Ritchie Blackmore, unul dintre membrii fondatori ai Deep Purple și chitaristul care a contribuit la definirea sound-ului formației britanice, a revenit pe scenă alături de trupă pentru prima dată în 33 de ani. În vârstă de 81 de ani, Blackmore a urcat miercuri seară pe scenă la New York, și a cântat alături de foștii săi colegi celebra piesă „Smoke on the Water”.

Revenirea chitaristului a fost anunțată în mod surprinzător la începutul săptămânii. Blackmore, care a părăsit Deep Purple în 1993, l-a contactat pe solistul Ian Gillan și i-a propus să cânte împreună o piesă la concertul formației din Long Island, unde locuiește în prezent. Propunerea a fost acceptată de trupă, iar momentul a devenit realitate, relatează Guitar World.

„A fost o plăcere absolută să-l avem din nou pe scenă pe membrul fondator, marea legendă, nemuritorul... Ritchie Blackmore!”, a spus Ian Gillan în fața publicului.

„Smoke on the Water”, piesa aleasă pentru reuniune

Blackmore a ales să cânte „Smoke on the Water”, una dintre cele mai cunoscute piese din repertoriul Deep Purple și una dintre cele mai recognoscibile creații ale chitaristului. Celebrul riff al melodiei a răsunat din nou pe scenă, spre entuziasmul publicului.

Chitaristul nu s-a limitat la celebrul riff, ci a interpretat și câteva pasaje solo. Numeroși spectatori au filmat momentul, iar înregistrările concertului au fost distribuite ulterior online.

Revenirea a fost cu atât mai emoționantă cu cât Blackmore nu mai cântă în mod obișnuit rock la chitară electrică. Artistul a glumit înaintea concertului că nu a mai cântat rock de aproximativ 25 de ani și că, în prezent, cântă mai ales la chitară acustică acasă.

„O să fie interesant. Depinde și ce beau”, a glumit chitaristul.

Blackmore și-a pregătit special chitara pentru concert

Pentru apariția alături de Deep Purple, Blackmore și-a schimbat corzile chitarei Fender Stratocaster, despre care a spus că nu mai fusese schimbată de peste 25 de ani. De asemenea, și-a trimis echipa tehnică la locul concertului pentru a-i pregăti amplificatorul.

Chitaristul a ținut cont și de problemele sale de sănătate. Blackmore a dezvăluit că are patru hernii de disc în zona lombară și că a făcut o injecție cu steroizi înaintea spectacolului pentru a putea sta în picioare și cânta. El a spus că avea pregătit și un scaun pe scenă, în cazul în care nu ar fi putut rămâne în picioare pe durata momentului.

Reuniunea de la New York a fost una de o singură piesă, însă a reprezentat prima apariție live a lui Blackmore alături de Deep Purple după plecarea sa din trupă, în 1993.