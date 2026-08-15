Video Ritchie Blackmore a revenit pe scenă alături de Deep Purple după 33 de ani. Moment istoric pentru fani pe „Smoke on the Water”
Ritchie Blackmore, unul dintre membrii fondatori ai Deep Purple și chitaristul care a contribuit la definirea sound-ului formației britanice, a revenit pe scenă alături de trupă pentru prima dată în 33 de ani. În vârstă de 81 de ani, Blackmore a urcat miercuri seară pe scenă la New York, și a cântat alături de foștii săi colegi celebra piesă „Smoke on the Water”.
Revenirea chitaristului a fost anunțată în mod surprinzător la începutul săptămânii. Blackmore, care a părăsit Deep Purple în 1993, l-a contactat pe solistul Ian Gillan și i-a propus să cânte împreună o piesă la concertul formației din Long Island, unde locuiește în prezent. Propunerea a fost acceptată de trupă, iar momentul a devenit realitate, relatează Guitar World.
„A fost o plăcere absolută să-l avem din nou pe scenă pe membrul fondator, marea legendă, nemuritorul... Ritchie Blackmore!”, a spus Ian Gillan în fața publicului.
„Smoke on the Water”, piesa aleasă pentru reuniune
Blackmore a ales să cânte „Smoke on the Water”, una dintre cele mai cunoscute piese din repertoriul Deep Purple și una dintre cele mai recognoscibile creații ale chitaristului. Celebrul riff al melodiei a răsunat din nou pe scenă, spre entuziasmul publicului.
Chitaristul nu s-a limitat la celebrul riff, ci a interpretat și câteva pasaje solo. Numeroși spectatori au filmat momentul, iar înregistrările concertului au fost distribuite ulterior online.
Revenirea a fost cu atât mai emoționantă cu cât Blackmore nu mai cântă în mod obișnuit rock la chitară electrică. Artistul a glumit înaintea concertului că nu a mai cântat rock de aproximativ 25 de ani și că, în prezent, cântă mai ales la chitară acustică acasă.
„O să fie interesant. Depinde și ce beau”, a glumit chitaristul.
Blackmore și-a pregătit special chitara pentru concert
Pentru apariția alături de Deep Purple, Blackmore și-a schimbat corzile chitarei Fender Stratocaster, despre care a spus că nu mai fusese schimbată de peste 25 de ani. De asemenea, și-a trimis echipa tehnică la locul concertului pentru a-i pregăti amplificatorul.
Chitaristul a ținut cont și de problemele sale de sănătate. Blackmore a dezvăluit că are patru hernii de disc în zona lombară și că a făcut o injecție cu steroizi înaintea spectacolului pentru a putea sta în picioare și cânta. El a spus că avea pregătit și un scaun pe scenă, în cazul în care nu ar fi putut rămâne în picioare pe durata momentului.
Reuniunea de la New York a fost una de o singură piesă, însă a reprezentat prima apariție live a lui Blackmore alături de Deep Purple după plecarea sa din trupă, în 1993.