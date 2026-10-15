 Caz medical extrem de rar în lume. Unui adolescent i-a crescut un dinte deasupra ochiului | adevarul.ro
search
Vineri, 16 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Foto Caz medical extrem de rar în lume. Unui adolescent i-a crescut un dinte deasupra ochiului

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un tânăr în vârstă de 16 ani a fost operat de urgență după ce o umflătură misterioasă deasupra ochiului stâng s-a dovedit a fi un dinte canin complet dezvoltat.

Tânărul a fost operat de urgență.
Tânărul a fost operat de urgență. Foto: Magnific.com

Adolescentul din India a fost operat după ce medicii au descoperit un dinte complet format deasupra ochiului stâng. Cazul este considerat o premieră medicală prin localizarea dintelui în partea superioară a orbitei, iar cauza rămâne necunoscută.

„Adolescentului i-a apărut o umflătură nedureroasă deasupra ochiului stâng, înainte ca două puncte albe și ascuțite să devină vizibile între pleoapă și sprânceană. O tomografie computerizată a arătat că acestea făceau parte dintr-un dinte canin matur”, a informat NewsForce într-o postare pe platforma X.

Publicația The Conversation a arătat că băiatul observase umflătura de aproximativ o lună, dar a fost dus la spital abia după apariția celor două puncte albicioase.

Dinte crescut ideasupra ochiului Foto AAOJOURNAL (1) webp
1/3
Dinte crescut ideasupra ochiului Foto AAOJOURNAL (1) webp Foto: AAOJOURNAL

Meghana Tanwar, medic la Aravind Eye Hospital din India și coautoare a raportului despre acest caz, a declarat pentru Live Science că medicii suspectaseră natura formațiunii încă de la examinare, datorită texturii, culorii și suprafeței sale relativ netede. Tomografia a confirmat existența unui singur dinte în partea superioară a orbitei.

„Din câte știm, acesta este primul și singurul dinte ectopic raportat în partea superioară a orbitei”, a precizat medicul. Intervenția pentru îndepărtarea lui s-a încheiat cu succes.

Cum poate ajunge un dinte în apropierea ochiului

Dinții ectopici sunt cei care se dezvoltă sau erup într-un loc neobișnuit, a explicat Saroash Shahid, specialist în materiale dentare la Universitatea Queen Mary din Londra, într-un articol publicat de The Conversation.

„În loc să urmeze traseul obișnuit către cavitatea bucală, ajung în altă parte. Pot fi dinți normali, de lapte sau permanenți, ori, uneori, dinți în plus, cunoscuți drept dinți supranumerari”, arată acesta.

Vicepreședintele Colegiului Medicilor Stomatologi, despre sănătatea orală în timpul verii: „Deshidratarea crește riscul de carii“

Printre locurile unde aceștia pot crește se numără sinusul maxilar, cavitatea nazală, palatul, bărbia, articulația mandibulei și orbita. Noutatea cazului adolescentului din India privește localizarea în partea superioară a orbitei.

O analiză a 61 de cazuri publicate, citată de The Conversation, arată că asemenea dinți pot rămâne neobservați ani întregi. În alte situații, pot provoca durere, umflături, dureri de cap sau dificultăți la deschiderea gurii. Un dinte dezvoltat în interiorul nasului poate determina obstrucție nazală, secreții și sângerări.

Una dintre explicațiile posibile ține de dezvoltarea țesuturilor înainte de naștere.

„Fața se dezvoltă din mai multe grupuri de celule și țesuturi care se deplasează și se unesc în uter. Dezvoltarea dinților depinde de interacțiunile dintre unele dintre aceste țesuturi. Dacă acest proces nu se desfășoară normal, un dinte se poate dezvolta uneori într-un loc anormal, chiar și departe de gură”, a afirmat Saroash Shahid.

Alte cauze posibile descrise în literatura medicală includ traumatismele, tratamentele dentare și formațiuni precum chisturile sau tumorile. Prezența mai multor dinți suplimentari poate fi asociată, în anumite cazuri, și unor afecțiuni genetice.

Medicii nu au identificat însă cauza apariției dintelui deasupra ochiului adolescentului. Băiatul nu avea antecedente de traumatisme care să explice această localizare.

Când trebuie îndepărtați dinții ectopici

Investigațiile imagistice îi ajută pe medici să stabilească poziția exactă a dintelui și raportul acestuia cu ochii, nervii sau vasele de sânge. În funcție de situație, intervenția poate varia de la o extracție simplă la o operație complexă.

„Un dinte izolat, care nu provoacă simptome, poate fi uneori doar monitorizat, dar poate fi necesară îndepărtarea lui dacă provoacă o infecție, blochează un pasaj, afectează structurile învecinate sau este asociat unui chist”, a explicat Saroash Shahid în The Conversation.

