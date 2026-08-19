A murit Frank Beard, bateristul trupei rock americane ZZ Top. „Lumea a pierdut unul dintre cei mai inovatori bateriști”

Bateristul trupei rock americane ZZ Top, Frank Beard, a murit luni, 17 august, la vârsta de 77 de ani. Acesta se afla într-un centru de îngrijiri paliative de la ferma sa din Richmond, Texas.

Potrivit The Guardian, familia i-a fost alături în ultimele momente. Billy Gibbons, solistul trupei, a transmis că „lumea a pierdut unul dintre cei mai inovatori bateriști”.

„Astăzi, Elwood [Francis] și cu mine am pierdut un mare prieten și colaborator, iar lumea a pierdut unul dintre cei mai inovatori bateriști și un adevărat fiu al Texasului.

Ritmul său inconfundabil a fost esențial pentru ca ZZ Top să rămână în top. Formația din care a făcut parte timp de șase decenii va continua să cânte, așa cum și-ar fi dorit el”, a declarat Billy Gibbons.

Potrivit publicației, ZZ Top anulase un concert la Hollywood Bowl săptămâna trecută, din cauza problemelor de sănătate ale lui Beard. De asemenea, trupa nu va mai susține nici concertele programate marți, 25 august, la Salt Lake City și miercuri în Colorado Springs.

Frank Beard s-a născut pe 11 iunie 1949, în Frankston Texas. Acesta a cântat în mai multe trupe rock locale înainte de a se alătura ZZ Top în 1971. Trupa a fost fondată în 1969 și a lansat 15 albume de studio şi 4 albume din concerte live, cu celebrele hituri Gimme All Your Lovin', Sleeping Bag sau Viva Las Vegas.

Deși nu a fost membru fondator, a ajuns să fie considerat de fani bateristul emblematic al formației, datorită stilului său energic de percuție de pe piese precum „La Grange”, „Tush” și „Legs”.

Beard s-a confruntat cu dependența de droguri la sfârșitul anilor '70, apoi s-a recuperat și a continuat să cânte cu ZZ Top timp de decenii. A avut și mai multe probleme de sănătate, retrăgându-se din trupă anul trecut din motive medicale.

În 2004, după includerea ZZ Top în Rock and Roll Hall of Fame, Beard a descris succesul său drept „o surpriză plăcută”.

În 2021, basistul trupei, Dusty Hill, a murit la vârsta 72 de ani. La acea vreme, colegii de formaţie, Billy Gibbons şi Frank Beard, au spus că acesta a decedat în somn la casa sa din Houston, Texas, .

Dusty Hill (pe numele său adevărat Joseph Michael Hill) a cântat la început, la chitară, alături de fratele său Rocky, în Dallas, înainte de a se muta în Houston şi de a se alătura lui Beard.