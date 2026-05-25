Sute de deținuți au declanșat o revoltă într-o închisoare din vestul Venezuelei, au urcat pe acoperișul penitenciarului și au incendiat saltele, acuzând administrația de „torturi” și abuzuri grave. Protestatarii cer demiterea directorului închisorii, în timp ce forțele de ordine au încercuit complexul penitenciar.

Sute de deţinuţi au preluat duminică, 24 mai, controlul asupra Centrului de Internare Judiciară Barinas (Injuba), situat în vestul Venezuelei, organizând o revoltă care a scos la iveală noi acuzații privind condițiile de detenție și tratamentele aplicate în penitenciarele din această ţară. Protestul a avut loc în orașul Barinas, considerat un bastion politic al fostului președinte Hugo Chávez, aflat la aproximativ 500 de kilometri de Caracas.

Deținuții s-au urcat pe acoperișul închisorii și au afișat bannere cu mesaje precum „SOS” și „Suntem torturaţi”, în timp ce scandau în repetate rânduri: „Fără tortură, fără tortură”. Mai mulți dintre protestatari aveau fețele acoperite, iar deasupra complexului penitenciar s-au ridicat coloane groase de fum după ce au fost incendiate saltele și cearșafuri.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională și organizațiilor pentru drepturile omului, revolta a izbucnit pe fondul unor acuzații de abuzuri formulate de deținuți împotriva administrației penitenciarului. Principala revendicare a protestatarilor este demiterea directorului închisorii, Elvis Macuare Guerrero, pe care îl acuză că ar fi tolerat sau permis violențe comise de gardieni împotriva unor prizonieri neînarmați în timpul unui protest anterior.

Mai mulți deținuți susțin că au fost bătuți, dezbrăcați, lipsiți de vizite și chiar constrânși să participe la activități ilegale, inclusiv trafic de droguri. Observatorul Venezuelan al Închisorilor, o organizație neguvernamentală locală, a publicat imagini video care ar arăta un deținut rănit în timpul incidentelor.

Într-o înregistrare distribuită online, un prizonier afirmă: „Vrem dreptate. Trag în noi, gardienii şi supraveghetorii”.

În jurul penitenciarului au fost mobilizate forțe de ordine echipate cu scuturi, în timp ce rudele deținuților s-au adunat în apropierea închisorii pentru a afla informații despre cei aflați în interior. Unele familii au reclamat că au auzit explozii și țipete după intervenția forțelor de securitate, iar tensiunile au degenerat în altercații cu membrii Gărzii Naționale. Până în prezent, autoritățile venezuelene nu au oferit explicații detaliate privind acuzațiile formulate de protestatari.

Revolta de la Barinas readuce în atenție problemele sistemului penitenciar venezuelean.

Organizațiile neguvernamentale denunță frecvent supraaglomerarea închisorilor, întârzierile procedurale și încălcările drepturilor omului, inclusiv cazuri în care persoane rămân luni întregi în detenție fără a fi judecate sau fără a fi eliberate după expirarea termenelor legale. De asemenea, sistemul penitenciar din Venezuela este criticat pentru lipsa accesului la hrană, îngrijiri medicale și pentru violențele recurente din centrele de detenție.