Pentru dinții aflați în nas sau în sinusuri, chirurgii pot folosi uneori un endoscop, un tub subțire prevăzut cu o cameră, împreună cu instrumente chirurgicale. Această abordare permite îndepărtarea dintelui prin nări, fără o incizie mai mare.

O analiză citată de publicație a identificat 27 de cazuri publicate în care dinții ectopici din nas sau sinusuri au fost îndepărtați endoscopic. Rezultatele descrise au fost favorabile, însă dovezile provin dintr-un număr restrâns de cazuri, nu din studii clinice ample.

Îndepărtarea unui asemenea dinte nu înseamnă că în locul lui va crește un alt dinte obișnuit. Totuși, persoanele cu un dinte supranumerar pot avea și alții, motiv pentru care medicii pot recomanda investigații suplimentare.

În cazul băiatului din India, examinarea imagistică nu a identificat alți dinți ectopici.

„Dintele său ajunsese pur și simplu într-un loc foarte neobișnuit”, arată The Conversation.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Musk: „E timpul ca Zelenski să plece”
digi24.ro
image
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
stirileprotv.ro
image
Ion Cristoiu remarcă o premieră post-decembristă în politica românească: Luca Niculescu, „un Guvern de șase luni”
gandul.ro
image
Guvernul Niculescu, cu lista pe masa Parlamentului. Cine sunt cei 19 membri propuși pentru noul Cabinet
mediafax.ro
image
„Getafe nu e Auda! Când atacă spre Peluza Nord, Craiova este la nivelul locului 7 din La Liga”. Editorial din tribuna oltenească
fanatik.ro
image
Ideile principale din programul de guvernare al lui Luca Niculescu: reformă la ANAF, pensiile indexate anual și finalizarea a 4 autostrăzi
libertatea.ro
image
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
digi24.ro
image
„Mai bine îmi iau viața decât să semnez!” » Drama fostului stelist obligat să joace pentru echipa lui Ceaușescu: „M-au torturat într-o anticameră!”
gsp.ro
image
Erling Haaland pleacă de la Manchester City, iar agenții au început discuțiile cu singurul club la care vrea norvegianul
digisport.ro
image
Hreanul, mai mult decât un condiment iute. Ce beneficii poate avea și cine ar trebui să îl evite
click.ro
image
AUR cere pensionarea la 60 de ani pentru o categorie de români. Partidul lui Simion a depus proiectul în Parlament
antena3.ro
image
Pentru prima dată, un executiv recunoaşte: Calitatea produselor din magazinele din Germania e superioară celei din România şi Europa de Est
zf.ro
image
Câţi bani cere pe şedinţă profesorul care a făcut 100.000 de euro pe an din meditaţii
observatornews.ro
image
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
cancan.ro
image
Viitorul ministru al muncii, anunț despre sumele cu care cresc pensiile. Vom avea cu 14 miliarde în plus
newsweek.ro
image
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
prosport.ro
image
După câte ore de la ultimul pahar te poți urca la volan. Cât timp rămâne alcoolul în sânge și în aerul expirat
playtech.ro
image
Cât costă mașina cu care Mihai Stoica a făcut accident. Oficialul lui FCSB nu vrea să audă de altă firmă!
fanatik.ro
image
Stinge Ilie Bolojan lumina în cămară prin votul dat Guvernului PSD? Ce urmărește PNL prin acest compromis. Analiza unui expert în politică
ziare.com
image
MM Stoica a făcut accident: ”Mașina e daună totală”
digisport.ro
image
Mersul pe bicicletă ascunde un risc despre care puțini vorbesc. Ce spun specialiștii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cleopatra și Edward Sanda și-au luat casă. Primele imagini cu vila din București. E luminoasă, cu geamuri lungi și foarte aerisită: Urmeze să ne mutăm curând / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
CASS va fi eliminat, pensiile vor crește. Măsuri ce vizează bunicii, în viitorul Guvern
mediaflux.ro
image
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile
actualitate.net
image
Tragedie pe o autostradă din Slovenia! Doi români au murit după ce un șofer a dat cu spatele
click.ro
image
„Sper să nu mai existe femeie ca tine!” Fiica Maiei Morgenstern, jignită pe Instagram. Ce a revoltat-o și mai tare
click.ro
image
Maurice Munteanu, declarație de dragoste pentru Răzvan Dej: „Bărbatul pe care îl voi iubi în continuare”
click.ro
Andrea Sunshine, Instagram (7) jpg
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta?
okmagazine.ro
FotoJet (86) jpg
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare
okmagazine.ro
Napoleon pe Sfânta Elena. Pictură de Franz Josef Sandmann,  circa 1820
Napoleon pe insula Sfânta Elena: ultimii ani ai unui împărat în exil
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
„Cerșetorul cu Lexus” din Iași a strâns 9.147 de lei în opt ore! Poliția Locală i-a confiscat banii
image
Tragedie pe o autostradă din Slovenia! Doi români au murit după ce un șofer a dat cu spatele

OK! Magazine

image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare