă internațională a muzicii pop.

Averea sa era estimată la aproximativ 40 de milioane de dolari, sumă acumulată din vânzările de discuri, turnee, drepturi de licențiere, colaborări și investiții imobiliare realizate de-a lungul unei cariere de peste cinci decenii, scrie tabloidul MARCA.

Această avere nu s-a datorat unui singur hit, chiar dacă unul dintre ele a eclipsat toate celelalte. Tyler și-a făcut remarcat numele în anii 1970 cu piesa „Lost in France”, însă succesul internațional a venit odată cu „It’s a Heartache”, care a urcat în topurile din Statele Unite și a transformat-o într-una dintre cele mai importante artiste britanice ale momentului.

A urmat colaborarea care i-a schimbat definitiv cariera. Lucrând alături de compozitorul și producătorul Jim Steinman, Bonnie Tyler a lansat în 1983 piesa „Total Eclipse of the Heart”, un single grandios, cu influențe rock-opera, care a ajuns pe primul loc atât în clasamentele din Statele Unite, cât și în cele din Marea Britanie.

Cum și-a construit Bonnie Tyler averea

Cea mai valoroasă parte a carierei lui Bonnie Tyler a fost catalogul său muzical. Piese precum „Total Eclipse of the Heart” și „Holding Out for a Hero” au continuat să fie folosite în filme, seriale, reclame, seri de karaoke și montaje sportive, generând venituri constante mult timp după ce au ieșit din topurile muzicale.

Turneele au reprezentat, de asemenea, o sursă importantă de venit. Chiar dacă după anii 1980 prezența sa în clasamentele americane s-a diminuat, Bonnie Tyler a rămas o artistă extrem de apreciată în Europa. Albume precum Bitterblue, Angel Heart și Silhouette in Red au contribuit la menținerea popularității sale.

În ultimii ani ai carierei, artista a colaborat cu muzicieni precum Mike Oldfield, Rick Wakeman, Robin Gibb și Vince Gill.

În 2003, o versiune bilingvă a piesei „Total Eclipse of the Heart”, interpretată împreună cu cântăreața franceză Kareen Antonn, a ajuns pe primul loc în Franța și Belgia, demonstrând că melodia continua să cucerească noi generații și să depășească barierele lingvistice.

Investițiile imobiliare au reprezentat, la rândul lor, o parte importantă a averii sale. Bonnie Tyler și soțul ei, Robert Sullivan, dețineau proprietăți în Portugalia, Regatul Unit și în alte țări, inclusiv o vilă în Portugalia, care a devenit locul unde artista și-a petrecut mare parte din viața departe de lumina reflectoarelor.

În 2026, „Total Eclipse of the Heart” a depășit pragul de un miliard de ascultări pe Spotify, o performanță care a demonstrat că muzica lui Bonnie Tyler continua să atragă publicul la zeci de ani de la lansare.

Totuși, acest succes a scos în evidență și o problemă. Artista a declarat public că platformele de streaming i-au adus venituri personale relativ modeste, în ciuda numărului impresionant de ascultări, atrăgând atenția asupra unei dificultăți cu care se confruntă mulți artiști consacrați: deși melodiile lor rămân extrem de populare, încasările nu reflectă întotdeauna amploarea succesului.

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