 „Salvări” înscenate după 11 septembrie. Cum au fost încurajați câinii care au participat la căutarea supraviețuitorilor | adevarul.ro
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„Salvări” înscenate după 11 septembrie. Cum au fost încurajați câinii care au participat la căutarea supraviețuitorilor

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Peste 300 de câini ar fi participat la operațiunile de căutare, salvare și recuperare de la Ground Zero după atentatele din 11 septembrie 2001. Antrenați să găsească oameni prinși sub dărâmături, câinii au căutat ore întregi printre mormanele de moloz de la Ground Zero, în condiții extrem de dificile. Pe măsură ce zilele treceau fără să mai găsească supraviețuitori, unii începeau să-și piardă motivația. Salvatorii au găsit o metodă neobișnuită pentru a-i ajuta: înscenau descoperirea unor oameni care erau în viață.

De ce erau ascunși oameni printre dărâmături după 9/11. Trucul folosit pentru câinii salvatori
De ce erau ascunși oameni printre dărâmături după 9/11 Foto: Sursă foto: NBC News / TODAY

Potrivit 9/11 Memorial & Museum, la doar câteva ore după atentatele din 11 septembrie 2001, mii de salvatori din toate colțurile Statelor Unite au ajuns la Ground Zero, locul unde se prăbușiseră turnurile World Trade Center din New York. Alături de ei au fost aduși și câini special antrenați pentru misiuni de căutare și salvare, pentru intervenții ale poliției sau pentru a le oferi sprijin emoțional salvatorilor.

Câinii de căutare și salvare certificați de Agenția Federală pentru Managementul Situațiilor de Urgență (FEMA) erau antrenați să detecteze mirosul oamenilor aflați în viață. Rolul lor era să găsească supraviețuitori prinși sub dărâmături.

Un astfel de câine a contribuit la găsirea ultimei persoane scoase în viață de la Ground Zero, la aproximativ 27 de ore după prăbușirea turnurilor.

De ce erau înscenate „salvări” pentru câini

Pe măsură ce zilele treceau, speranțele că sub dărâmături mai puteau fi găsiți supraviețuitori scădeau. Echipele de intervenție au început să se concentreze pe recuperarea victimelor, iar la Ground Zero au fost aduși și câini antrenați să găsească rămășițe umane.

Pentru câinii antrenați să găsească oameni în viață, căutările fără rezultat au avut însă un efect neașteptat: unii începeau să se descurajeze și să-și piardă motivația.

Pentru a-i încuraja, salvatorii organizau din când în când căutări înscenate. O persoană se ascundea printre dărâmături, iar câinele era trimis să o găsească. Aceste exerciții, numite „mock finds”, le ofereau animalelor succesul pe care îl așteptau în urma unei căutări și le ajutau să-și păstreze motivația.

Ture de 12 ore printre dărâmături

Câinii petreceau chiar și până la 12 ore pe mormanele de moloz de la Ground Zero, unde incendiile încă nu fuseseră stinse complet. Mersul printre bucățile de beton, metal și celelalte resturi îi expunea permanent la praf și murdărie, astfel că aveau nevoie de îngrijire chiar la locul intervenției.

Veterinarii le curățau frecvent labele, ochii și nasul. Printre cei care s-au ocupat de animalele aduse la Ground Zero s-au numărat Cynthia Otto, de la Universitatea din Pennsylvania, și Lisa Murphy, specialistă în toxicologie veterinară.

Nu toți câinii aduși după atentate aveau însă rolul de a căuta victime. Câinii de terapie îi însoțeau pe pompierii și salvatorii care lucrau ore în șir la Ground Zero. Simplul contact cu animalele le oferea acestora o scurtă pauză de la ceea ce vedeau și făceau zi după zi.

Peste 300 de câini ar fi participat la operațiunile desfășurate la Ground Zero după 11 septembrie 2001. Bretagne, considerată ultimul câine de căutare și salvare rămas în viață dintre cei care au intervenit după atentate, a murit în 2016.

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